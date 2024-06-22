Топ-события воскресенья: UFC, Кубок Америки, регби, Ф-1, финал в волейболе и Евро-2024

За чем следить 23 июня: бой Алискерова, финал Япония — Италия в женской Лиге наций, а ещё Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия!

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Время в материале указано по Москве.

👊 00:00*: Роберт Уиттакер (Австралия) — Икрам Алискеров (Россия), UFC on ABC 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: россиянин сделает шаг к титульному поединку в UFC?

UFC впервые проводит ивент в Саудовской Аравии, поэтому к нему привлечено повышенное внимание. В главном событии вечера будут биться россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер. Изначально соперником экс-чемпиона должен был стать Хамзат Чимаев. Но Борз был вынужден сняться, поскольку попал в больницу. И теперь Алискеров получил главный шанс в карьере. Многие эксперты считают, что, если Икрам победит, он сделает шаг к титульному поединку. Но на пути опытный Уиттакер, который рассчитывает разрушить мечты россиянина.

⚽️ 1:00: Эквадор — Венесуэла, Кубок Америки — 2024, группа B. 1-й тур

Интрига: как стартуют претенденты на плей-офф Копы?

В группе B на Кубке Америки предвидится плотная борьба. Аутсайдером кажется разве что Ямайка, а вот Эквадор, Венесуэла и Мексика — явные претенденты на плей-офф. Уже в 1-м туре нас ждёт встреча двух фаворитов группы. Причём эквадорцы подошли к Копе в неплохой форме: три товарищеских матча в июне, минимальное поражение от Аргентины и победы над Боливией и Гондурасом. А что будет в официальной встрече?

⚽️ 4:00: Мексика — Ямайка, Кубок Америки — 2024, группа B. 1-й тур

Интрига: мексиканцы сразу шагнут к плей-офф?

А вот Мексике в 1-м туре выпал, кажется, самый простой соперник. На бумаге Ямайка — аутсайдер группы, да и Мексика далеко не проходная команда. Она регулярно отбирается на большие турниры, бьётся на чемпионатах мира, в том числе на последнем в Катаре. Ямайка туда попросту не проходит. Но Кубок Америки нередко дарит сенсации, так что Мексике нужно на поле доказывать свою состоятельность с нуля. Плохой старт сильно урежет шансы на плей-офф.

🏉 12:00: «Енисей-СТМ» — «Слава», чемпионат России, 16-й тур

Интрига: сохранят ли красноярцы шансы на первое место в таблице?

Регулярный этап чемпионата России по регби близится к своему завершению, и борьба за первое место обостряется до предела. «Енисей» в прошлом туре неожиданно проиграл «Металлургу» и лишился права на осечку. Чтобы выходить на первое место, команда Первухина должна обыграть и «Славу», и «Стрелу». Москвичи настроены решительно, однако в Красноярск не приехал целый ряд ведущих игроков команды. Так что гостям будет очень непросто противостоять натиску «тяжёлой машины».

🏐 13:00: Бразилия — Польша, Лига наций (женщины), матч за третье место

Интрига: сможет ли Бразилия взять хотя бы бронзу?

Сборная Бразилии просто разрывала предварительный этап Лиги наций, одержав 12 побед подряд, в четвертьфинале южноамериканки не заметили сборную Таиланда, но в полуфинале сенсационно проиграли команде Японии в пяти сетах. Хватит ли у фавориток сил и настроя на то, чтобы побороться со сборной Польши за бронзу?

⚽️ 14:30: «Спартак» — «Локомотив», женская Суперлига, 13-й тур

Интрига: как завершится московское дерби?

В женском футболе это противостояние тоже весьма принципиальное. Команды в неплохой форме. «Спартак» пока не так высоко в таблице из-за двух перенесённых встреч. В остальном — лишь одно поражение и две ничьих. «Локо» же в последнем матче проиграл ЦСКА. Команда занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, «Спартак» — строчкой ниже с отставанием в пять очков, но с двумя встречами в запасе. Погоня продолжится?

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Испании, гонка

Интрига: реализует ли Норрис преимущество поула?

Трасса Формулы-1 под Барселоной считается необгонной: бороться на ней нелегко, несмотря на длинную стартовую прямую. Соответственно, важнейшее значение приобретает квалификация, победу в которой на сей раз одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена. Сумеет ли британец теперь удержать лидерство в самой гонке? И найдётся ли темп у представителей «Мерседеса» и «Феррари», чтобы воскресенье не превратилось в дуэль Норриса и Ферстаппена?

🏆🏐 16:30: Япония — Италия, Лига наций (женщины), финал

Интрига: способна ли Япония на чудо?

Сборная Японии в полуфинале сенсационно разобралась с главным фаворитом турнира, сборной Бразилии. Но в финале — грозная сборная Италии во главе с потрясающей Паолой Эгону. Итальянки в полуфинале легко и непринуждённо обыграли сборную Польши, и у них явно больше сил на решающий матч. Но, возможно, японки сотворят ещё одно чудо?

⚽️ 17:00: ЦСКА — «Зенит», женская Суперлига, 13-й тур

Интрига: «Зенит» отомстит за Суперкубок?

ЦСКА недавно забрал трофей у «Зенита», а теперь блестяще идёт по сезону: сплошные победы и уверенное первое место в таблице Суперлиги. Команда из Санкт-Петербурга тоже в порядке, но один раз потеряла очки, поэтому располагается строчкой ниже с отставанием в два очка. Играть предстоит в гостях, но мотивация очевидная: после поражения в матче за Суперкубок России нужно отвечать в чемпионате.

⚽️ 19:30: «Эспаньол» — «Овьедо», Сегунда/Примера, плей-офф, финал, второй матч

Интрига: кто станет последним участником нового сезона Ла Лиги?

Да, в одной из топ-лиг Европы по-прежнему неизвестен полный состав команд. Но скоро он определится. «Эспаньол», который все привыкли видеть в элите, близок к возвращению спустя год после вылета в Сегунду. В плей-офф за выход в Примеру каталонцы разобрались с хихонским «Спортингом», а теперь в финале рубятся с «Овьедо». Правда, первый матч закончился победой последних — 1:0. Да и в целом «Овьедо» в порядке: в полуфинале плей-офф выбили «Эйбар», который тоже не так давно играл в Ла Лиге. Если удержат преимущество в ответном матче, смогут вовсю готовиться к встречам с «Реалом» и «Барсой».

⚽️ 22:00: Швейцария — Германия, ЧЕ-2024, группа A. 3-й тур

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Интрига: как сыграют лидеры группы A?

Германия первой вышла в плей-офф Евро. Шесть очков в двух турах — гарантия успеха. Однако первое место в группе хозяевам турнира ещё не гарантировано. В последнем туре играть со Швейцарией, которая отстаёт всего на два очка и тоже наверняка мечтает о первой строчке. А место в группе действительно важно, ведь от него зависит будущий соперник по 1/8 финала.

⚽️ 22:00: Шотландия — Венгрия, ЧЕ-2024, группа A. 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: шотландцы пробьются в плей-офф, несмотря на неудачный старт?

Помните, как все мочили Шотландию после 1-го тура? В матче открытия британцы так влетели Германии, что их заранее списали. Однако ничья со Швейцарией во 2-м туре оставила шотландцам шансы на плей-офф. Теперь им играть с Венгрией, которая пока не набрала ни одного очка. Победа повысит шансы Шотландии на дальнейшее участие в турнире до максимума, ведь четырёх очков обычно хватает для выхода из группы при нынешнем формате Евро.