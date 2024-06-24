«Видел мнения, что наша сборная на Евро всех порвала бы». Бородюк — о наболевшем

Мы встретились с олимпийским чемпионом Сеула и бронзовым призёром Евро-2008 (в качестве тренера) Александром Бородюком, чтобы обсудить актуальные для нашего футбола проблемы и разобраться, как на нём отразилась изоляция длиной более двух лет.

Из интервью вы узнаете:

Почему предпочтение в РПЛ нужно отдавать российским тренерам

— Как вы относитесь к нашествию в РПЛ сербских коллег?

— Я ничего не имею против иностранцев. Работал с Диком Адвокатом — замечательный человек и тренер. Он очень многое сделал для «Зенита» и российского футбола. То же самое можно сказать о Хиддинке. Самое главное, что они сами были футболистами. Если к нам приезжают такие тренеры — хорошо.

Но к нам приезжали тренеры из Евросоюза, потом делегация из Германии, потом — из Испании. А большинство из этих тренеров вообще в футбол не играло. Видимо, выучились по компьютеру и получили лицензии. Но что они могут привнести для развития нашего футбола? Это актуальный вопрос. То же самое сейчас с сербами.

Я ещё понимаю, если бы мы играли в еврокубках, на международной арене — в таком случае есть смысл в приглашении крутых специалистов из-за рубежа. В сегодняшней ситуации предпочтение надо отдавать российским тренерам.

— Есть мнение, что российским тренерам дают шансы, но они ими не пользуются.

— Мы сейчас живём в таком медиапространстве. Мы даже не знаем, кто это пишет и говорит. Сегодня любой может выступать экспертом, критиковать и раздавать бесплатные советы, просто сидя дома. Смысл обращать внимание на критику человека, который никогда даже не играл в футбол? Я ценю мнения людей, с которыми работал вместе, прошёл раздевалку.

— Обидно, что зачастую предпочтение отдают иностранцам без имени?

— Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Все ребята, которые играли на высоком уровне, так или иначе себя уважают. Они с детства прошли свой футбольный путь. Возможно, сегодня невыгодно работать с теми, у кого есть своё мнение и характер. С более спокойными и лояльными — удобнее.

Александр Бородюк Фото: РИА Новости

— А руководители клубов тоже должны иметь футбольное прошлое?

— Очень хотелось бы. С такими людьми легко и просто разговаривать. Когда я возвращался из Германии в «Локомотив», президентом клуба был Валерий Николаевич Филатов. Ты буквально пять минут говоришь с таким человеком — понимаешь, что общаетесь на одном языке. Очень приятно, когда тебя достаточно просто понимают.

Не так давно у меня был обратный случай. Один руководитель спросил: «Что для вас футбол?» Я задал аналогичный вопрос в ответ. Мне сказали: «Для меня — игра 11 на 11». Говорю: «А я думал, что 12 на 12». Понимаете, для меня футбол — бóльшая часть моей жизни. Я с детства прошёл огромный футбольный путь. Руководители клубов должны понимать, что для них футбол — это неотъемлемая часть жизни. Тогда наш футбол будет прогрессировать намного быстрее. Люди в футболе должны любить этот вид спорта.

— Сергей Юран приводил пример, что в КХЛ сейчас во всех клубах работают отечественные специалисты. Вы бы хотели, чтобы в РПЛ 16 клубов возглавляли россияне?

— А вы бы хотели, чтобы возглавляли 16 иностранцев? Если есть иностранный профессиональный тренер, который играл в футбол и обладает определёнными успехами, то это пойдёт на пользу российскому футболу. Но если приезжают ноунеймы, за которыми стоят агенты, то это не идёт на пользу.

Когда руководители берут на работу российского тренера, они должны понимать, что тоже несут ответственность. Однако сейчас такая тенденция, что проигрываешь три игры — во всём виноват тренер. А перед иностранцем какой-то пиетет, выплачиваются огромные неустойки. Любой иностранный тренер защищён, а российский — в меньшей степени.

Что не так с форматом Второй лиги и Кубка России

— Что должно произойти, чтобы вы сейчас возглавляли клуб РПЛ?

— Когда приедут 16 иностранных тренеров, тогда надо будет засучить рукава (смеётся). Мой друг, олимпийский чемпион Виктор Васильевич Лосев, мне как-то сказал: «Может, мы неправильно работаем? Когда стараешься прогрессировать с командой — это одно дело. Но как только вылетаешь с командой, у тебя сразу повышение и появляется куча предложений». Надо задуматься над такой концепцией! Вылетишь с командой — предложения посыплются.

Если говорить серьёзно, огромное значение имеет то, в какой клуб ты попадёшь. В солидной команде с большими задачами ты будешь претендовать на титулы или выигрывать их. Если будешь в середняках, то так там и будешь в середине таблицы. В аутсайдерах всегда будешь бороться за выживание. Также огромное значение имеет терпение руководителей. Если они доверяют тренеру, он будет чувствовать это доверие.

— Вам понятен сегодняшний формат Второй лиги?

— Если говорить о клубном уровне, то раньше Вторая лига давала много талантливых футболистов. Лига позволяла плавно перейти из юношеского футбола во взрослый. Но сейчас у нас во Второй лиге непонятный формат. Мне легче кубик Рубика собрать, чем разобраться, что там происходит. Для меня этот формат непонятен. Надо потратить три года, чтобы подняться в лигу выше. Какой футбольный волшебник это придумал? Величайший футболист Йохан Круифф говорил: «В футболе всё гениальное — просто».

Ещё бы хотел затронуть формат Кубка России. Этот турнир — давняя традиция нашего футбола. Как сказал один эксперт: «Сколько нужно проиграть, чтобы не вылететь из Кубка России?» Ещё раз, самое главное слово — традиция. У тебя шесть матчей, в которых ты запредельно борешься. В любом маленьком городе всегда аншлаг, когда приезжает большой клуб. Традиции должны оставаться традициями. Можно сделать отдельный турнир, который пойдёт на пользу нашим командам. На мой взгляд, Кубок России должен сохранять свои традиции. Но, может, кому-то и нравится такой формат. Я просто высказываю своё мнение — не собираюсь советовать или учить. Решения принимают другие люди.

Финал Кубка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему сегодня появляется меньше ярких футболистов, чем раньше?

— У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что она имеет огромное значение.

Второй момент — переход из юношеского футбола во взрослый. У нас появляются юные дарования, но в какой-то момент они не прогрессируют. Молодые футболисты попадают в топовые российские клубы с финансовыми возможностями, после чего их прогресс останавливается.

Один очень классный футбольный функционер говорил: «Общественность возносит молодых футболистов до небес, называет новыми Месси. Но после нескольких неудачных игр их с такой же скоростью закапывают». Такие вещи очень сильно отражаются на психологии молодого футболиста. СМИ пишут, что «Барселона» уже на трубе, «Бавария» ожидает. Потом журналисты звонят в эти клубы, где им говорят, что даже не знают, что это за футболист. Конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Самое главное — вопрос к самим футболистам. Одного таланта мало, это процентов 40 успеха. Остальное — тяжелейший труд. Если ты не будешь работать каждый день, то талант просто нивелируется. Трудолюбие должно быть в первую очередь. Ярчайший пример — Роналду: он в 39 лет продолжает работать и пахать, всем всё доказал.

Нужно ли футболистам из РПЛ уезжать в Европу и как изоляция повлияла на российский футбол

— Ещё до бана нашего футбола минимум российских игроков выходили из зоны комфорта и уезжали играть в Европу. Это проблема?

— Здесь зависит от самого футболиста. Все же люди разные. Один хочет себя проявить в топ-5 лигах, показать в любой стране и доказать, что на футбольном поле он что-то значит. Другой скажет: «Зачем мне это? Меня всё устраивает, я доволен». Это игроки, которые с точки зрения спортивной составляющей никогда не добьются большого успеха. У них будут хорошие машины — будут этим довольствоваться. Это путь наименьшего сопротивления.

В топ-5 лигах к тебе будет другое отношение. Там нужно доказывать не в каждой игре, а на каждой тренировке, что ты выделяешься. В современном мире главное значение при отъезде футболиста имеют три составляющие — клуб, твоя готовность и цена вопроса. Платини говорил, что современный футбол — это бизнес для многих функционеров.

Есть хороший пример — Кузяев. Он играл в «Зените», где у него было всё отлично и с точки зрения результатов, и с точки зрения личных условий. Но он захотел попробовать себя во Франции. Кузяев проявляет себя там и играет в сборной. К его выбору нужно относиться с уважением.

— Отъезд наших игроков в Европу двигает вперёд российский футбол?

— Здесь двойственная история. С одной стороны, хочется, чтобы наши лучшие футболисты радовали своих болельщиков и приносили пользу в России. С другой стороны, многое зависит от самого футболиста — захочет ли он себя проявить в Европе.

Есть пример Миранчука, который уехал в «Аталанту». Может, он больше никогда бы не выиграл Лигу Европы. Но сейчас он выиграл этот трофей и вписал своё имя в историю навсегда. Другой игрок может отыграть всю карьеру и иметь прочерк в трофеях.

Миранчук с трофеем ЛЕ Фото: Alex Pantling/Getty Images

— Как изоляция повлияла на российский футбол за два года?

— Когда играешь международные матчи, ты можешь оценивать реальный уровень наших клубов и сборной. Но в условиях изоляции очень сложно объективно оценить реальный уровень российского футбола. Нужно отдать должное РФС — они договариваются и находят соперников, которые готовы с нами играть.

Но нереально оценить уровень сборной России по матчу с Кубой. В любом случае всегда нужно играть для своих болельщиков и выигрывать. Конечно, хотелось бы сыграть с более сильным и мотивированным соперником. Однако такового сейчас очень сложно найти. Кто сейчас полетит к нам с учётом проблем с логистикой? С точки зрения международного календаря все топовые сборные заняты, поскольку их календари расписаны на год вперёд.

Из всех игр после бана мне очень запомнился матч сборной России с Ираном. Эта сборная была действительно мотивированна, а наши ребята провели хорошую игру. Матч был качественным с точки зрения футбольной составляющей. Матч с Кубой — это показатель и подтверждение того, что мы на голову сильнее.

Сборная России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Нам нужны периодически такие подтверждения?

— Нужны. С той же Беларусью наши футболисты показали, что они на голову сильнее. РФС надо постараться договариваться с более сильными соперниками. Надеюсь, как можно скорее мы будем допущены к международным играм. После снятия бана нам будут противостоять гораздо более сильные сборные — тогда почувствуем разницу.

Мы все видели решающий матч с Хорватией перед чемпионатом мира, где наша команда просто сидела в обороне. Хочется посмотреть матч с такой сборной, после которого мы могли бы увидеть реальный уровень команды. Я видел мнения, что наша сборная всех бы порвала и выиграла Евро. Пока это только слова, потому что на такого уровня турнирах совершенно другой футбол, интенсивность, борьба.

— Сегодняшняя сборная России была бы конкурентоспособной на Евро?

— По потенциалу игроков — да. Но мы не можем сейчас точно это сказать. У ребят есть огромный потенциал, однако уровень сопротивления наших соперников пока несопоставим. Если мы будем чаще играть с такими сборными, как Иран, увидим реальный уровень сборной России. Мне бы этого очень хотелось.

— Какие принципиальные изменения произошли во внутреннем чемпионате после изоляции?

— Мне очень понравилось, что в чемпионате была настоящая борьба за золотые медали. Такого давно не было. Понравилось, что, несмотря на Fan ID, были заполненные трибуны. Не думаю, что Fan ID прижился — активные болельщики всё равно с каким-то недопониманием относятся к этой истории. Однако всё равно на трибунах была прекрасная атмосфера.

Понравилось, что была борьба внизу таблицы до самого конца. Также очень понравились стыковые матчи. Я бы хотел сказать хорошие слова по спортивной составляющей в адрес «Акрона». Да, они будут играть не в Жигулёвске, а в Самаре, но команда на футбольном поле заслужила это место в РПЛ. Неважно, есть у них стадион или нет. На первое место всегда нужно ставить спортивную составляющую.

— Уровень футбола в РПЛ просел после бана?

— Я не увидел сильного ухудшения уровня нашего футбола. Главная проблема — отсутствие возможности сравнить уровень. Мы не можем сейчас сказать, как бы мы сыграли на Евро, чемпионате мира, в Лиге чемпионов и так далее.

Почему футболисты и тренеры РПЛ в будущем могут перестать общаться с медиа

— Как вы относитесь к постоянным скандалам с эмоциональными высказываниями футболистов и тренеров после матчей?

— Эти истории раскручиваются так, что говорят о каких-то сроках, невероятных штрафах. Если мы пойдём в таком направлении, то вряд ли игроки и тренеры будут давать интервью в микст-зоне. Будут просто проходить мимо.

Алаев правильно сделал, что поддержал Безрукова в истории с его высказыванием. Это же была безобидная шутка. Но это урок для других футболистов и тренеров, которые будут говорить просто пустые слова. Это плохо для медиа, но тренеры и футболисты себя обезопасят.

Руслан Безруков Фото: rubin-kazan.ru

— Эмоциональные высказывания участников матча после завершения игр должны наказываться?

— Мы живём в такое время, что уже чуть ли не в раздевалку хотят залезть, снимать, что там говорят. Огромное значение в любом клубе сейчас имеет пресс-служба. Ведь тренер всегда переживает за результат. Выигрывает команда — заслуга команды. Проигрывает команда — виноват тренер. Такова судьба тренера. Потому тренеры всегда находятся в таком эмоциональном состоянии после матчей.

Журналист может спровоцировать в любой момент. Один тренер может улыбнуться и пройти мимо, а другой — вскипит и что-то скажет. Я прекрасно понимаю всегда тренеров, потому что сам через такое проходил. Просто не надо делать шумиху из эмоциональных высказываний тренеров. Лучше смотрите, как играет команда, как переживают болельщики. Футбол — это объединяющая сила.

— Российской футбол движется в правильном направлении?

— Если мы сейчас нигде не выступаем, то нужно давать работать своим тренерам. Нужно сделать акцент на воспитании своих футболистов и тренеров. В Советском Союзе были все свои и была лучшая тренерская школа. Воспитание своих — это очень важно. Мы же прекрасно понимаем, что это главный двигатель уровня футбола.

Я не против, если приедет сильный легионер — как Халк, Вагнер. Молодые мальчишки будут учиться у них. Но когда приезжают посредственные футболисты, которые ничем не лучше российских, то какой в этом смысл? Я бы хотел, чтобы мы двигались в обозначенном направлении. При должном доверии будет определённый прогресс.