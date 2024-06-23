Расписание 10-го дня на Евро-2024. Кто вылетит с турнира вслед за Польшей?

23 июня — день, когда на чемпионате Европы стартует заключительный тур группового этапа. На этот раз будет сыграно всего два матча. По их итогам мы получим итоговую таблицу группы А. Сборная Польши (группа D) уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Кто составит ей компанию из первого квартета?

Швейцария — Германия

Немцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала, швейцарцы почти наверняка тоже будут там. Бундестим прекрасно стартовала на домашнем чемпионате Европы — две победы с общим счётом 7:1. Единственный пропущенный мяч — следствие удара Антонио Рюдигера по своим воротам. Швейцарцы в 1-м туре обыграли Венгрию (3:1), а во 2-м — поделила очки с шотландцами (1:1). Если команда Мурата Якина не проиграет немцам, то обеспечит себе место в плей-офф. Впрочем, есть все шансы, что она там окажется даже в случае поражения.

Любопытная деталь — Германия не обыгрывала Швейцарию с 2008 года. Правда, с того момента команды встречались друг с другом всего трижды. Швейцарцы побеждали соперника в товарняке (5:3), а потом соперники дважды играли вничью в Лиге наций (1:1, 3:3). Немцы беспрерывно выходят в плей-офф Евро с 2008 года. Дважды они делали это с первого места в группе, дважды — со второго. А как будет теперь? Бундестим достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы сохранить за собой первую строчку в таблице.

Сборная Германии уже обеспечила себе место в 1/8 финала Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Шотландия — Венгрия

Шансы сборной Венгрии на выход в 1/8 финала кажутся мизерными. Для этого нужно не просто обыгрывать британцев, но и делать это с приличной разницей мячей. Если венгры победят со счётом 1:0, то с высокой долей вероятности пролетят мимо плей-офф. У шотландцев задача проще — им нужно обыграть соперника, не заморачиваясь с разницей. Если команда Стива Кларка победит, то наберёт четыре очка. Этого почти наверняка хватит для выхода в 1/8 финала даже с третьего места. Ничья же, скорее всего, утопит не только венгров, но и шотландцев.

В XXI веке команды дважды встречались друг с другом и обменялись победами. Венгры разгромили соперника 3:0 в 2004 году, а шотландцы добились успеха в 2018-м — 1:0. Оба матча были товарищескими. Кстати, до этого соперники также играли друг с другом исключительно в контрольных матчах. Венгры одержали четыре победы, шотландцы — три, а ещё две встречи завершились вничью.