ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 23 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: UFC, Кубок Америки, регби, Ф-1, финал в волейболе и Евро-2024
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 июня
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 23 июня: бой Алискерова, финал Япония — Италия в женской Лиге наций, а ещё Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 00:00*: Роберт Уиттакер (Австралия) — Икрам Алискеров (Россия), UFC on ABC 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC on ABC 6, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров
23 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Икрам Алискеров

Интрига: россиянин сделает шаг к титульному поединку в UFC?

UFC впервые проводит ивент в Саудовской Аравии, поэтому к нему привлечено повышенное внимание. В главном событии вечера будут биться россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер. Изначально соперником экс-чемпиона должен был стать Хамзат Чимаев. Но Борз был вынужден сняться, поскольку попал в больницу. И теперь Алискеров получил главный шанс в карьере. Многие эксперты считают, что, если Икрам победит, он сделает шаг к титульному поединку. Но на пути опытный Уиттакер, который рассчитывает разрушить мечты россиянина.

Россиянину прочат титульный поединок, но сначала нужно пройти Уиттакера:
Алискерову больше не нужен реванш с Чимаевым. В глазах Икрама маячит пояс UFC
Алискерову больше не нужен реванш с Чимаевым. В глазах Икрама маячит пояс UFC

⚽️ 1:00: Эквадор — Венесуэла, Кубок Америки — 2024, группа B. 1-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Эквадор
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как стартуют претенденты на плей-офф Копы?

В группе B на Кубке Америки предвидится плотная борьба. Аутсайдером кажется разве что Ямайка, а вот Эквадор, Венесуэла и Мексика — явные претенденты на плей-офф. Уже в 1-м туре нас ждёт встреча двух фаворитов группы. Причём эквадорцы подошли к Копе в неплохой форме: три товарищеских матча в июне, минимальное поражение от Аргентины и победы над Боливией и Гондурасом. А что будет в официальной встрече?

Рассказываем о малоизвестных звёздах Копы:
Не только Месси и Винисиус. За кем из Аргентины и Бразилии следить на Кубке Америки
Не только Месси и Винисиус. За кем из Аргентины и Бразилии следить на Кубке Америки

⚽️ 4:00: Мексика — Ямайка, Кубок Америки — 2024, группа B. 1-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Ямайка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мексиканцы сразу шагнут к плей-офф?

А вот Мексике в 1-м туре выпал, кажется, самый простой соперник. На бумаге Ямайка — аутсайдер группы, да и Мексика далеко не проходная команда. Она регулярно отбирается на большие турниры, бьётся на чемпионатах мира, в том числе на последнем в Катаре. Ямайка туда попросту не проходит. Но Кубок Америки нередко дарит сенсации, так что Мексике нужно на поле доказывать свою состоятельность с нуля. Плохой старт сильно урежет шансы на плей-офф.

Гид по Кубку Америки:
Месси и Винисиус вступают в борьбу за Кубок Америки. Главное о турнире
Месси и Винисиус вступают в борьбу за Кубок Америки. Главное о турнире

🏉 12:00: «Енисей-СТМ» — «Слава», чемпионат России, 16-й тур

PARI Чемпионат России . 16-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Не начался
Слава
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранят ли красноярцы шансы на первое место в таблице?

Регулярный этап чемпионата России по регби близится к своему завершению, и борьба за первое место обостряется до предела. «Енисей» в прошлом туре неожиданно проиграл «Металлургу» и лишился права на осечку. Чтобы выходить на первое место, команда Первухина должна обыграть и «Славу», и «Стрелу». Москвичи настроены решительно, однако в Красноярск не приехал целый ряд ведущих игроков команды. Так что гостям будет очень непросто противостоять натиску «тяжёлой машины».

Недавно «Енисей» сотворил крутой камбэк:
Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
Истории
Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»

🏐 13:00: Бразилия — Польша, Лига наций (женщины), матч за третье место

Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
23 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Бразилия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Бразилия взять хотя бы бронзу?

Сборная Бразилии просто разрывала предварительный этап Лиги наций, одержав 12 побед подряд, в четвертьфинале южноамериканки не заметили сборную Таиланда, но в полуфинале сенсационно проиграли команде Японии в пяти сетах. Хватит ли у фавориток сил и настроя на то, чтобы побороться со сборной Польши за бронзу?

Бразилия растерзала соперниц в предварительном раунде:
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира

⚽️ 14:30: «Спартак» — «Локомотив», женская Суперлига, 13-й тур

Россия - Суперлига (ж) . 13-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Не начался
Локомотив (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится московское дерби?

В женском футболе это противостояние тоже весьма принципиальное. Команды в неплохой форме. «Спартак» пока не так высоко в таблице из-за двух перенесённых встреч. В остальном — лишь одно поражение и две ничьих. «Локо» же в последнем матче проиграл ЦСКА. Команда занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, «Спартак» — строчкой ниже с отставанием в пять очков, но с двумя встречами в запасе. Погоня продолжится?

В женском футболе существует буллинг:
«Заканчивай играть, ищи себя в другом месте». Футболистки ЦСКА против буллинга и Салиховой
«Заканчивай играть, ищи себя в другом месте». Футболистки ЦСКА против буллинга и Салиховой

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Испании, гонка

Формула-1 2024. Этап 10, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
23 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: реализует ли Норрис преимущество поула?

Трасса Формулы-1 под Барселоной считается необгонной: бороться на ней нелегко, несмотря на длинную стартовую прямую. Соответственно, важнейшее значение приобретает квалификация, победу в которой на сей раз одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена. Сумеет ли британец теперь удержать лидерство в самой гонке? И найдётся ли темп у представителей «Мерседеса» и «Феррари», чтобы воскресенье не превратилось в дуэль Норриса и Ферстаппена?

Как прошла квалификация:
Адский денёк «Макларена»: с утра пожар, к вечеру — победа в квалификации!
Адский денёк «Макларена»: с утра пожар, к вечеру — победа в квалификации!

🏆🏐 16:30: Япония — Италия, Лига наций (женщины), финал

Лига наций (ж) . Финал
23 июня 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Япония
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способна ли Япония на чудо?

Сборная Японии в полуфинале сенсационно разобралась с главным фаворитом турнира, сборной Бразилии. Но в финале — грозная сборная Италии во главе с потрясающей Паолой Эгону. Итальянки в полуфинале легко и непринуждённо обыграли сборную Польши, и у них явно больше сил на решающий матч. Но, возможно, японки сотворят ещё одно чудо?

Почему Паола Эгону уходила из сборной Италии:
Громкий скандал на ЧМ по волейболу. Девушка отказалась играть за сборную из-за оскорблений
Громкий скандал на ЧМ по волейболу. Девушка отказалась играть за сборную из-за оскорблений

⚽️ 17:00: ЦСКА — «Зенит», женская Суперлига, 13-й тур

Россия - Суперлига (ж) . 13-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» отомстит за Суперкубок?

ЦСКА недавно забрал трофей у «Зенита», а теперь блестяще идёт по сезону: сплошные победы и уверенное первое место в таблице Суперлиги. Команда из Санкт-Петербурга тоже в порядке, но один раз потеряла очки, поэтому располагается строчкой ниже с отставанием в два очка. Играть предстоит в гостях, но мотивация очевидная: после поражения в матче за Суперкубок России нужно отвечать в чемпионате.

Рассказ о матче за Суперкубок России:
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи

⚽️ 19:30: «Эспаньол» — «Овьедо», Сегунда/Примера, плей-офф, финал, второй матч

Испания - Сегунда . Плей-офф. Финал. 2-й матч
23 июня 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет последним участником нового сезона Ла Лиги?

Да, в одной из топ-лиг Европы по-прежнему неизвестен полный состав команд. Но скоро он определится. «Эспаньол», который все привыкли видеть в элите, близок к возвращению спустя год после вылета в Сегунду. В плей-офф за выход в Примеру каталонцы разобрались с хихонским «Спортингом», а теперь в финале рубятся с «Овьедо». Правда, первый матч закончился победой последних — 1:0. Да и в целом «Овьедо» в порядке: в полуфинале плей-офф выбили «Эйбар», который тоже не так давно играл в Ла Лиге. Если удержат преимущество в ответном матче, смогут вовсю готовиться к встречам с «Реалом» и «Барсой».

А кто неожиданно пробился в главный еврокубок?
5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят!
5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят!

⚽️ 22:00: Швейцария — Германия, ЧЕ-2024, группа A. 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют лидеры группы A?

Германия первой вышла в плей-офф Евро. Шесть очков в двух турах — гарантия успеха. Однако первое место в группе хозяевам турнира ещё не гарантировано. В последнем туре играть со Швейцарией, которая отстаёт всего на два очка и тоже наверняка мечтает о первой строчке. А место в группе действительно важно, ведь от него зависит будущий соперник по 1/8 финала.

Во 2-м туре Германия впечатлила:
Есть первая команда в плей-офф Евро! Какая же красивая сборная у Германии
Есть первая команда в плей-офф Евро! Какая же красивая сборная у Германии

⚽️ 22:00: Шотландия — Венгрия, ЧЕ-2024, группа A. 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шотландцы пробьются в плей-офф, несмотря на неудачный старт?

Помните, как все мочили Шотландию после 1-го тура? В матче открытия британцы так влетели Германии, что их заранее списали. Однако ничья со Швейцарией во 2-м туре оставила шотландцам шансы на плей-офф. Теперь им играть с Венгрией, которая пока не набрала ни одного очка. Победа повысит шансы Шотландии на дальнейшее участие в турнире до максимума, ведь четырёх очков обычно хватает для выхода из группы при нынешнем формате Евро.

Интересный разбор британского футбола:
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android