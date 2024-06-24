Защитник Италии вкалывал на стройке всего несколько лет назад. Как он попал на Евро?

В спорте (да и в жизни в целом) зрители очень любят истории про золушек. Когда никому не известный персонаж, которого не ценили даже в провинции, вдруг становится одним из самых влиятельных и могущественных людей. На Евро-2024, помимо нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга, ещё пару лет назад прозябавшего во Второй Бундеслиге, есть футболист с даже более выдающимся карьерным прорывом. 25-летний защитник Италии Федерико Гатти в 2020 году вкалывал на стройке и тренировался с любителями, а теперь зарабатывает € 2,5 млн в год в «Ювентусе» и играет на чемпионате Европы.

В 17 лет Гатти устроился грузчиком. А € 300-400 от футбола отдавал матери

Как и большинство итальянских мальчишек, Феде мечтал быть плеймейкером, способным обвести на клочке поля троих опекунов и пальнуть в «девятку». Парнишку манили слава и признание Роберто Баджо, Алессандро дель Пьеро, Франческо Тотти и других великих «десяток» сборной. Но, как это часто бывает, жизнь и мечты идут разными путями – в 14 лет Гатти отчислили из академии «Торино», посоветовав освоить более приземлённую профессию. Не сложилось у Гатти и в «Алессандрии» из Серии С.

«У меня были хорошая техника, видение поля – не хватало лишь дистанционной скорости. Я работал над этим, но тренеры считали, что развить этот навык уже не удастся. Причинённая мне боль навсегда засела в сердце. Она не пройдёт даже если я однажды получу «Золотой мяч», – поделился юношескими страданиями футболист. Хуже всего, что и нормального образования Федерико не получил – в 17 лет он, после того как его отец потерял работу, оставил школу и пошёл таскать тележки с продуктами на рынок.

Федерико Гатти – игрок «Про Патрии» из Серии С Фото: из личного архива Федерико Гатти

Всю зарплату в € 300-400 он отдавал матери – говорил, что на работе есть столовая и его хорошо кормят, а сам перебивался бутербродами с кофе. Чуть полегче стало лишь после того, как продолжавший тренироваться после работы с любителями футболист устроился на стройку. Гатти освоил сразу несколько профессий – кровельщик, укладчик кирпича, плиточникплиточник, и хотя он жутко уставал, зато приносил в семью уже около € 1 тыс. «На тренировки я приходил весь измазанный краской или с каплями бетона в волосах. Никто не прикалывался – со мной играли такие же работяги», – вспоминает жизнь без оваций Федерико.

Всё изменил случай. В «Павароло» из шестого дивизиона Италии, где выступал Гатти, сломались двое центральных защитников, и тренер попросил сыграть в обороне Федерико – рост 190 см этому благоволил. Получилось настолько удачно, что парень больше не менял позицию. Говорят, что техничный защитник – враг команды, но в случае с Гатти это стало плюсом. Видение поля помогало предугадывать комбинации соперников, большие габариты пригодились в выигрыше единоборств, а с помощью длинных и точных передач он начинал атаки.

Главное оружие Федерико – месть всем, кто в него не верил Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Zuma/ТАСС

«На самом деле, моя игра не изменилась – только позиция. Я, как и прежде, выходил на поле драться. После отчисления из «Торино» во мне больше не осталось прежней футбольной романтики – только месть за проявленное ко мне пренебрежение. Я представлял себя в роли альпиниста, который сорвался с вершины, падает, ударяется о выступы скал, но всё равно цепляется в надежде однажды снова начать восхождение», – философствовал Федерико.

Дебют в сборной Италии в ранге игрока Серии В, переход в «Ювентус»

В 2018 году мастерство защитника оценили руководители лидера пятого дивизиона – «Вербании», а после двух удачных сезонов в этой команде у Гатти пропала необходимость вкалывать на стройке. Туринца пригласила к себе «Про Патрия» из Серии С, заплатившая за его переход € 100 тысяч. Это было уже что-то. «Удивительно, но чем выше я поднимался, тем становилось легче. Внизу футбольной пищевой цепочки много хаоса, тогда как на более высоком уровне нужно больше включать мозги. Оказалось, что я смышлёный парень», – смеётся футболист.

Летом 2021 года Гатти приглянулся тренеру выступавшего в Серии В «Фрозиноне» Фабио Гроссо. Бывший защитник сборной Италии, чемпион мира 2006 года (реализовал решающий пенальти в финале с Францией) высоко оценил цепкость и технику Федерико. В тактических построениях «Фрозиноне» он часто выступал не только в центре обороны, но и в опорной зоне, что позволяло чаще подключаться в атаку. Получилось настолько удачно, что в мае 2022 года Роберто Манчини вызвал универсала в национальную команду. Он дебютировал в футболке Италии 11 июня в матче Лиги наций с Англией (0:0) и был признан лучшим игроком в своей команде.

С наградой лучшему игроку Серии В сезона-2021/2022 Фото: ФК «Ювентус»

«Я немного нервничал перед матчем, потому что выступал в Серии В, а это игры другого уровня. Но когда выхожу на поле, всегда помню, чего мне стоило добиться такого признания, – признался после дебюта защитник. – Мой путь и мои жертвы дают мне столько сил! Я живу ради подобных матчей и надеюсь, что их будет в моей карьере больше. На поле никогда не смотрю в лицо сопернику, потому что мне плевать, кто окажет сопротивление. Я проявляю уважение, но и с моей силой соперники тоже познакомятся».

Гатти родом из семьи болельщиков «Торино», и они очень обрадовались, когда в 2022 году этот клуб пригласил защитника к себе. Футболист даже ездил советоваться по поводу перехода со своим 90-летним дедушкой Доменико, который живёт всего лишь в квартале от стадиона «Ювентуса». «Он сказал, что я пишу собственную историю и должен почувствовать сердцем, когда буду делать свой выбор», – признался Феде. В итоге об интересе к игроку узнали в «Ювентусе» и решили перехватить парня. Заплатив за бывшего строителя € 9 млн!

История Гатти похожа на путь Морено Торричелли

История Гатти напоминает восхождение бывшего защитника сборной Италии Морено Торричелли – столяра на мебельной фабрике, который отличился в товарищеском матче между любительским «Каратезе» и «Ювентусом» летом 1992 года. Тогдашний тренер туринцев Джованни Трапаттони пригласил парня потренироваться с его командой до конца предсезонной подготовки, а прославленный Роберто Баджо дал Торричелли прозвище Джеппетто – в честь плотника из сказки «Приключения Пиноккио».

И это было настоящая сказка, потому что игрок заслужил контракт от суперклуба. В дальнейшем Морено выиграл Кубок УЕФА в конце своего первого сезона, трижды становился чемпионом Серии А, обладателем Кубка Италии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного ЧМ. На счету Торричелли 10 матчей за Италию и участие в Евро-1996 и ЧМ-1998. «Когда Федерико появился на тренировочной базе «Ювентуса», Джорджо Кьеллини поприветствовал его словами: «Вот мой наследник», – сияет отец игрока Людовико. Наследниками также имели шанс стать Кристиан Ромеро, Маттейс де Лигт и Мерих Демирал, но все они уже покинули команду, а Гатти остался.

Федерико Гатти с Кубком Италии сезона-2023/2024 Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Ювентус» в настоящее время переживает кризис – в сезоне-2023/2024 команда финишировала лишь третьей в Серии А, но Гатти стабильно выступал в основе, провёл 36 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. В декабре 2023-го «Юве» играл на выезде с «Монцей», вёл 1:0, но пропустил в компенсированное время и, казалось, потерял два очка. Однако Федерико всегда привык бороться до конца – он неожиданно подключился к атаке и после прострела с правого фланга вколотил мяч под перекладину с линии вратарской.

«Я не знаю. Это невероятное чувство – забить такой важный мяч», – признался журналистам Феде. Когда же в следующем туре защитник забил единственный гол «Наполи» (1:0), итальянские газеты в шутку дали ему прозвище Гатти-гол. Возможно, снова пришла пора поменять позицию и попробовать свои силы на острие атаки?