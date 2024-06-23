Атака на Роналду заставила УЕФА усилить охрану на Евро-2024. Где была служба безопасности?

Португалия разгромно победила Турцию (3:0) на Евро-2024, набрала шесть очков после двух туров и гарантировала себе первое место в группе F. Криштиану Роналду оформил блестящий ассист на Бруну Фернандеша — и должен был сиять и из-за него, и из-за результата в целом. Но после матча ветеран ходил с кислой миной, потому что на поле то и дело выбегали болельщики. И все они без исключения стремились к главной португальской звезде.

Первым бегуном на 69-й минуте стал мальчик. Он подбежал к Кришу и попросил о селфи. Тот улыбнулся и не отказал. В этот момент телекамеры выхватили на трибунах довольных детей португальца и его жену Джорджину Родригес. Да и чему расстраиваться, верно? Охрана поймала пацана и увела подальше, все остались довольны. Это было только началом. Видимо, остальные зрители оценили любезность Криша и захотели оказаться на месте ребёнка.

Криштиану Роналду позирует для селфи Фото: соцсети

Второй болельщик был куда менее обходителен. Он обнял Роналду за шею и повис на нём. Здесь португалец, что логично, уже не скрывал негодования. Стюарды оттащили наглеца и повели прочь, а тот победоносно вскидывал руку. Ещё бы — прикоснулся к легенде.

Фанат обнимает Криштиану Роналду Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

До финального свистка было ещё два подобных инцидента, но служба безопасности вспомнила, за что ей платят, и до Роналду бегунов уже не допустила. Две попытки случились и после матча. Итого их набралось аж шесть.

Вот как произошедшее прокомментировал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес: «Это вызывает беспокойство. Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми. Мы все любим фанатов, которые признают наших футболистов, больших звёзд. Но, поймите, могут произойти нехорошие вещи. Фанаты должны понять, что этим они не добьются ничего хорошего. Они не должны подвергать игроков риску», — сказал он изданию Metro.

Чиновники из УЕФА тоже не остались в стороне и пообещали, что подобного больше не допустят: «Безопасность на стадионе, на поле и в раздевалках команд — приоритет для нас, а также для Немецкого футбольного союза и организаторов Евро-2024. С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры безопасности для дальнейшего соблюдения правил посещения турнира и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По соображениям безопасности мы не можем раскрывать более подробно конкретные меры. Напоминаем, любое вторжение на поле — нарушение правил стадиона, и оно повлечёт за собой выдворение оттуда плюс запрет на посещение всех матчей турнира и подачу официального заявления об уголовном преступлении, связанном с незаконным проникновением», — сказал представитель организации для The Telegraph.

Хотя вот Бернарду Силва, партнёр Криштиану, заявил, что больше раздражён не выходками болельщиков, а паузами из-за них: «На самом деле, меня это не беспокоит. Но немного расстраивает необходимость останавливать игру из-за таких людей. Это цена, которую вы платите за футбольную славу. Опасаюсь ли я подобного? Не думаю. По крайней мере, конкретно я».

Судя по ответу полузащитника, в сборной Португалии не все разделяют его мнение. Одно понятно наверняка: таких инцидентов на Евро больше не допустят. Не допустят же?