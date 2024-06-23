Гений Аршавин, мемный Балотелли или затащивший Зидан? Чей личный перформанс на ЧЕ — лучший

Выбирайте из 12 вариантов с 2000 года — от Франческо Тольдо до Давида Вильи и Яна Зоммера. И ностальгируйте!

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Чемпионат Европы — 2024 в самом разгаре. Мы уже увидели немало ярких индивидуальных перформансов — от идеально пасующего Тони Крооса в матче с Шотландией до шикарно дриблингующего против итальянцев Нико Уильямса. Круто? Безусловно. Но не легендарно, как было в случаях, о которых вспомним ниже.

Речь пойдёт обо всех Евро с 2000 года. Мы выделили двух игроков с каждого турнира. Ваша задача — расставить их достижения от лучшего к худшему в порядке рейтинга.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.