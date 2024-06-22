Теперь выбраться из группы будет невероятно трудно. Хотя шансы ещё есть.

Как Грузия не забила, выйдя три в одного?! Убойный момент на 90+5-й минуте. Видео

Матчи Грузии на Евро – это, наверное, в первую очередь не про качество футбола. Это про шоу и веселье. В первой игре с Турцией на двоих команды забили четыре мяча, нанесли 37 (!) ударов по воротам, а последний гол вообще был забит в пустые ворота – Мамардашвили пошёл в чужую штрафную на угловой в добавленное время и не успел вернуться.

Сегодня в игре с Чехией тоже было весело. Да, голов было меньше (всего два), но ударов и моментов тоже хватало. 31 удар (у Грузии лишь пять), 11 сейвов Мамардашвили – огонь. И такой матч завершился просто нереальным моментом – Грузия побежала наказывать чехов в контратаке на 90+5-й минуте. Выход три в одного. Своевременный пас на Сабу Лобжанидзе. И… Лучше посмотрите сами.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Грузия, конечно, ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф. Но скорее теоретические. Ведь теперь команде надо обыгрывать Португалию в 3-м туре. И даже этого может оказаться мало, так как нужно будет считать разницу мячей, если Грузия окажется третьей в группе.