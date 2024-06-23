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Сетка плей-офф на Евро-2024: кто выходит в плей-офф и на кого, кто выходит с третьего места, разбор, расклады

Полные расклады на выход в плей-офф Евро-2024. Кто выходит с третьего места и на кого?
Григорий Телингатер
Сетка плей-офф на Евро-2024
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Моделируем сетку плей-офф по итогам двух туров.

Завершились первые два тура на Евро-2024. Вроде все уже запомнили, что при равенстве очков (у одной или нескольких команд) сначала смотрят на очные матчи, а если там равенство, то учитывается разница мячей на всём групповом этапе. Именно поэтому поляки и вылетели первыми, досрочно заняв четвёртое место. Они ещё могут догнать австрийцев по очкам, но в личной встрече уже уступили им.

Сейчас самое интересное: из каких групп выйдут три команды, а из каких – две. От этого зависит сетка плей-офф, которую пока трудно представить. Известно, что победители групп B, C, E, F изначально имеют некоторое преимущество. Они получат в 1/8 финала третью команду из другой группы (так это было и на прошлом Евро). Причём до последнего момента будет непонятно, кто на кого выходит. Всё зависит от того, в каких группах будут лучшие третьи команды. Тут есть 15 вариантов и все они прописаны в регламенте.

Победитель BПобедитель CПобедитель EПобедитель F
A B C D3A3D3B3C
A B C E3A3E3B3C
A B C F3A3F3B3C
A B D E3D3E3A3B
A B D F3D3F3A3B
A B E F3E3F3B3A
A C D E3E3D3C3A
A C D F3F3D3C3A
A C E F3E3F3C3A
A D E F3E3F3D3A
B C D E3E3D3B3C
B C D F3F3D3C3B
B C E F3F3E3C3B
B D E F3F3E3D3B
C D E F3F3E3D3C

Как показывает опыт двух прошлых чемпионатов Европы, четырёх очков хватает для выхода в 1/8 финала. И даже трёх очков раньше иногда хватало: например, Португалии и Северной Ирландии на Евро-2016, а ещё Украине на Евро-2020.

На самом же деле выборка из двух турниров непоказательна. Бразильский блогер Пауло Виктор Лопес проанализировал 33 футбольных турнира, которые игрались по такому формату (шесть групп, где выходят первые два места и ещё четыре лучшие команды с третьих мест) – в том числе Кубки Африки, женские и юношеские чемпионаты мира по футболу. Согласно исследованию, четырёх очков для выхода с третьего места хватило в 97% случаев, трёх очков – в 58% случаев, а двух очков – в 8% случаев.

Если взглянуть на актуальный список третьих команд, то получается вариант B, C, D, E, учитывая набранные очки и разницу мячей.

3 очка (3:2) – Австрия (D)
3 очка (2:2) – Словакия (E)
2 очка (2:2) – Словения (C)
1 очко (3:4) – Албания (B)
1 очков (2:3) – Чехия (F)
1 очко (2:6) – Шотландия (А).

Все таблицы групп

Для понимания, как моделируется плей-офф, представим, что групповой этап заканчивается после двух туров. Тогда по сценарию B, C, D, E сетка моделируется следующим образом:

  • победитель группы B (Испания) выходит на третье место группы Е;
  • победитель группы А (Германия) выходит на второе место группы С (Дания).

И далее по регламенту получается такой расклад.

Сетка ЧЕ-2024

Сетка ЧЕ-2024

Нужно понимать, что это лишь ориентировочный вариант. Скорее всего, выйдут немного другие сборные, и другие группы делегируют по три команды. По состоянию на сегодня наиболее вероятный вариант: AСDE.

  • E: Румыния, Бельгия, Словакия, Украина;
  • D: Нидерланды, Франция, Австрия, Польша (уже вылетела);
  • C: Англия, Дания, Словения, Сербия;
  • A: Германия (уже вышла), Швейцария, Шотландия, Венгрия.

Этому сценарию дают 31% вероятности — согласно подсчётам Football Meets Data. При этом группа D делегирует три команды с вероятностью в 99%, группа E – с вероятностью в 94%, A – в 69% и группа C – в 62%.

Худшая вероятность отправить в плей-офф три команды у группы B – 36% и у группы F – 41%.

  • B: Испания (уже вышла), Италия, Албания, Хорватия;
  • F: Португалия (уже вышла), Турция, Чехия, Грузия.

Ниже, что мы точно знаем после двух туров.

  • Испанцы в 1/8 финала встретятся с третьей командой из группы A, D, E или F. C огромной вероятностью это будет либо сборная из группы E, либо сборная из группы F. Попасть на команду из группы A испанцам почти невозможно.
  • Команда Роналду в 1/8 финала сыграет с третьей сборной из группы A, B или C.
А вы заметили насколько в порядке судьи на этом чемпионате Европы?
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