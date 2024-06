Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Бельгию или Украину? Какие у них риски

Группа Е, пожалуй, самая интересная в плане раскладов на Евро-2024. Перед заключительным туром у четырёх команд по три очка. В любой другой группе четыре очка фактически гарантируют выход в 1/8 финала, но не здесь. Если последние два матча завершатся вничью, то у всех будет по четыре очка. В таком случае последнее место займёт Украина из-за худшей разницы мячей (сначала смотрят личные встречи, но тут у всех паритет).

Таблица группы Е

По турнирной таблице получается, что Румынию и Словакию устроит ничья. Это не на 100% гарантирует обеим сборным выход в плей-офф (теоретически во всех остальных группах на третьем месте может оказаться команда с четырьмя очкам, но с лучшей разницей мячей – к матчам группы Е большинство групп уже сыграют 3-й тур), однако с огромной вероятностью ничья всё-таки позволит выйти 1/8 финала. Скорее всего, кому-то на Евро-2024 хватит даже трёх очков для выхода из группы (как это было и на двух прошлых чемпионатах Европы).

Что случилось с коэффициентами на этот матч?

Показательно, насколько у букмекеров просела линия на матч Румыния – Словакия. За два дня (в пятницу и субботу проходили матчи в этой группе) коэффициент на ничью упал с 2.80 до 2.10 – значения могут немного меняться в зависимости от конторы. И, судя по всему, они ещё будут корректироваться.

Мы обратились к редактору раздела «Ставки» на «Чемпионате» Петру Кондакову. Вот что он рассказал.

– Насколько вообще удивляет коэффициент 2.10 на ничью?

– Это аномально мало. Человеческая психология так устроена, что игроки намного чаще ставят на победу одной из команд – просто чтобы болеть за кого-то. На ничью ставят скорее профессионалы.

– Почему за два дня коэффициент упал с 2.80 на 2.10?

– Тут объяснимо. Люди всё просчитали и начали грузить на ничью. Букмекер понизил коэффициент, чтобы выровнять свои шансы. Думаю, сейчас поток ставок на ничью немного убавится. Сразу ставили профессионалы, а в день матча пойдут ставить уже обычные любители, для которых это развлечение. К этому подстегнут и публикации в СМИ. Ближе к игре коэффициент может ещё просесть. Например, до 1.80–1.90.

– Насколько вероятно, что линию закроют в конторах?

– Сомневаюсь, что это случится. Для этого матч должен стать потенциально договорным. А сейчас просто такой турнирный расклад, что ничья устраивает обе стороны и при ничейном счёте никто не станет рисковать.

Какие есть риски у Румынии и Словакии?

Прежде всего нужно понимать, что ничья выгодна именно Румынии. Она при равенстве очков в таблице будет выше, чем Словакия (при равенстве в очном матче смотрят разницу мячей). Нужно учитывать, что шансы румын на первое место изначально крайне скромные – едва ли фаворит группы Бельгия наберёт меньше очков с Украиной. Так что для румын ничья и второе место в группе – однозначно положительный результат.

А вот у Словакии ситуация сложнее. И дело не только в том, что есть микроскопический шанс пролететь мимо плей-офф. Ещё важно – на кого попадает третья команда из группы Е. Возможные варианты: первые сборные из групп A, B, C, D. Причём наиболее ожидаемый сценарий – попасть на Испанию (59% вероятности, что победитель группы В сыграет в 1/8 финала с третьей сборной из группы Е). При этом у Словакии как раз отличные шансы занять первое место в группе благодаря победе в очном матче с Бельгией. Тогда в 1/8 финала предстоит сыграть с третьей командой из группы A, B, C или D (более вероятно, C или D).

Дания — Швеция Фото: Sandra Behne/Getty Images

А ещё есть опасность получить наказание от УЕФА, если организатор турнира сочтёт, что в матче отсутствовала спортивная борьба. Правда, самый известный подобный случай остался безнаказанным. 20 лет назад Швеция и Дания сыграли вничью, выкинув итальянцев с Евро-2004. Причём командам нужно было сыграть не просто вничью, а закончить матч со счётом 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 и так далее. Игра завершилась со счётом 2:2 – и никакого наказания не последовало, несмотря на обильное возмущение со стороны итальянцев. Так что более вероятно, что риски Румынии и Словакии скорее имиджевые. Шведским и датским футболистам даже спустя много лет приходилось оправдываться за ту ничью.