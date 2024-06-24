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Расклады на плей-офф Евро-2024: с кем сыграет сборная Германии, подробности, кто на кого выходит из групп

Германия — первая, Венгрия — третья. Кто на кого выходит в плей-офф Евро?
Максим Пахомов
Расклады группы А на Евро
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Венгры вырвали победу и теперь реально могут выйти с третьего места.

Сегодня на Евро-2024 стартовал 3-й тур. И он почти стартовал с сенсации – Германия спаслась в матче с Швейцарией лишь в самой концовке (на 90+2-й минуте). Ещё позже забила Венгрия – на 90+10-й.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Таким образом, Германия – первая, Швейцария – вторая, Венгрия – третья, Шотландия – едет домой.

Таблица группы А

Таблица группы А

В плей-офф сборная Германии должна сыграть со второй команды из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). А вот Швейцария попадёт на команду, которая финиширует второй в группе B: (Италия/Албания/Хорватия). При этом Италии достаточно не проиграть в 3-м туре Хорватии, чтобы стать второй.

Есть шансы и у венгров – пока в таблице третьих мест Венгрия третья (но единственная, которая сыграла три матча). По данным Opta, шанс на выход из группы у них – почти 78%. По данным Football Meets Data – вероятность тоже высокая. При этом, аналитики из Football Meets Data считают, что наиболее вероятный соперник Венгрии по 1/8 финала – Португалия (52%, что сыграют с ними). 7% – Бельгия, по 4% – Словакия и Румыния, 2% – Украина, и 1% – Испания.

Таблица групп Евро по состоянию на сейчас

Соперников Германии и Швейцарии мы узнаем уже завтра. А вот венграм (если они выйдут) придётся подождать.

А вот как всё устроено в целом
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