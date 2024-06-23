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Бельгия – Румыния, ЧЕ-2024: отменённый гол Ромелу Лукаку, видео офсайда форварда

«Пожалуйста, не поднимайте флаг!» Новый офсайд Лукаку – просто издевательство. Видео
Максим Пахомов
Ромелу Лукаку
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Третий отменённый мяч форварда на Евро-2024.

Ромелу Лукаку и голы на этом чемпионате Европы – пока что, пожалуй, главный мем турнира. В 1-м туре его Бельгия проиграла Словакии (0:1), а у форварда «отняли» два гола. В первом случае Ромелу должен винить себя сам – он залез в офсайд. Но во втором эпизоде ошибся уже не Лукаку, а его партнёр Луа Опенда: на повторе видно, что в начальной фазе атаки Луа подыграл себе рукой. Определить это помогли новые технологии.

Вот как это было:
Лукаку проклят Лукаку проклят
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Во 2-м туре Бельгия играла с Румынией. И здесь для Лукаку всё началось отлично – Бельгия забила первым же ударом по воротам, а ассист как раз оформил Ромелу. Но вот забить у форварда не получалось. До второго тайма – там он вышел один на один после блистательного паса Кевина Де Брëйне и хладнокровно пробил в угол.

При первом просмотре повтора кажется, что всё чисто. И за форварда можно было даже порадоваться, что и сделал комментатор Okko Денис Алхазов, который на эмоциях даже прокричал: «Пожалуйста, не поднимайте флаг!». Но «чисто» не было и тут – по крайней мере, для автоматической системы определения офсайда. Вот что там было:

Офсайд Лукаку

Офсайд Лукаку

Фото: Кадр из трансляции

В итоге второй гол в матче Бельгия всё-таки забила, однако сделал это Де Брёйне. Лукаку же пока приходится терпеть издёвки судьбы. Хотя в целом он провёл хороший матч, а невезение когда-то должно закончиться.

Для Бельгии было бы хорошо, если бы неудачная полоса Лукаку закончилась уже в следующей игре
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