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Игрок сборной Венгрии Барнабаш Варга получил травму в матче с Шотландией на Евро-2024 – что случилось, подробности

Игрока Венгрии увезли с поля, как Эриксена на Евро-2020. Но состояние уже стабильное! LIVE
Константин Кринский
Трагедия в матче Шотландия – Венгрия на Евро-2024
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Здоровья Барнабашу Варге!

Матч Шотландии и Венгрии в 3-м туре группового этапа Евро-2024 не поражал остротой моментов и обилием голов. Но в игре случился весьма печальный эпизод – венгр Барнабаш Варга получил травму в середине второго тайма в результате толкучки в штрафной.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

Варга неудачно столкнулся с вратарём шотландцев Ангусом Ганном и защитником Грантом Хэнли, после чего упал на газон. Быстро стало понятно, что футболисту нехорошо: партнёры его обступили, а врачи пулей выбежали на газон для оказания первой помощи.

Прямо сейчас понятно, что Барнабаша увезли на машине скорой помощи. Это напомнило эпизод с остановкой сердца у Кристиана Эриксена в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Очень не хочется, чтобы чемпионат Европы вновь омрачила большая трагедия. «Чемпионат» следит за развитием событий и будет публиковать в этом лайве все подробности инцидента.

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🇭🇺 Венгрия победила Шотландию на 100-й минуте! Победу посвятят Варге? ℹ️ Барнабаш Варга – краткая сводка об игроке 💪🏼 Барнабаш пришёл в себя! 📷 Момент страшного столкновения Варги с Ганна 🤕 Варге очень досталось
24 июня 2024
Live Константин Кринский

🇭🇺 Венгрия победила Шотландию на 100-й минуте! Победу посвятят Варге?

Наверное, иначе и быть не может. Подобные тяжелые моменты практически всегда выступают дополнительным ментальным клеем.

Как это было
Жуткая травма затмила самый поздний гол в истории ЧЕ. Игрока уносили в кислородной маске
Жуткая травма затмила самый поздний гол в истории ЧЕ. Игрока уносили в кислородной маске
00:17 Константин Кринский

ℹ️ Барнабаш Варга – краткая сводка об игроке

29 лет, центральный нападающий. Последние два сезона провёл в «Ференвароше», а минувший закончил со следующей статистикой: 29+12 в 40 матчах. Давайте признаемся, цифры впечатляющие.

Кроме Венгрии форвард играл также в Австрии, но в 2024-м он на пике результативности.

00:14 Константин Кринский

💪🏼 Барнабаш пришёл в себя!

Twitter сборной Венгрии сообщает, что Варга пришёл в себя, а состояние у игрока стабильное. Очевидно, в ближайшее время спортсмен проведёт под наблюдением врачей.

00:08 Константин Кринский

📷 Момент страшного столкновения Варги с Ганна

Эпизод и в динамике смотрелся жутковато, а на фото выглядит куда устрашающе.

Столкновение Варги и Ганна

Столкновение Варги и Ганна

Фото: Andrew Milligan/Getty Images

23 июня 2024
23:52 Константин Кринский

🤕 Варге очень досталось

Как всё было: последовал навес в штрафную со стандарта, игроки боролись за мяч. Барнабаш столкнулся с вратарём Ангусом Ганном. У венгра начались судороги, стало сразу понятно, что ситуация тяжелейшая.

Сразу после травмы Барнабаша Варги

Сразу после травмы Барнабаша Варги

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

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