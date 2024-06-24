Германия — первая, Венгрия — третья. Кто на кого выходит в плей-офф Евро?

Сегодня на Евро-2024 стартовал 3-й тур. И он почти стартовал с сенсации – Германия спаслась в матче с Швейцарией лишь в самой концовке (на 90+2-й минуте). Ещё позже забила Венгрия – на 90+10-й.

Таким образом, Германия – первая, Швейцария – вторая, Венгрия – третья, Шотландия – едет домой.

Таблица группы А

В плей-офф сборная Германии должна сыграть со второй команды из группы С (Англия/Дания/Словения/Сербия). А вот Швейцария попадёт на команду, которая финиширует второй в группе B: (Италия/Албания/Хорватия). При этом Италии достаточно не проиграть в 3-м туре Хорватии, чтобы стать второй.

Есть шансы и у венгров – пока в таблице третьих мест Венгрия третья (но единственная, которая сыграла три матча). По данным Opta, шанс на выход из группы у них – почти 78%. По данным Football Meets Data – вероятность тоже высокая. При этом, аналитики из Football Meets Data считают, что наиболее вероятный соперник Венгрии по 1/8 финала – Португалия (52%, что сыграют с ними). 7% – Бельгия, по 4% – Словакия и Румыния, 2% – Украина, и 1% – Испания.

Таблица групп Евро по состоянию на сейчас

Соперников Германии и Швейцарии мы узнаем уже завтра. А вот венграм (если они выйдут) придётся подождать.