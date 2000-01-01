Саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео
Особый колорит крупным турнирам всегда придают болельщики. Вы посмотрите, как круто немецкий саксофонист зажёг в фан-зоне. Этот парень устроил настоящее шоу!
Немецкий саксофонист зажёг в фан-зоне Евро-2024. Видео
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