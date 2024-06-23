«Роналду пошёл по пути Месси». 2-й тур Евро-2024 — с Геннадием Орловым

В субботу на чемпионате Европы по футболу в Германии финишировал 2-й тур групповой стадии. Определились первый участник плей-офф и первый неудачник турнира. Разбираем прошедшие игры с известным комментатором и журналистом, бывшим нападающим «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадием Орловым.

— Польша первой лишилась шансов на плей-офф. По делу?

— По делу. Такая же история сейчас происходит с Хорватией: известные игроки, но нет молодой крови, нет новых имён, к сожалению. И у поляков игра как-то не поставлена. Такого результата следовало ожидать.

— Левандовскому в августе 36. Уже не тянет лидерскую роль или тянет команду на дно?

— Левандовски и Жиру подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные «столбы», которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, всё меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в своё время. Сегодня это уже никому не помогает. Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с игрой Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд — парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс.

Гол Романа Яремчука Фото: Lars Baron/Getty Images

— Как бывший нападающий оценили приём мяча?

— Этот гол признали лучшим в туре, тут всё понятно. Потрясающее исполнение. Так поймать мяч на носок, да ещё и потом протолкнуть мимо вратаря — это здорово. И говорит о том, что игроки Украины способны на большее. Удивительно другое: у них центрфорвардом играл Довбик. Здоровый, с сильным ударом, но не очень техничный: в первых двух матчах мяч отлетал от него. Не хватает ему ажурной работы с мячом. А Яремчук заменил как раз Довбика. Это какой же запас у Реброва! Ему надо разобраться с футболистами. Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? Наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу всё, что хотели, но и поменяли состав. Ярмоленко вышел капитаном с первых минут. Правого защитника Коноплю, который считался основным, тоже не поставили в основу. И вратаря поменяли. Ребята сами определяли состав. И Ребров их поддержал, куда ж ему деваться?

— Даже так?

— Убеждён в этом. Хотя хитрый тренер в таких случаях всё равно руководит процессом. Бывает, что он мягко влияет. Они поменяли состав, отношение — и вырвали эту победу. Молодцы, что провели собрание. Забавно, что после игры с Данией капитан англичан повторил урок Украины, попросив футболистов собраться без тренера. В футболе так и должно быть. Что может тренер в сборной? Только объединить, расставить. Он же их постоянно не тренирует. Тем более когда собираются звёзды из разных клубов. Одни тренеры хорошо влияют на коллектив, другие просто в сторонке стоят. Как у нас на Евро-2016 был Слуцкий — он же вообще не управлял командой. Это было видно по ходу матчей. Поэтому мы так и сыграли во Франции. А здесь Кейн проявил инициативу, понимая, что неинтересно команда играет. В 3-м туре жду от команд проявления всего настоящего.

— В четвёрке E у трёх команд по три очка. Не ту группу назвали «группой смерти»?

— Ну да, получилось так. И румыны неплохо играют, и словаки. Украинцам теперь предстоит сумасшедший матч. Четыре команды в группе набрали по три очка, и украинцам играть с бельгийцами. Эти во 2-м туре начали играть как умеют, и у них начало получаться. Но там ещё остаётся вариант прохода с третьего места.

Но самое сильное впечатление сейчас производит Испания. Полузащита у них на загляденье — Педри, Родри, Руис. Уильямс в нападении — потрясающий футболист. Мората стал более сконцентрированным и полезным для игры и команды. Наконец, вишенка на торте для всего чемпионата Европы — это появление Ямаля. 16 лет человеку! Дошло до смешного: депутат в Германии заявил, что в таком возрасте по немецкому закону нельзя заниматься производственной деятельностью после 22:00. Это шутка, понятно, но как же Ямаль хорош! Какое у него переключение скоростей — в своё время так Пеле, Марадона действовали. То есть защитник его догоняет, а он — раз — и переключает режим, меняет направление, влево, вправо уходит. И ему в 16 лет доверяют стандарты — штрафные, угловые. У него поставлен удар. Поэтому партнёры и говорят: «Давай, парень, у тебя получается — ты и пробивай». И он всё делает. Что же с ним дальше будет, какую карьеру построит? Это, без сомнения, открытие чемпионата. Полузащита и нападение у испанцев — мощь. Хороши! Осталось только сзади выстроить игру. Итальянцам на фоне испанцев явно не хватало индивидуального мастерства. При всём уважении к Спаллетти, они вряд ли будут рассчитывать на трофей. Скамакка, нападающий, действует по старой схеме: стоит впереди и ждёт мяча. Так сейчас не играют.

Второй фаворит чемпионата — Португалия. Здесь тоже потрясающие полузащитники. Слышал от кого-то из экспертов такую фразу: если Роналду и дальше будет играть в составе, то они ничего не выиграют. Какая глупость! Роналду — связующий игрок, хотя бы по духу. Сейчас он сделал великолепную голевую передачу. И тренер доволен, что у него есть такой игрок. Это же самое главное — объединить команду на поле, и именно игрой. Криштиану это прекрасно делает.

— Роналду на 40-м году стал более командным игроком? В 30 лет он скорее пробил бы сам, а тут сделал подарок Фернандешу.

— А это аналогия с Месси. На последнем чемпионате мира Лео же просто на команду играл. И как это хорошо получилось. Роналду пошёл по этому же пути — понял, что надо меньше на себя игру брать. И он сам об этом говорит — значит, произошёл какой-то сдвиг в сознании. Ведь футбол — командная игра.

— Что насчёт сборной Германии?

— Это третий фаворит Евро. Может быть, во 2-м туре они сыграли не так ярко, но победили — 2:0. Интересно будет посмотреть их противостояние со швейцарцами. У Якина тоже неплохая команда. А капитан Джака — албанец. Его же брат за Албанию играет. Албанцы пошли по марокканскому пути. Как сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира? Они же собрали этнических марокканцев по всему миру. У албанцев тоже сейчас нет в сборной ни одного человека из внутреннего чемпионата. Но по самоотверженности им и сербам нет равных на этом Евро. Это бойцы!

— Франция без Мбаппе совсем другая команда?

— Да. А если ещё и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдёт, что будет? Сейчас это команда двух игроков. Я удивлён Дембеле — большего от него ожидал. Он и в «ПСЖ» не блистает, хотя карьеру ему предсказывали блистательную. Почему его дорого покупали? Потому что всё время ждали прорыва. Он и бежит хорошо, и обеими ногами качественно работает, но моменты не использует, чего-то не хватает, чтобы забивать. Потому что Мбаппе-то тоже регулярно делает проходы и передачи в штрафную. Надо замыкать кому-то. Характерный момент: два раза подряд лучшим игроком матча с участием Франции признаётся Канте, опорный полузащитник. Ребята из атакующей группы, что же вы ему проигрываете индивидуальное первенство?! Где голеадоры?

Килиан Мбаппе Фото: Clive Mason/Getty Images

— Грузины набрали первое очко в истории. Достижение?

— Поздравим грузин. Им в первом тайме повезло: мяч по руке у защитника чехов покатился, и моментов у соперника больше было.

— 5:27 по ударам.

— Это говорит о многом. Но грузины — молодцы, борются. Нет у них пока должного взаимопонимания с Кварацхелией. Немножко наособицу Хвича играет. И партнёры его не до конца понимают, и он их — тоже. Не всегда всё у них ладится. В отдельных эпизодах грузины просто великолепны, но нет ещё команды. Опыта нет — это же первый Евро для них.

— Хотя, казалось бы, кому, как не Хвиче, самостоятельно решать судьбу эпизодов?

— Он-то берёт игру на себя. Был момент — троих прошёл, а на четвёртом споткнулся. Всё-таки лучше с партнёрами обыгрываться, искать взаимодействие. Хвича берёт мяч, а другие игроки просто стоят и смотрят, что он будет делать. А они должны подстраиваться под лидера. Это с опытом придёт. Но уже сейчас любой матч грузин интересно смотреть. Они техничные.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

— В Евро участвуют сразу четыре тренера с бэкграундом РПЛ. Оцените работу Спаллетти, Якина, Тедеско и Рангника?

— Рангник приятно удивил — в Англии-то он совсем завалился. Но сборная — в принципе отдельная история. Манчини с Италией взял золото, потому что имел прекрасный подбор игроков. Сейчас у Спаллетти таких мастеровитых ребят нет.

— Тедеско справляется со своим звёздным составом?

— Давайте ещё понаблюдаем. Лукаку — бедняга, три мяча уже отменили! Но, конечно, это уже не та команда, которая шесть лет назад лидировала в рейтинге ФИФА. Нынешнее третье место — скорее за старые заслуги. Хотя Де Брёйне был и остаётся выдающимся игроком. Один из лучших футболистов в мире по движению, технике. Он один делает игру. Но что будет в следующих матчах? Шансы у бельгийцев есть, но пока они никуда не прошли. Хотя такого игрока, как Де Брёйне, в украинской сборной нет.

— Ждать ли кого-то из пока ещё не раскрученных участников Евро в РПЛ?

— Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию. По политическим соображениям, это очевидно. Почему к нам приходят футболисты из Бразилии, Чили, Парагвая? Потому что южноамериканский рынок открытый и они могут не обращать внимание на ситуацию в мире. А потом, если уж брать игрока, то хорошего. Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Исключения возможны, но вряд ли. Вы задали вопрос — я на него ответил.

— От «Зенита» ещё ждёте трансферов?

— Окно ещё не закрыто. Пока оформили два трансфера — Латышонок и Глушенков. Хорошие приобретения, а дальше надо определиться с уходящими. Всё-таки зарплатная ведомость не безразмерная.

— У вас нет инсайдов — Вендел остаётся или уходит?

— Вендел — это загадка. Всего можно ожидать. Но в «Зените» надеются, что все останутся. Перед уходом в отпуск Медведев сказал, что к 27-му числу всех игроков ждут в клубе. Однако в футболе всё может произойти.

— Позиция левого защитника не нуждается в усилении?

— Горшков, наверное, для того и берётся, чтобы у Дугласа был дублёр. А то его в последнее время стали травмы преследовать. И возраст у Сантоса такой, что надо страховаться.