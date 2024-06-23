Игрока Венгрии увезли с поля, как Эриксена на Евро-2020. Но состояние уже стабильное! LIVE

Матч Шотландии и Венгрии в 3-м туре группового этапа Евро-2024 не поражал остротой моментов и обилием голов. Но в игре случился весьма печальный эпизод – венгр Барнабаш Варга получил травму в середине второго тайма в результате толкучки в штрафной.
Варга неудачно столкнулся с вратарём шотландцев Ангусом Ганном и защитником Грантом Хэнли, после чего упал на газон. Быстро стало понятно, что футболисту нехорошо: партнёры его обступили, а врачи пулей выбежали на газон для оказания первой помощи.
Прямо сейчас понятно, что Барнабаша увезли на машине скорой помощи. Это напомнило эпизод с остановкой сердца у Кристиана Эриксена в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Очень не хочется, чтобы чемпионат Европы вновь омрачила большая трагедия. «Чемпионат» следит за развитием событий и будет публиковать в этом лайве все подробности инцидента.
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🇭🇺 Венгрия победила Шотландию на 100-й минуте! Победу посвятят Варге?
Наверное, иначе и быть не может. Подобные тяжелые моменты практически всегда выступают дополнительным ментальным клеем.
ℹ️ Барнабаш Варга – краткая сводка об игроке
29 лет, центральный нападающий. Последние два сезона провёл в «Ференвароше», а минувший закончил со следующей статистикой: 29+12 в 40 матчах. Давайте признаемся, цифры впечатляющие.
Кроме Венгрии форвард играл также в Австрии, но в 2024-м он на пике результативности.
💪🏼 Барнабаш пришёл в себя!
Twitter сборной Венгрии сообщает, что Варга пришёл в себя, а состояние у игрока стабильное. Очевидно, в ближайшее время спортсмен проведёт под наблюдением врачей.
📷 Момент страшного столкновения Варги с Ганна
Эпизод и в динамике смотрелся жутковато, а на фото выглядит куда устрашающе.
Столкновение Варги и Ганна
Фото: Andrew Milligan/Getty Images
🤕 Варге очень досталось
Как всё было: последовал навес в штрафную со стандарта, игроки боролись за мяч. Барнабаш столкнулся с вратарём Ангусом Ганном. У венгра начались судороги, стало сразу понятно, что ситуация тяжелейшая.
Сразу после травмы Барнабаша Варги
Фото: Catherine Ivill/Getty Images