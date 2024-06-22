Видео главного вратарского перформанса на Евро-2024. Как же тащил вратарь Грузии!

Тут все сейвы Мамардашвили. По их количеству за матч он установил рекорд турнира.

Кажется, с героем дня на Евро всё понятно уже после первого матча. А с лучшим вратарём тура – точно. Это Георгий Мамардашвили, который сделал 11 (!) сейвов в матче с Чехией и буквально принёс своей команде ничью.

Мамардашвили тащил и в первой игре Грузии на турнире с Турцией, а многим запомнился рывком на угловой в добавленное к матчу время. Увы, для него и его команды это обернулось лишь голом в пустые и поражением 1:3. Однако сегодня видео с сейвами вратаря «Валенсии» точно будут обсуждать не только в Грузии, но и в Европе в целом. Давайте насладимся его спасениями ещё раз!

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Таким перформансом вратаря могут быть довольны не только в Грузии. «Валенсия», которая планировала летом продать вратаря, теперь явно может поднять ценник.