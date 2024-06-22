Какие сборные уже вышли в плей-офф Евро-2024? Пока в списке — три команды. LIVE

Привет, друзья! Совсем скоро завершится групповой этап Евро-2024, и мы узнаем всех участников 1/8 финала. Хотя уже известны несколько сборных, которые точно сыграют в плей-офф. Кое-кто из них гарантированно попадёт туда с первого места в группе.
Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы принимают участие 24 сборные. Они разбиты на шесть группы по четыре команды в каждой. В плей-офф из каждого квартета выходят по две лучшие сборные. Плюс в 1/8 финала попадут четыре сборные из шести, занявшие третьи места в группах. Таким образом, 16 команд из 24 попадут в следующий раунд турнира.
Постепенно сформируется сетка плей-офф, и совсем скоро мы узнаем все пары 1/8 финала, а также потенциальные — по следующим стадиям чемпионата Европы.
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🇵🇹 Португалия
Команда Криштиану Роналду вышла в 1/8 финала 22 июня. Она обыграла Турцию (3:0) и обеспечила себе первое место в группе.
🇪🇸 Испания
Испанцы обеспечили себе место в 1/8 финала 20-го числа. В этот день они обыграли Италию со счётом 1:0. Испания уже точно займёт первое место в квартете. Итальянцы могут догнать её по очкам, но у команды Луиса де ла Фуэнте есть преимущество по личным встречам.
🇩🇪 Германия
Сборная Германии первой вышла в 1/8 финала. Это произошло 19 июня после победы в матче с Венгрией (2:0). Германия точно сыграет в плей-офф, но не факт, что пройдёт туда с первого места. Она выиграет группу, если не проиграет Швейцарии. В противном случае немцы займут второе место.