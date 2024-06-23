Топ-матчи понедельника: Кубок Америки, Евро-2024 и теннис

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: США — Боливия, Кубок Америки — 2024, группа C. 1-й тур

Интрига: как дебютирует страна-хозяйка Кубка Америки?

Нынешний Кубок Америки весьма необычен. Во-первых, туда пригласили североамериканские команды. Во-вторых, сам турнир проходит в США – такая вот своеобразная репетиция ЧМ-2026. На чемпионатах мира и Европы страна-хозяйка обычно участвует в матче открытия, а тут американцы врываются в дело только на четвёртый игровой день. В их группе, помимо Боливии, зарубятся ещё и Уругвай с Панамой. Места в плей-офф всего два – это вам не миролюбивый Евро. Доказывать свою крутость придётся сразу же. И состав сборной США для этого прекрасно подходит: тут и Картер-Викерс из «Селтика», и Рейна из «Боруссии» Д, и Маккенни плюс Веа из «Ювентуса», и Пулишич из «Милана». Эти ребята должны выходить из группы, но получится ли?

⚽️ 4:00: Уругвай — Панама, Кубок Америки — 2024, группа C. 1-й тур

Интрига: уругвайцы докажут, что способны тягаться с Бразилией и Аргентиной?

Бразильцы и аргентинцы неизменно считаются главными фаворитами Кубка Америки. Вторые как раз выиграли последнюю Копу, первые – предпоследнюю. Уругвайцы – одни из тех, кто по составу способен конкурировать с южноамериканскими небожителями: один только Вальверде оценивается в € 120 млн. А ведь есть ещё Араухо, Угарте, Бентанкур и Нуньес. Плюс по-прежнему в деле великий Суарес. В группе с Панамой, США и Боливией Уругвай выглядит боссом качалки. Но это только предварительные расклады. Нужно делом доказать, что в них не просто так верят. Панамскому вратарю, похоже, придётся вынуть множество мячей из ворот. Или нет?

🎾 13:00*: Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Бад-Хомбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Людмила Самсонова повторить успех Хертогенбосха?

Россиянка Людмила Самсонова блестяще начала эту травяную серию и завоевала титул в Хертогенбосхе. Правда, затем на турнире в Берлине она проиграла в первом же круге соотечественнице Веронике Кудерметовой. И вот теперь Людмила начинает путь на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге сражением с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Ранее теннисистки играли дважды, и в обоих случаях сильнее была испанка — в Мельбурне и Монреале-2021. Победительница новой встречи далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Катержина Синякова — Клара Бюрель.

🎾 13:00*: Магда Линетт (Польша, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8), Истбурн, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Анастасия Павлюченкова травяную серию?

Россиянка Анастасия Павлюченкова начинает травяную серию турниров в Истбурне матчем с квалифаером из Польши Магдой Линетт. Девушки ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее была Анастасия — на Олимпиаде в Рио-2016, Кубке Федерации — 2019 и в Страсбурге-2023. Победительница новой встречи далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Каролина Мухова — Элина Аванесян.

⚽️ 22:00: Хорватия — Италия, ЧЕ-2024, группа B. 3-й тур

Интрига: хорваты так рано поедут домой?

Было понятно уже после жеребьёвки: Хорватии просто не будет. Тут и фавориты турнира из Испании и Италии, и кусачие албанцы. Хорваты – тоже не подарок, но звёздное поколение уходит в прошлое: Модричу уже 38, Перишичу – 35, Крамаричу – 33, Брозовичу – 31, Ковачичу – 30. В итоге сборная балканских пенсионеров разгромно уступила Испании (0:3) и упустила победу над Албанией (2:2). Чтобы шагнуть в плей-офф, нужна победа над итальянцами. Которые так-то тоже донельзя мотивированы после отлёта от испанцев (0:1). Да, команде Спаллетти хватит и ничьей, однако хорватов-то она не устраивает! Вот и получается, что только одна из этих двух команд шагнёт дальше. Верится больше в Италию. Модрич и компания способны сотворить подвиг?

⚽️ 22:00: Албания — Испания, ЧЕ-2024, группа B. 3-й тур

Интрига: албанцы преподнесут сенсацию?

От матча Италии и Испании во многом зависела судьба не только этих двух команд. Испанцы победили (1:0), и это сыграло на руку Албании. Теперь она выйдет против немотивированных испанцев, результат для которых будет второстепенен: можно обкатать резерв и побегать в своё удовольствие. Албанцы показали, что с характером у них полный порядок, и вырвали на последних секундах ничью у Хорватии (2:2). Так почему бы вновь не продемонстрировать его, хлопнув немотивированного фаворита? Нужна только победа. Выстрадай её, и привет, первый в истории заезд в плей-офф. Такую возможность нельзя выбрасывать на помойку. Албания будет предельно заряжена.