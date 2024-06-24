Новый одноклубник для Роналду, необычный выбор капитана «Реала». Трансферные слухи недели

Сейчас основное внимание футбольных болельщиков приковано к Евро-2024. Но новостей хватает и на клубном уровне. Рассказываем о последних трансферных слухах в европейском футболе.

Капитан «Реала» уезжает в Саудовскую Аравию

Начо Фото: Angel Martinez/Getty Images

Информация о возможном отъезде Начо из «Реала» ходила давно. Но капитан испанской команды удивил выбором нового клуба. По данным Фабрицио Романо, защитник подпишет контракт с «Аль-Кадсией». В начале недели футболист прошёл медосмотр, осталось только подписать двухлетний контракт. Это произойдёт после того, как утвердят все документы. «Аль-Кадсия» по итогам минувшего сезона получила повышение в классе и теперь сыграет в элитном дивизионе саудовского футбола. Пост главного тренера клуба, кстати, занимает испанец Мичел. Начо играл за «Реал» на протяжении всей карьеры. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/2024 он стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

«Бавария» заплатит € 60 млн за молодого игрока «Кристал Пэлас»

Майкл Олисе Фото: Alex Davidson/Getty Images

«Бавария» согласовала трансфер крайнего нападающего «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Инсайдер Романо утверждает, что мюнхенский клуб заплатит € 53 млн в качественной фиксированной суммы. Ещё € 5,9 млн предусмотрены в виде бонусов. Плюс «Бавария» уже согласовала с 22-летним игроком условия личного контракта. Олисе родился в Англии, но у него французское гражданство. В сезоне-2023/2024 он набрал 16 (10+6) очков по системе «гол+пас» в 19 матчах АПЛ. По всей видимости, новому главному тренеру «Баварии» Венсану Компани прекрасно известны возможности Олисе, ведь ранее бельгиец рулил «Бёрнли».

«Челси» купит молодого нападающего из Германии?

Максимилиан Байер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Согласитесь, было бы красиво, окажись футболист по фамилии Байер в составе «Байера»? Леверкузенский клуб интересуется 21-летним нападающим «Хоффенхайма», но на игрока претендует и «Челси». Клуб АПЛ — фаворит в борьбе за футболиста (по данным журналиста Флориана Плеттенберга). В контракте Байера прописаны отступные — € 30 млн. В прошедшем сезоне Максимилиан здорово играл в составе «Хоффенхайма». Он провёл 36 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи. Неплохие цифры. Парень переедет в Англию или останется в Германии?

«Реал» ищет замену Карвахалю

Ашраф Хакими Фото: Alex Grimm/Getty Images

Нынешний контракт Дани Карвахаля с «Реалом» истекает летом 2025 года. Стороны не согласовали условия нового договора, поэтому мадридский клуб рассматривает потенциальные варианты для замены. По информации AS, у «Реала» есть два кандидата на позицию флангового защитника. Это Ашраф Хакими из «ПСЖ» и Рис Джеймс из «Челси». Марокканец уже играл за «Реал» — оттуда он уходил в аренду в дортмундскую «Боруссию», а потом мадридский клуб продал его в «Интер». Карвахаль — воспитанник «Реала». Он провёл в клубе всю карьеру, за исключением периода, когда уезжал в аренду в «Байер».

Серхио Рамос воссоединится с Роналду в Саудовской Аравии?

Серхио Рамос Фото: Alex Caparros/Getty Images

Кого только ни отправляли к Криштиану Роналду в «Аль-Наср». То он хотел видеть в команде Каземиро («Манчестер Юнайтед»), то Начо (пока ещё «Реал»). AS утверждает, что теперь португалец желает, чтобы с ним вместе играл многоопытный защитник Серхио Рамос. Ранее они вместе выступали за «Реал» и неоднократно побеждали в Лиге чемпионов. На днях «Севилья» объявила об уходе Рамоса в связи с истечением контракта. Теперь Серхио предлагают многомиллионный контракт, чтобы заманить его в Саудовскую Аравию. Но на игрока также претендуют клубы из Турции и МЛС.

«ПСЖ» купит таланта «Бенфики»?

Жоау Невеш Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Бенфика» уже давно славится умением выгодно продавать своих игроков в другие клубы. 19-летний Жоау Невеш — очередной кандидат на переезд в топ-чемпионат. По информации Фабрицио Романо, игрок может перейти в «ПСЖ». Правда, за футболистом также следят представители «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Но есть один нюанс. «Бенфика» просит за Невеша очень внушительную сумму, а именно € 120 млн. Рискнёт ли кто-то заплатить такие деньги за воспитанника лиссабонского клуба? В сезоне-2023/2024 Невеш отыграл 55 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Невеш связан с «Бенфикой» контрактом до 2028 года.

Капитан «Барселоны» уйдёт в другой каталонский клуб?

Серхи Роберто Фото: Alex Caparros/Getty Images

Не исключено, что Серхи Роберто сменит один каталонский клуб на другой. Капитан «Барселоны» ждёт решения о своём будущем от руководства сине-гранатовых. Всё зависит от финансового положения клуба. Mundo Deportivo утверждает, что он может уйти в «Жирону», которая сыграет в Лиге чемпионов. На игрока претендуют и другие испанские клубы — «Севилья» и «Валенсия». 24 матча, три гола, три результативные передачи — статистика Серхи в прошедшем сезоне. Ранее «Барселона» поменяла главного тренера — Ханс-Дитер Флик пришёл вместо Хави.

«Ювентус» покупает полузащитника «Астон Виллы»

Дуглас Луис Фото: Alex Davidson/Getty Images

«Ювентусу» очень нужен полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. Настолько сильно, что туринский клуб готов заплатить € 28 млн и отдать двух молодых футболистов — Сэмюэла Айлинга и Энсо Барренечеа. По данным Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договорённости. Луис играет за «Астон Виллу» с 2019 года. Прошедший сезон получился для него продуктивным в плане результативности — 10 забитых мячей и 10 результативных передач. «Ювентус» вернул себе место в Лиге чемпионов, а потом назначил Тьяго Мотту на пост главного тренера.

«Астон Вилла» перехватила Матсена у дортмундской «Боруссии»

Ян Матсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ян Матсен провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». В 23 матчах за немецкий клуб футболист забил три мяча и отдал две голевые передачи. Игра Матсена понравилась руководителям «Боруссии» — они планировали выкупить его у «Челси». Но тут вмешалась «Астон Вилла». По данным The Athletic, клуб из Бирмингема перехватил игрока у «Боруссии». «Челси» требовал у немецкой команды € 35 млн, но продаст игрока «Астон Вилле» дешевле. А всё потому, что лондонский клуб может приобрести одного из игроков «Виллы».

Хуммельс подпишет контракт с «Ромой»

Матс Хуммельс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс ищет себе новый клуб. Ранее дортмундцы подтвердили уход игрока в связи с истечением контракта. «Рома» — один из вариантов для Хуммельса. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Николо Скира. По его информация, защитник готов подписать контракт на один сезон. Сообщалось, что у Хуммельса был конфликт с бывшим тренером «Боруссии» Эдином Терзичем. По окончании сезона из клуба ушли и тот, и другой.