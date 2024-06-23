«После матча я выгнал свою жену». Как любовь Грузии к футболу перестала быть безответной

Полина Куимова посмотрела игру сборной в Тбилиси. Было эмоционально: с закрытыми глазами казалось, что ты на стадионе Евро в Германии.

В Грузии присутствует определённый культ футбола, кочующий из поколения в поколение. Те, кто постарше, помнят победы тбилисского «Динамо» и талантливых грузинских игроков в сборной СССР, кто помоложе – Каху Каладзе, Шоту Арвеладзе и Левана Кобиашвили. Современной молодёжи повезло меньше – много лет в Грузии не было таких же ярких героев. Любовь грузин к сборной долгое время оставалась безответной и полной надежд, что вот-вот сейчас точно всё изменится и команда победит. Добьётся. Покажет. И так год за годом – разочаровывались, но любили и верили.

К тем, кто умеет ждать, желаемое рано или поздно придёт. И грузины всё же дождались. Сначала засиял Хвича Кварацхелия, потом пришли и успехи сборной – в 2023-м грузины дошли до четвертьфинала молодёжного чемпионата Европы, а спустя год основная сборная впервые в истории вышла на Евро.

Тбилиси тогда не спал.

«Я помню, когда сборная России обыграла Испанию на домашнем чемпионате мира, – говорит комментатор Setanta Sports Отар Мамучашвили. – Атмосфера была феноменальная: все вышли на улицы, был большой праздник. Но то, что происходило в Тбилиси, когда Грузия вышла на Евро… Это было гораздо масштабнее! Опять же, в пропорциях размеров страны и города. Передвигаться на машине по улицам было просто невозможно, несмотря на позднее время. И ещё скажу про молодёжный чемпионат Европы, который проходил в Грузии. На матчах сборной были побиты все рекорды посещаемости молодёжных ЧЕ – на игры приходило по 50 тысяч человек. Это было чуть ли не в два раза больше предыдущего рекорда, что ещё раз показывает, насколько здесь любят футбол. Но больше в контексте своих, хотя, конечно, Лигу чемпионов и чемпионат Италии или Англии тоже смотрят довольно активно. Если зайти в гости в какую-нибудь грузинскую семью, почти наверняка вы увидите отца с сыном, которые наблюдают за большим матчем».

По картинкам из Германии понятно, что там собралась большая грузинская диаспора. Но для тех, кто поехать не смог, федерация Грузии совместно с мэром Тбилиси Кахой Каладзе организовала бесплатный просмотр всех матчей на стадионе имени Михаила Месхи.

Каха Каладзе мэр Тбилиси «Футбол – это не просто спорт, это символ командности, единства, борьбы, усилий, дисциплины, таланта и трудолюбия. Все эти качества органичны и ценны для нашего народа. Футбол – это спорт, ассоциирующийся со свободой и победой. Выступить на чемпионате Европы в национальной футболке Грузии – это победа для каждого грузина».

Стадион расположился в живописном месте: с одной стороны – большой и зелёный парк, с другой – вид на гору. Арена вмещает почти 25 тысяч человек, и на первом матче она забилась до отказа. На вторую игру, с чехами, собрать полные трибуны было бы подвигом: к пяти часам солнце всё ещё пекло так, что начинала кружиться голова. Бумажные кепки, которые раздавали волонтёры на пути к арене, спасали мало, но зато становились хорошей альтернативой вееру. Народ подтягивался к центральным секторам на западной трибуне, потому что они единственные находятся под навесом – те, кому не хватало места, садились прямо на ступеньки или вставали в проходе, лишь бы не печься под палящим солнцем. Углы стадиона оказались пустующими – оттуда был примерно нулевой обзор на каждый из шести небольших экранов.

Просмотр матча Грузии на Евро-2024 в Тбилиси Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

После матча с Турцией от Грузии ждали победы. «Нам просто не повезло, – говорит Леван, периодически покашливая. – Слышите? Я так кричал, что у меня до сих пор горло болит. У меня жена – турчанка, мы вместе матч смотрели, но я её потом выгнал! Разошлись. Серьёзно говорю – вот такой я страстный болельщик. А из группы мы обязательно выйдем. По-другому никак».

На трибунах красно-белые футболки разбавлялись фиолетовыми – фамилия Кварацхелии сменялась на фамилию Мамардашвили. Вратарь сборной стал для грузин ещё одним героем, поэтому во время объявления ведущей составов его имя выкрикивали примерно с тем же уровнем децибелов, что и имя Хвичи.

Просмотр матча Грузии на Евро-2024 в Тбилиси Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

«Нам повезло, что у нас вообще любой футболист на своей позиции играет хорошо и круто, – говорит Саба. – Посмотрите на состав – многие играют в Европе. Конечно, много говорят про Хвичу, но, когда тебе дают миллионы, ты даже на руках будешь бегать. Его очень распиарили в «Наполи», оно и понятно: взяли дешёво, а теперь продадут в несколько раз дороже. Мне вообще больше нравится Мамардашвили – он настоящий тащер».

Трибуны за пять минут до стартового свистка заполнились почти наполовину: посмотреть матч собрались представители разных поколений, но больше всего было молодых девушек, которые в итоге и задавали настроение своими эмоциональными криками.

Каждый сейв Мамардашвили встречался громкими возгласами и аплодисментами, каждый опасный момент в штрафной сборной Грузии – визгами страха. Когда чехи забили, грузины погрузились в минуту молчания. Пока VAR проверял гол, все молчали, словно сейчас решается судьба каждого присутствующего.

Просмотр матча Грузии на Евро-2024 в Тбилиси Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Повторы на экранах показали, что мяч от лица Гложека отскочил сначала ему в руку, а уже потом в сетку – и народ оживился. Когда главный арбитр всё же сообщил об отмене, трибуны аж подпрыгнули – и начали обниматься.

К концу первого тайма солнце перестало так сильно печь, но на трибунах всё равно было жарко: мяч после розыгрыша штрафного отскочил к Гураму Кашии, который попал прямо во вратаря, после чего судья остановил игру и ждал решения проверки VAR. Оказалось, что Робин Гранач сыграл рукой, и чехи получили пенальти в свои ворота. Народ встал и нервно ждал, пока Жорж Микаутадзе нанесёт удар. Мгновение — и трибуны заходили ходуном.

Грузины праздновали минут пять – а потом начали танцевать под песню, которую включили в перерыве. В тот момент они были самыми счастливыми людьми, для них больше не существовало ничего невозможного.

С началом второго тайма радость сменилась напряжением. Возгласы стали редкими и нервными, а после гола Патрика Шика и вовсе притихли. Чехи давили, и желание, чтобы сборная выиграла, сменилось на прямо противоположное – чтобы не пропустила ещё. На ошибки своих грузины не реагировали, лишь плотнее сжимая губы и руки, но зато радостно встречали каждый сейв Мамардашвили и успешные действия защитников. На последних секундах появилась надежда – грузины вылетели в контратаку, и стадион встал, начиная подгонять игроков, словно они могут их услышать. Георгий Чакветадзе отдал Сабе Лобжанидзе, но дальше… Дальше стадион окутал протяжный гул разочарования. Грузины уже и не надеялись на победу, но всё же внезапно поверили в неё на пару секунд. Однако всё разбилось мячом, который пролетел мимо ворот.

С финальным свистком трибуны стадиона начали быстро пустеть. У выхода собралась толпа и встала в небольшой затор, который довольно быстро оживился – болельщики что-то бодро затянули на грузинском. Расстройство резко сменилось радостью – как будто все разом осознали, что их сборная всё же не проиграла, а завоевала первое в истории очко на чемпионатах Европы.

Вечером улицы праздновали и ничью: дороги у стадиона утонули в пронзительном гудеже клаксонов проезжающих мимо машин, через открытые окна которых сияли улыбки. Самые отчаянные выбегали на дорогу и пожимали руку водителям, останавливали мотициклистов и запрыгивали друг другу на плечи.

К празднику присоединились и дети, которые зажгли красное пиро и носились в едком дыму, громко смеясь.

«Вы даже не представляете, что было бы здесь, если бы мы выиграли, – говорит парень в футболке Кварацхелии, пытаясь поймать сбитое дыхание. – Но даже эта ничья… Это очко! Это дорогого стоит. Я не верил, что сборная Грузии сможет выйти на Евро, но теперь верю, что мы сможем побороться за выход из группы. И вот тогда мы отметим как следует».