Албания осуществит мечту или Испания поможет её конкурентам? Развязка в группе B! LIVE

Сегодня, 24 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 (группа В). Встреча Албания – Испания вполне может принести неожиданный результат. «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

Трансляция матча Албания – Испания на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Албанцы – молодцы, борются в каждом матче и не выглядят безнадёжно. Однако с Италией (1:2) они уступили чисто из-за разницы в классе, а с Хорватией (2:2) вырвали ничью на последних секундах. То есть не разочаровали. Впереди – игра с Испанией, топ-соперником, который, впрочем, уже решил все вопросы по выходу из группы, причём с первого места. Но ждать шапкозакидательских настроений в подобном случае было бы наивно. Однако и полагать, что команда Луиса де ла Фуэнте будет грызть землю – тоже.

На эту встречу как-то даже не хочется смотреть сквозь призму испанской сборной. У команды нет сверхзадачи, а 100-процентный показатель по очкам на групповом этапе – такое себе достижение, учитывая, что оно абсолютно ни на что не влияет.

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