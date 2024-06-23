Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы

Матчами в группах E и F завершился 2-й тур Евро-2024. В 3-м игры будут проходить одновременно — в прямом эфире всё сразу уже не посмотришь. Но это потом. А пока разберём, как там дела у Бельгии, Португалии, Грузии и других команд, которые украсили субботу.

Грузия обиднейше не добилась победы. Как и Чехия

И грузины, и чехи уступили в 1-м туре. В личной встрече и тем, и другим нужна была только победа. В итоге все остались разочарованы. Первые — тем, что вели в счёте благодаря голу Жоржа Микаутадзе с пенальти в добавленное к первому тайму время, и из-за невероятного промаха Сабы Лобжанидзе из убойнейшей позиции на последних секундах матча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Вторые — из-за града упущенных моментов: в чешских игроков будто вселились разом Лукаку образца нынешнего Евро и Кержаков времён Евро-2012. По ожидаемым голам преимущество целиком на стороне Чехии: 3,11 xG против 1,09 (данные Sofascore). Но забили чехи только один раз, отличился Патрик Шик — и даже не ударом — после качественного розыгрыша углового. Просто великолепно проявил себя в рамке Мамардашвили.

Теперь Грузии для прохода дальше нужно обязательно побеждать Португалию, а Чехии — разозлённую Турцию. Кстати о них.

Португалия раскромсала Турцию. Помог курьёзнейший автогол

Португальцам для гарантированного выхода в плей-офф нужна была вторая победа на турнире. И они её добились, причём максимально убедительно. Но не без помощи везения, потому что курьёзность второго гола не перебьёт уже ничего. Самет Акайдын не заметил перемещения Алтая Байындыра и отдал назад. Мяч, будто издеваясь, тихонечко закатился в ворота.

автогол Акайдына в матче Португалия — Турция Фото: скрин трансляции «Матч ТВ»

автогол Акайдына в матче Португалия — Турция Фото: скрин трансляции «Матч ТВ»

Ещё забили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, причём второй — после ассиста Криштиану Роналду. Они выбежали вдвоем на Байындыра. Роналду мог забивать сам и наверняка справился бы, однако отдал партнёру на пустые. Это первое голевое действие великого португальца на турнире.

Португалия уже при любых раскладах ворвётся в плей-офф с первого места, так как при равенстве очков смотрят на личные встречи. Поэтому против Грузии Мартинес наверняка задействует резервистов. И Криштиану, конечно: он едва ли откажется от возможности забить на Евро. Турции же для второй строчки нужна ничья с Чехией.

Бельгия победила. Но как же не везёт Лукаку!

Бельгийцы стали, пожалуй, главным разочарованием 1-го тура (тут может поспорить разве что сборная Украины, пропустившая три от Румынии): минимально уступили не самой сильной Словакии, запоров кучу моментов. Особенно «постарался» дважды забивший не по правилам Лукаку. Он и Румынию вскрыл из положения вне игры, причём забрался туда буквально на сантиметры. Фантастическое невезение. Однако теперь у бельгийцев нашлись те, кто оказался более удачлив.

Лукаку в матче с Румынией Фото: Alex Grimm/Getty Images

Уже на второй минуте как раз Ромелу покатил на Юри Тилеманса, и тот мощным ударом открыл счёт. А во втором тайме отличился Кевин Де Брёйне. Между прочим, с передачи Коэна Кастельса! Пас от ворот — выход один на один — гол. Вот настолько всё просто. Огромный привет румынской обороне. Земляки Дракулы тоже были активны в атаке, но не забили.

Теперь в группе E окончательно всё запуталось: у всех четырёх команд по три очка, и дальше шагнуть способна любая. Разве что разница мячей хуже всех у Украины (-2). +1 у Румынии и Бельгии, а у Словакии – 0. Она будет играть решающую роль при сравнении команд с третьих мест. В 3-м туре Украина сразится с Бельгией, а Румыния — со Словакией.