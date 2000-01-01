Немецкий саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео

Саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео

Особый колорит крупным турнирам всегда придают болельщики. Вы посмотрите, как круто немецкий саксофонист зажёг в фан-зоне. Этот парень устроил настоящее шоу!