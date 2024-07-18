Вопросы к календарю РПЛ: идеальный старт для Станковича и что делать «Акрону»

РПЛ – удивительная организация. Хотя бы потому, что опубликовала календарь на новый сезон во время матча Евро Испания – Италия. Понятно, что не все болельщики российского футбола следили за чемпионатом Европы, но факт интересный. Может, в организации таким образом хотели, чтобы он прошёл максимально незамеченным? Или думали, что блогеры в телеграм-каналах в такое время уже спят и не разберут его на молекулы в поисках заговоров? Не будем гадать, но фиксируем: в этот раз РПЛ, похоже, создала календарь, к которому сложно придраться по глобальным вещам. Иначе руководители клубов и остальные спикеры российского футбола давно бы это сделали.

Лига, например, подробно объяснила механизмы, которые использовала. Основным партнёром, формирующим варианты, осталась лаборатория исследований спорта НИУ ВШЭ. Как всегда, были учтены ограничения по занятости стадионов, предложения клубов, рекомендации МВД, а сотрудники ВШЭ, исходя из этого, представили 18 вариантов календаря. Вместо 62, которые были в прошлом году. Это связано и с тем, что в этот раз календарь чемпионата создавали совместно с календарём Кубка России. И стояла задача по максимуму сократить вероятность того, что соперники встретятся дважды подряд в течение нескольких дней, но в разных турнирах.

При этом, как стало известно, с клубами финальный вариант, как и в прошлом сезоне, не согласовывался. По сути, его принимал президент лиги, а утверждал президент РФС. И полностью избавиться от одних и тех же соперников за короткий срок не получилось: например, «Зенит» сыграет с «Рубином» трижды за три месяца – в июле, августе и сентябре.

«Зенит» и «Рубин» сыграют несколько раз за короткий срок Фото: РИА Новости

Важная особенность этого сезона: стадион в Самаре будут использовать два клуба – «Крылья Советов» и «Акрон». Но максимально раздвинуть матчи не получилось. Поэтому в 22-м и 27-м турах команды проведут встречи на домашней арене. А там ещё добавляется и Кубок. Это дополнительная нагрузка, вопрос с которой не удалось решить. Вот как прокомментировал ситуацию «Чемпионату» директор стадиона Виталий Иванов.

– Это наша работа. Если мы заключаем договор, то берём на себя обязательство, значит, будем его выполнять. У нас очень сильная команда агрономов, и имеются в запасе семена. Мы провели чемпионат мира, поэтому уж с Кубком России как-нибудь справимся.

Отдельная история – с зимними турами, которые в прошлом сезоне вызывали так много претензий. В этот раз это 17-18-й туры в декабре и 19-й – в начале марта. Там снова московские матчи, но с учётом вылета «Балтики» и «Сочи» этого сложно было избежать. В начале декабря матчи в столице проведут «Локомотив» и ЦСКА. Через неделю – «Динамо» и «Спартак», плюс в зоне риска «Факел», который примет как раз армейцев на искусственном поле в Воронеже.

А в начале марта на своих стадионах матчи начнут проводить «Спартак», «Химки» и «Пари НН». Вопросы могут быть разве что у красно-белых. Два из трёх матчей они будут играть в Москве, а не где-то на юге. Но лига в принципе не относит Москву к «холодным» регионам, несмотря на аномальный снегопад в Москве в прошлом году. Так что, видимо, остаётся смириться.

Матч ЦСКА в снегу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом «Спартаку» странно жаловаться на календарь, если мы говорим о старте сезона. Для Деяна Станковича очень хорошая ситуация, чтобы поэкспериментировать и одновременно набрать очки. Ведь первый топ-соперник у команды только в 6-м туре, когда они приедут в Петербург. Условно, у «Динамо» к этому моменту уже пройдут встречи с «Локомотивом» и «Зенитом», а в 6-м туре — «Краснодар». У команды Мурада Мусаева встречи с ЦСКА и, соответственно, «Динамо». Интересно, что второй раз подряд у красно-белых довольно простой календарь на старте. Видимо, системам ВШЭ нравится видеть команду чемпионом в первых турах.

Также лига объяснила, почему некоторые команды начинают серию матчей на выезде. «Спартак», ЦСКА и махачкалинское «Динамо» начнут с двух гостевых встреч из-за проведения строительно-монтажных работ на своих стадионах. «Зенит» проведёт 1-й тур на выезде из-за концерта на «Газпром Арене».

Обратим внимание и на финиш сезона. «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» (в городе без работающего аэропорта) и дома примет «Ахмат». «Спартак» слетает в Самару, а потом на свой стадион пригласит «Химки». «Краснодар»: в гости к «Оренбургу» и дома с «Динамо» – по сути, повторение сценария минувшего сезона. Здесь, конечно, у динамовцев могут возникнуть вопросы. Да и у краснодарцев тоже. Но пока их не слышно.

Главное теперь – не накосячить с датами матчей, сделав максимально равные условия в матчах Кубка. Чтобы одни не отдыхали четыре дня, пока другие отдыхают два. И лучше бы обойтись без неожиданных переносов целого тура, когда все в организации вдруг забыли о запланированных на март выборах президента РФ.