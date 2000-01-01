Роналду — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы
Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче с Турцией (3:0) и догнал рекордсмена по этому показателю. Теперь португалец — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы!
Лучшие
На счету Роналду восемь голевых передач. Столько же на ЧЕ у Карела Поборски, который выступал за сборную Чехии с 1994 по 2006 год. Португалец и чех теперь делят звание лучшего ассистента в истории Евро.
Роналду — лучший ассистент в истории чемпионатов Европы
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