ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Грузия – Чехия, Евро-2024: видео убойного момента сборной Грузии на 90+5-й минуте

Как Грузия не забила, выйдя три в одного?! Убойный момент на 90+5-й минуте. Видео
Максим Пахомов
Нереальный момент сборной Грузии
Аудио-версия:
Комментарии
Теперь выбраться из группы будет невероятно трудно. Хотя шансы ещё есть.

Матчи Грузии на Евро – это, наверное, в первую очередь не про качество футбола. Это про шоу и веселье. В первой игре с Турцией на двоих команды забили четыре мяча, нанесли 37 (!) ударов по воротам, а последний гол вообще был забит в пустые ворота – Мамардашвили пошёл в чужую штрафную на угловой в добавленное время и не успел вернуться.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

Сегодня в игре с Чехией тоже было весело. Да, голов было меньше (всего два), но ударов и моментов тоже хватало. 31 удар (у Грузии лишь пять), 11 сейвов Мамардашвили – огонь. И такой матч завершился просто нереальным моментом – Грузия побежала наказывать чехов в контратаке на 90+5-й минуте. Выход три в одного. Своевременный пас на Сабу Лобжанидзе. И… Лучше посмотрите сами.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Грузия, конечно, ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф. Но скорее теоретические. Ведь теперь команде надо обыгрывать Португалию в 3-м туре. И даже этого может оказаться мало, так как нужно будет считать разницу мячей, если Грузия окажется третьей в группе.

А тут – про футболиста Грузии, у которого с реализацией получше
Сейчас лучший бомбардир Евро — грузин. Его статистика на турнире исключительна
Сейчас лучший бомбардир Евро — грузин. Его статистика на турнире исключительна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android