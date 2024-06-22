Сейчас лучший бомбардир Евро — грузин. Его статистика на турнире исключительна

Кто такой Жорж Микаутадзе? Только у него, Мусиалы и Шранца на турнире по два гола.

Сборная Грузии взяла первое очко на Евро-2024. Её нападающий Жорж Микаутадзе забил сборной Чехии и делит лидерство в списке лучших бомбардиров Евро-2024 – по два гола также у немца Джамала Мусиалы и словака Ивана Шранца. Более того, Микаутадзе стал первым игроком после Гарета Бэйла с Евро-2016, который отличился в первых двух матчах сборной своей страны на чемпионатах Европы. Откуда у грузин такой бомбардир с необычным именем? Рассказываем.

Несмотря на грузинскую фамилию, 23-летний Микаутадзе – продукт французского футбола. Он родился в Лионе, прошёл через академии разных клубов. Начинал в «Жерлане», после этого с 8 до 15 лет тренировался в «Лионе», а потом поиграл на юношеском уровне за «Сен-Прист» и «Метц».

Профессиональную карьеру Микаутадзе запускал в фарм-клубе «Метца» в сезоне-2019/2020, но в 2019 году дебютировал и в элите чемпионата Франции. Сыграл один матч в Лиге 1, выйдя на замену в выездной встрече с «Ниццей» за 10 минут до конца. Видимо, сперва не особо впечатлил тренерский штаб, поскольку всё ограничилось только тремя попаданиями в заявку.

На следующий сезон «Метц» отправил шестерых игроков, включая Микаутадзе, на правах аренды в свой клуб-партнёр – «Серен» из второго бельгийского дивизиона. В первой же игре Жорж положил четыре мяча «Ломмелу», а в итоге завершил сезон лучшим бомбардиром лиги с 19 голами. Более того, Микаутадзе помог «Серену» выйти в элиту, забив три мяча в двух стыковых матчах с «Васланд-Бевереном». В результате парня оставили ещё на год в аренде, чтобы он набирался опыта в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

Следующий год тоже получился приличным для нападающего. Жорж оформил 9+1 в 28 матчах бельгийской лиги и спас «Серен» от вылета. В двух стыковых матчах за место в элите с РВДМ из Моленбека всё решил единственный гол Микаутадзе.

Тем временем сам «Метц» вылетел из французской Лиги 1, и на следующий сезон клуб оставил нападающего у себя, надеясь, что снайперские качества Микаутадзе помогут вернуться в элиту за год. Сложилось всё для Жоржа даже успешнее, чем ждали. Микаутадзе наколотил 23 мяча в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром Лиги 2! Вдобавок сделал восемь голевых передач. «Метц» занял второе место и вместе с будущим клубом Далера Кузяева «Гавром» поднялся наверх.

Выдающееся выступление Микаутадзе, пусть даже на уровне второго дивизиона чемпионата Франции, не осталось незамеченным большими клубами. За Жоржем пришёл «Аякс». Амстердамский клуб выкупил нападающего за € 16 млн, и это был третий самый дорогой трансфер «на выход» за всю историю «Метца». Микаутадзе подписал пятилетний контракт. Казалось, Жоржу невероятно повезло!

Жорж Микаутадзе Фото: Ben Gal/Getty Images

Однако оказалось, что Микаутадзе ошибся с выбором нового клуба. В начале минувшего сезона сильно поменявшийся «Аякс» напоминал самого себя только именем. Амстердамцы выдали худший старт чемпионата в своей истории, свалились на позорное для гранда 16-е место. Сменили спортивное руководство, главного тренера. «Аякс» трясло так, что там не раскрылся бы, наверное, никто.

Микаутадзе продержался в «Аяксе» всего полгода. Получил не так много шансов. Жорж сыграл девять матчей за амстердамцев, а в основе – три. Не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи. Очевидно, клуб и игрок разочаровались друг в друге. В зимнее трансферное окно в самом начале января «Аякс» вернул Микаутадзе в «Метц» на правах аренды, причём с правом выкупа (уже за € 13 млн).

«В Амстердаме я два месяца прожил в отеле. Находился один в своей комнате и сходил с ума! Клуб мне особо не помогал искать квартиру. Осенью я нашёл вариант на Airbnb, и вся семья переехала ко мне на месяц. Я никого там не знал, не говорил на их языке. Не были созданы условия, которые помогли бы мне добиться успеха. Чтобы хорошо играть, футболисты должны чувствовать комфорт и доверие. Я был разочарован», – жаловался Микаутадзе.

«Метц» в завершившемся сезоне боролся за выживание, и вернувшийся нападающий должен был помочь команде решить задачу. Жорж снова начал забивать как машина – в 20 матчах Лиги 1 положил 13 мячей и добавил четыре голевые передачи. Но даже его усилий не хватило для хеппи-энда. «Метц» финишировал 16-м и отправился в стыковые матчи, где в драматичном противостоянии с «Сент-Этьеном» потерпел крушение. Первый матч на выезде «Метц» проиграл со счётом 1:2, во втором — забил два гола за 25 минут (Микаутадзе заработал и реализовал пенальти), но затем пропустил, а в дополнительное время на 116-й минуте мяч ещё раз влетел в сетку ворот тёмно-бордовых.

«Метц» выкупает Микаутадзе, но едва ли нападающего, который ещё год назад уходил под фанфары в великий «Аякс», радует перспектива возвращения в Лигу 2. Он уже был там лучшим бомбардиром и игроком сезона. Возможно, Жорж останется в Лиге 1 и будет играть за «Монако». Сообщалось, что монегаски хотят подписать его на замену Виссаму Бен-Йеддеру.

Сам Микаутадзе, комментируя в июне слухи о договорённости с «Монако», написал в соцсетях: «Немного информации о моём трансфере. Я ещё не определился с новым клубом. Буду рад сообщить о своём решении». По данным, Ouest-france, на игрока сборной Грузии претендуют также «Ренн», «Лион», «Марсель» и «Ланс», а сам Жорж хочет остаться в Лиге 1.

В сборную Грузии Микаутадзе впервые позвали в марте 2021 года, когда он ещё взрывал второй бельгийский дивизион. По иронии судьбы, Жоржу предложил выступать за грузинскую команду, а не ждать шанса во Франции, именно французский тренер – Вилли Саньоль. По словам Микаутадзе, Саньоль сказал, что внимательно наблюдает за ним и ему нравятся мобильность, универсальность и результативность Жоржа. Нападающий ответил, что с детства мечтал выступать за родину предков.

Грузия и Микаутадзе нашли друг друга и не пожалели об этом. На сегодняшний день у Жоржа уже 27 матчей за национальную команду, 12 голов и одна голевая передача. В отборочном цикле Евро-2024 он забил Норвегии (спас от домашнего поражения) и дважды Кипру.

Теперь Микаутадзе начал результативную серию на самом чемпионате Европы – Турции он забил с игры, а Чехии — с пенальти. Интересно, что в обоих матчах Жорж нанёс по одному удару в створ, так что если он попадает по воротам, то это гол. Круто!