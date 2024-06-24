ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Албания — Испания: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 24 июня 2024

Албания осуществит мечту или Испания поможет её конкурентам? Развязка в группе B! LIVE
«Чемпионат»
Албания – Испания
Комментарии
Следим за Евро-2024 вместе.

Сегодня, 24 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 (группа В). Встреча Албания – Испания вполне может принести неожиданный результат. «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Албания – Испания на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Албанцы – молодцы, борются в каждом матче и не выглядят безнадёжно. Однако с Италией (1:2) они уступили чисто из-за разницы в классе, а с Хорватией (2:2) вырвали ничью на последних секундах. То есть не разочаровали. Впереди – игра с Испанией, топ-соперником, который, впрочем, уже решил все вопросы по выходу из группы, причём с первого места. Но ждать шапкозакидательских настроений в подобном случае было бы наивно. Однако и полагать, что команда Луиса де ла Фуэнте будет грызть землю – тоже.

На эту встречу как-то даже не хочется смотреть сквозь призму испанской сборной. У команды нет сверхзадачи, а 100-процентный показатель по очкам на групповом этапе – такое себе достижение, учитывая, что оно абсолютно ни на что не влияет.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Что важно знать
Какие сборные уже вышли в плей-офф Евро-2024? В списке — уже четыре команды. LIVE
Live
Какие сборные уже вышли в плей-офф Евро-2024? В списке — уже четыре команды. LIVE
Ямаль на Евро устанавливает рекорды и делает домашку. История главного таланта Испании Ямаль на Евро устанавливает рекорды и делает домашку. История главного таланта Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android