Такой ситуации на Евро не было никогда. Расклады на выход в плей-офф в группах E и F

В субботу, 22 июня, закончился 2-й тур на Евро-2024. Разбираемся, как изменилась ситуация после побед Португалии и Бельгии, а также ничьей грузин с чехами.

Группа Е

Тут непростая ситуация – все команды набрали по три очка. На первом месте идут румыны благодаря разнице мячей. У них и у бельгийцев по +1, но команда Йордэнеску лидирует благодаря большему количеству забитых. Первый критерий при равенстве очков – это личные матчи, но тут у всех по одной победе над кем-то из квартета, поэтому смотрят на голы за весь групповой этап.

Шансы команд относительно сбалансированны, хотя положение Украины несколько сложнее. И потому, что играть осталось с фаворитом группы, и потому, что разница мячей хуже, чем у остальных (-2). Если все сыграют вничью, то именно Украина окажется на последнем месте, а Румыния – на первом. Это может быть единственный за 40 лет случай, когда на чемпионате Европы команда заняла первое место в группе с четырьмя очками.

Группа Е

Расписание матчей в группе Е

Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 мск;

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00 мск.

Группа F

Сборная Португалии уверенно победила Турцию (3:0) и гарантировала себе первое место в группе. Даже если команда Роналду уступит в последнем туре, а турки победят, то у обеих команд будет по шесть очков, но португальцы окажутся выше благодаря результату очного матча (главный критерий при равенстве очков). А вот за второе и третье места будет борьба, в которой у всех есть шансы.

Турцию в последнем туре устроит ничья. В таком случае Чехия с двумя очками точно останется ниже, а Грузия даже при победе под Португалией финиширует на третьей строчке (опять же, из-за очного матча – турки победили грузин со счётом 3:1). Что касается Чехии и Грузии, то им нужно просто побеждать. С огромной вероятностью четырёх очков хватит для выхода в 1/8 финала. Скорее всего, Чехия и Турция в очном матче разыграют второе место в группе. Грузия может взобраться на вторую строчку, только если в последнем туре победит Португалию с более крупным счётом, чем Чехия — Турцию.

Группа F

Расписание матчей в группе F

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 мск;

Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 мск.