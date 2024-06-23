Гений Аршавин, мемный Балотелли или затащивший Зидан? Чей личный перформанс на ЧЕ — лучший

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Чемпионат Европы — 2024 в самом разгаре. Мы уже увидели немало ярких индивидуальных перформансов — от идеально пасующего Тони Крооса в матче с Шотландией до шикарно дриблингующего против итальянцев Нико Уильямса. Круто? Безусловно. Но не легендарно, как было в случаях, о которых вспомним ниже.
Речь пойдёт обо всех Евро с 2000 года. Мы выделили двух игроков с каждого турнира. Ваша задача — расставить их достижения от лучшего к худшему в порядке рейтинга.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Андрей Аршавин на Евро-2008 против Нидерландов
Кажется, мы уже знаем, кто окажется наверху в голосовании. Именно благодаря тому матчу Андрей Аршавин стал шестым в голосовании за «Золотой мяч». Настолько немыслимый для российских футболистов результат, что он до сих пор не укладывается в голове. Победа в Кубке УЕФА с «Зенитом» и гол шведам этому также поспособствовали, но в гораздо меньшем соотношении.
Неожиданными финтами, точными пасами и смелыми проходами Аршавин ставил в тупик всю голландскую сборную. Которая, вообще-то, на групповом этапе испепелила двух действующих финалистов ЧМ, Францию и Италию, и считалась главным фаворитом Евро.
Шансы на результативное действие были у Андрея и в основное время, но то партнёры не забивали с его передач, то Эдвин ван дер Сар проявлял чудеса реакции. В овертайме всё изменилось: сначала Дмитрий Торбинский занёс мяч в ворота и превратил его закидушку в ассист, а затем и сам он катнул мяч между ног вратарю. Абсолютное величие.
Вот как иностранные пользователи соцсетей вспоминали тот матч спустя годы. «То, что творил Аршавин в тот вечер — абсолютная магия». «Андрей Аршавин — русский волшебник! Я помню, как каждый раз выбирал «Арсенал» в футбольном симуляторе лишь для того, чтобы поиграть за него и Робина ван Перси». «Помню, что все называли Аршавина русским Месси. К слову, у них даже стрижка была похожа». И им веришь.
Франческо Тольдо против Нидерландов на Евро-2000
Вероятно, лучший вратарский перформанс за всю историю чемпионатов Европы. Как же хорош был Франческо Тольдо! Особенно с учётом того, что он оказался основным исключительно из-за перелома руки ДжиДжи Буффона. Сменщик стал лучшим голкипером Евро, до добавленного в финале времени пропустив только дважды, хотя тот турнир вообще-то был тогда самым результативным.
Особенно хорош Тольдо был в полуфинале с голландцами. Перечислять все моменты, где Тольдо спас игравших бо́льшую часть времени в меньшинстве итальянцев, бессмысленно: их слишком много. Соперник создал столько шансов, что их хватило бы на несколько матчей. Как же жаль, что в 2000-м не вели статистику ожидаемых голов: достижение Ческо в таком случае выглядело бы ещё весомее.
Особенно засели в память три сейва с 11-метровых: один в первом тайме и два в послематчевой серии. Плюс дважды голландцы промахнулись сами: Клюйверт во втором тайме зарядил в штангу, а Стам пробил в небеса после матча. Нидерланды смотрелись солиднее, но что толку, когда против тебя такая стена: нули в основное время и поражение по пенальти.
Права на видео принадлежат UEFA.
В финале, правда, магия Тольдо работала лишь до 90+4-й минуты. Французы сравняли счёт и перевели игру в овертайм, где отличились вновь и забрали кубок.
Зинедин Зидан против Англии на Евро-2004
Как похоронить звёздных англичан на чемпионате Европы за две минуты? Ловите рецепт от Зинедина Зидана. Во-первых, для усиления драматического эффекта нужно проигрывать после 90-й минуты. Желательно минимально, чтобы камбэк стал победным. А если соперник ещё и пенальти не реализует, спасибо отразившему удар Дэвида Бекхэма Фабьену Бартезу, то вообще идеально.
Шла 90+1-я минута. Вышедший на замену Эмиль Хески зачем-то сфолил недалеко от своей штрафной. Зидан подошёл к мячу и издевательски пробил мимо стенки, одурачив Дэвида Джеймса. Через пару минут Стивен Джеррард добил земляков, неаккуратно отпасовав назад. Перехват Тьерри Анри, вынужденный фол вратаря, удар с «точки», гол, финальный свисток, занавес.
Тот штрафной Зидана в 2008-м признали лучшим в истории чемпионатов Европы, хотя конкурентов хватало. И было за что.
Англия обидно уступила в дебютном матче Евро второй раз подряд, но всё-таки выпрыгнула в плей-офф и дошла с обидчиком до одной и той же стадии: а в четвертьфинале по пенальти отлетела от Португалии. Ну а Франция споткнулась о будущих триумфаторов из Греции.
Руй Кошта против Англии на Евро-2000
Португалец сделал то, чего на Евро не случалось 16 лет. И ещё не случится 21. Речь об ассистентском хет-трике: подобное достижение также на счету Микаэля Лаудрупа (Дания — Югославия на Евро-1984) и внезапно экс-армейца Стивена Цубера (Швейцария — Австрия на перенесённом Евро-2020).
Тот матч — особенный повод для грусти олдовых болельщиков сборной Англии. Благодаря Полу Скоулзу и Стиву Макманаману британцы вели 2:0 уже к 18-й минуте. Лучшего старта на групповом этапе придумать трудно. А затем в дело включился Руй Кошта. Ещё до второго гола его подачу не смог замкнуть Жоау Пинту. Следом сам Кошта опасно бил издали — справился Дэвид Симэн.
В голевом дальнем ударе Луиша Фигу заслуги Кошты мало. Но ассист есть ассист. Позже Пинту исправился, прыгнул рыбкой и сделал кручёную подачу Кошты результативной. Ну и финалом стал выход один на один с вратарём Нуну Гомеша, когда проникающая передача Руя оставила в дураках сразу троих соперников.
Дальше Англия справилась с Германией, однако сенсационно уступила Румынии и не вышла из группы. А Португалия, в том числе благодаря радиоуправляемым передачам Кошты, дошагала до полуфинала, проиграв там французам.
Марио Балотелли на Евро-2012 против Германии
Итальянцы не то чтобы сильно сверкали на том Евро: минимально уступили испанцам, поделили очки с хорватами (1:1) и за счёт победы над ирландцами вышли из группы, не забили англичанам в основное время и пробились в полуфинал по пенальти. Однако там проявили себя настолько ярко, что компенсировали болельщикам не самый яркий футбол.
Победа над Германией с размахом ворвалась в историю не только футбола, но и мемов. Да-да, речь о той самой стойке Марио после второго гола. Что только фотошоперы с ней не делали: превращали и в вора арбузов вместе с Джейсоном Стэйтемом, и в балеруна, и в бойца видеоигры Mortal Kombat, и в шашлычника на майские праздники, и во много кого ещё.
Балотелли закинул два мяча немцам уже к 36-й минуте: идеально кивнул головой после подачи Антонио Кассано и мощно пробил Ману Нойера в ближний угол. Просто взял и за 16 минут, что прошли между голами, уничтожил победившего во всех четырёх предыдущих матчах фаворита. Разве что Месут Озил реализовал пенальти в последние мгновения матча и немного скрасил горечь поражения. В финале тем не менее итальянцев размазали испанцы (4:0).
Давид Вилья на Евро-2008 против России
Тот матч стал настоящим кошмаром российских болельщиков. Никто и не мог предположить, что случится со сборной дальше. Зато перед глазами были судьбоносная поездка хорватов в Англию, без которой не было бы выхода команды Гуса Хиддинка на Евро, и разгром от испанцев. Их истинную мощь оценили уже потом — после двух побед на Евро и одной на ЧМ. Но тогда 1:4 от испанцев на старте турнира вселяли ужас.
Давид Вилья хладнокровно размазал сборную России, оформив первый за восемь лет хе-трик на чемпионате Европы. И, спойлер, пока что последний. Сначала Денис Колодин в безобидной ситуации подарил мяч Фернандо Торресу, и тот отпасовал Вилье на пустые ворота. Потом он положил мяч между ног Игорю Акинфееву. Ну и финально пригвоздил россиян, нафинтив Романа Широкова и чётко пробив в ближний угол. Настоящий палач. Как раз тогда Виктор Гусев произнёс знаменитое «Роман Широков — не уровень сборной».
В полуфинале мог состояться матч-реванш, но Испания вновь накидала Акинфееву уйму голов. Однако такой горечи, какая нахлынула во время 1-го тура группового этапа, уже не было и в помине – ведь Россия в принципе вышла в полуфинал.
Вилья, к слову, вскрыл также шведов и с четырьмя голами возглавил рейтинг бомбардиров того Евро. Столько никто больше не забил. В том числе Роман Павлюченко и Лукас Подольски с тремя забитыми мячами.
Хави на Евро-2012 против Италии
Хави, Серхио Бускетс, Хаби Алонсо, Давид Сильва, Андрес Иньеста, Леск Фабрегас, Хуан Мата. Полузащита сборной Испании образца Евро-2012 была настолько хороша, что Висенте дель Боске мог спокойно играть без номинальных нападающих. И делал это.
Только один раз за всю историю чемпионатов Европы перевес победителя достиг четырёх мячей. Главный спонсор того издевательства над итальянцами — Хави. Сперва он запустил голевую атаку, которую чётким ударом головой завершил Сильва. Чуть погодя обманул богоподобной проникающей передачей аж троих соперников и вывел один на один с Буффоном Жорди Альбу — вынимайте. Уже во втором тайме он совершил перехват в центре поля, одурачил двоих и отправил к воротам вышедшего на замену Фернандо Торреса — есть разгром. Мата довершил его уже без участия Хави. Той Испании не было никому равных. А Хави был её двигателем.
Криштиану Роналду на Евро-2016 против Венгрии
Криштиану — с отрывом лучший бомбардир в истории Евро. Не написать о нём было бы весьма странно. Да и повод есть. Португальцам в 2016-м досталась легчайшая группа. По крайней мере, так казалось после жеребьёвки. А потом стартовал сам турнир, и ожидания стали иллюзией. 1:1 с Исландией, 0:0 с Австрией (Роналду не реализовал пенальти, пробив в штангу) и 0:1 от Венгрии к 43-й минуте. Полнейшее фиаско.
Вовремя включился Роналду. В конце первого тайма он выступил ассистентом и вывел на ворота Нани. Четыре венгра, мимо которых прокатился мяч, стояли и не понимали: а как так вообще можно? Далее забил со штрафного хорошо знакомый поклонникам РПЛ Балаж Джуджак. Что ж, время отвечать — стоя спиной к воротам, Криш красивым ударом пяткой сравнял счёт. Дубль Джуджака — не беда, Роналду и тут в деле: пробил головой с закидушки Рикардо Куарежмы.
3:3, три очка в группе, третье место (магия цифр, не иначе). Раньше бы с такими показателями ехать домой, но расширение числа участников Евро позволило Португалии выйти из группы. А дальше –завоевать Кубок. Роналду вскрыл Польшу в послематчевой серии и Уэльс в полуфинале. В начале решающего матча с Францией его сломали, и всё же португальцы справились.
Траянос Деллас против Чехии на Евро-2004
Это единственный защитник в нашем рейтинге, но как не отметить героя сенсационной Греции? Супероборонительная команда Отто Рехагеля трижды в плей-офф выдала по 1:0 и взяла трофей. Её стиль вгонял в тоску большинство зрителей, но грекам было плевать: они планомерно шли к цели и добились её.
И всё же те, кто испытывает эстетическое удовольствие от строгого защитного стиля, восхищались игрой Юркаса Сейтаридиса, Траяноса Делласа и Теодороса Загоракиса. Второму особенно удался полуфинал с мощнейшей Чехией, которая перед этим убрала с пути Германию, Нидерланды, Латвию (не смейтесь, она была тогда в порядке) и уничтожила в четвертьфинале датчан. 10 голов за четыре матча — и 0 за 120 минут против греков.
В том числе с помощью надёжной игры Делласа звёздная Чехия с Павлом Недведом (тот, правда, травмировался на 40-й минуте), Томашем Росицки, Яном Коллером и Миланом Барошем (лучший бомбардир того Евро забивал ранее в каждом матче) непривычно мало угрожала воротам седовласого Антониоса Никополидиса. Сам же Траянос и приговорил её в овертайме, выше всех выпрыгнув после подачи углового.
В финале Деллас уже не забивал. Ангелос Харистеас не последовал его примеру — его гол португальцам привёл Грецию к самому сенсационному титулу в истории Евро. Слёзы юного Криштиану Роналду после финального свистка — олицетворение эмоций многих зрителей того турнира.
Антуан Гризманн на Евро-2016 против Германии
Антуана Гризманна справедливо признали главным игроком Евро-2016. Он наколотил шесть голов и стал главным бомбардиром турнира. А если бы Франция победила в финале, то и вовсе наверняка посоперничал бы с Криштиану Роналду за «Золотой мяч» — тогда болельщики признали его ещё и лучшим в Ла Лиге. Не получилось, не фартануло. Но сейчас – о предыдущих стадиях.
Гризманн забил на 90-й минуте Албании, когда на табло светились нули, закинул дубль Ирландии в 1/8 финала (2:1) и огорчил Исландию в четвертьфинале (5:2), а квинтэссенцией подвигов Антуана стали два мяча немцам в полуфинале. Он угрожал воротам Нойера с первых минут, но Ману всё никак не пропускал. Вот только Бастиан Швайнштайгер сфолил в собственной штрафной, и удар Гризманна с пенальти оказался неберущимся.
На 72-й минуте он же исполнил окончательный приговор, поймав на ошибке как раз Нойера. Тот неловко отбил мяч прямо на Гризманна, и тычок Антуана стал голевым. Когда нападающий уходил с поля, болельщики провожали его под громкие овации стоя. Блестящий матч и турнир в целом для лидера «Атлетико».
Ян Зоммер на Евро-2020 против Франции
В том матче 1/8 финала Ян Зоммер и вся сборная Швейцарии действовали на таком кураже, что их не остановила бы даже сборная всех времён в праймовой форме. Та Франция примерно такой и была: как-никак действующие победители ЧМ и финалисты Евро.
Да, Зоммер пропустил трижды. Но как его за это винить, когда в деле пенальти от Карима Бензема, его же добивание в пустые ворота (перед этим Ян ловко отразил техничный удар Гризманна с близкого расстояния) и кручёная пушка Поля Погба прямо в девятку? Партнёры не подвели – тоже забили три раза. Швейцарский вратарь тем временем насобирал уйму сейвов. И стал героем послематчевой серии, не дав отличиться Килиану Мбаппе.
«Я невероятно горжусь этой командой. Никто не верил в нас, но мы пообещали, что в любом случае пойдём до конца. Матч похож на фильм? Позвоню Роберту Де Ниро и спрошу, не хочет ли он сыграть меня в этой экранизации» — подкинул Ян идею голливудским режиссёрам. Он продолжил тащить и в полуфинале с испанцами, однако там в серии 11-метровых идеально проявил себя уже Унай Симон.
Гарри Кейн на Евро-2020 против Украины
Англия при Гарете Саутгейте, несмотря на звёздный состав, зачастую вгоняет в уныние прямолинейным и скучным футболом. Но при этом добивается результатов, так что стратегия работает. На групповом этапе Евро-2020 она забила всего дважды — хорватам и чехам. Этого хватило для первого места.
В плей-офф англичане уже раззабивались: сначала угостили двумя голами Германию, а в четвертьфинале уничтожили сборную Украины (4:0). Это их единственная победа на Евро с перевесом в четыре мяча, поэтому запомнилась она особенно. Кейн тогда показал себя настоящим бомбардиром: на четвёртой минуте проткнул мяч в ворота мимо Георгия Бущана, на 29-й едва не замкнул подачу Люка Шоу, а в начале второго тайма всё-таки это сделал. Плюс выиграл множество верховых мячей и даже классно шёл в дриблинг, чего от него совсем не ждёшь. Также на табло отметились Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Фантастическая победа.
С Данией и Италией англичанам было уже сложнее. Первых получилось отправить домой благодаря голу Кейна в допвремя, а вот вторые были точнее в послематчевой серии пенальти и забрали Кубок. Хоть Кейн и реализовал попытку.