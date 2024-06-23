Игрока Венгрии увезли с поля, как Эриксена на Евро-2020. Но состояние уже стабильное! LIVE

Матч Шотландии и Венгрии в 3-м туре группового этапа Евро-2024 не поражал остротой моментов и обилием голов. Но в игре случился весьма печальный эпизод – венгр Барнабаш Варга получил травму в середине второго тайма в результате толкучки в штрафной.

Варга неудачно столкнулся с вратарём шотландцев Ангусом Ганном и защитником Грантом Хэнли, после чего упал на газон. Быстро стало понятно, что футболисту нехорошо: партнёры его обступили, а врачи пулей выбежали на газон для оказания первой помощи.

Прямо сейчас понятно, что Барнабаша увезли на машине скорой помощи. Это напомнило эпизод с остановкой сердца у Кристиана Эриксена в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Очень не хочется, чтобы чемпионат Европы вновь омрачила большая трагедия. «Чемпионат» следит за развитием событий и будет публиковать в этом лайве все подробности инцидента.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.