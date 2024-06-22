Какие сборные уже вышли в плей-офф Евро-2024? Пока в списке — три команды. LIVE

Привет, друзья! Совсем скоро завершится групповой этап Евро-2024, и мы узнаем всех участников 1/8 финала. Хотя уже известны несколько сборных, которые точно сыграют в плей-офф. Кое-кто из них гарантированно попадёт туда с первого места в группе.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы принимают участие 24 сборные. Они разбиты на шесть группы по четыре команды в каждой. В плей-офф из каждого квартета выходят по две лучшие сборные. Плюс в 1/8 финала попадут четыре сборные из шести, занявшие третьи места в группах. Таким образом, 16 команд из 24 попадут в следующий раунд турнира.

Постепенно сформируется сетка плей-офф, и совсем скоро мы узнаем все пары 1/8 финала, а также потенциальные — по следующим стадиям чемпионата Европы.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.