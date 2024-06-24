Экс-тренер «Спартака» первым остановил Германию на Евро. Хозяева просто чудом спаслись!

Сборная Германии впервые не победила на Евро-2024. Но ничья со Швейцарией вывела команду Юлиана Нагельсмана в плей-офф с первого места в группе.

Несмотря на то что Германия досрочно вышла из группы, Нагельсман не стал давать отдых никому из ведущих игроков и оставил основу из первых двух туров Евро-2024. Хотя перед плей-офф на карточках «висели» сразу четверо – Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Максимилиан Миттельштедт и Роберт Андрих. А у Швейцарии не попал в стартовый состав герой игры с шотландцами Шердан Шакири, которому, видимо, уже физически трудно проводить на таком уровне два матча за четыре дня.

Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин сделал ставку на очень оборонительную схему 5-4-1, однако швейцарцы и не думали садиться глубоко к своим воротам. Напротив, они стремились максимально высоко встречать хозяев. Германия имела 70% владения в первом тайме, но каждый её игрок, контролировавший мяч, попадал под давление и не получал времени и пространства, чтобы спокойно оценить ситуацию для развития атаки. Вдобавок здорово заряженные на борьбу футболисты сборной Швейцарии выигрывали большинство единоборств. Очевидно, отчасти это было связано и с тем, что почти все игроки группы обороны немцев находились под риском дисквалификации.

Швейцария – Германия Фото: Stu Forster/Getty Images

Команда Нагельсмана стала находить свободные зоны на своём левом фланге, где Миттельштедт переигрывал правого латераля соперника Сильвана Видмера. Один из рывков защитника «Штутгарта» завершился голом сборной Германии в середине первого тайма. Во второй фазе этой атаки Андрих зарядил из-за штрафной, а Ян Зоммер ошибся. Правда, голкиперу не повезло. Немцы жаловалось на газон стадиона во Франкфурте, который действительно не соответствует статусу Евро, но тут получился очень удачный отскок мяча от газона. К счастью для Зоммера, благодаря системе VAR гол был отменён. Повтор показал: Джамал Мусиала в штрафной сфолил на Михеле Эбишере.

Швейцарцы впервые пробили по воротам Мануэля Нойера лишь на исходе получаса, и первое попадание в цель принесло им гол. Команда Якина забрала отскочивший мяч, а Рюдигер в штрафной не заметил, как из-за его спины выскочил Ремо Фройлер. Хавбек сделал пас на Дана Ндоя – форвард забил. Этот гол тоже вызывал вопросы по поводу возможного офсайда, однако Ндой избежал попадания во вне игры благодаря позиции Рюдигера.

Немцы до перерыва также лишь однажды попали в створ, если не брать момент с отменённым голом Андриха. Вскрыть оборону сборной Швейцарии было крайне непросто. Ещё одной неприятностью для Нагельсмана стало предупреждение Та – центрбек отдохнёт в первом раунде плей-офф.

После перерыва швейцарцы снова пустились в прессинг. Сколько энергии у команды Якина! Немцам, возможно, чуть-чуть не хватало того голода, который был у них в первых двух турах. Даже железный Тони Кроос допускал брак в передачах. Более того, теперь уже экс-полузащитник «Реала» загубил первый шанс сборной Германии забить во втором тайме, коряво пробив из-за штрафной. Хотя никто не мешал ему прицелиться.

Но, в конце концов, сборная Германии завелась и прибавила. Швейцарцы наконец подсели, и с каждой минутой у ворот Зоммера становилось всё горячее. Нагельсман выпустил в пару к Каю Хаверцу второго форварда Максимилиана Байера, который дебютировал на Евро-2024. Тот, едва выйдя на поле, мог заработать пенальти в единоборстве с Видмером. Защитник завалил на газон игравшего на добивании немца, однако судьи решили, что это не фол.

За четверть часа до конца Нагельсман бросил в бой и третьего форварда Никласа Фюллькруга вместо Мусиалы. Один из трёх лучших бомбардиров Евро-2024 запомнился крутейшим проходом в первой половине и выдающимся проникающим пасом в стиле Крооса во втором тайме. Но в этот раз Джамал ушёл с поля без гола, пробив лишь однажды. На последних минутах швейцарцы уже просто отбивались. Тем не менее однажды поймали хозяев на контрвыпаде, который завершил голом Рубен Варгас. Впрочем, и там был офсайд.

Швейцария – Германия Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Если судить по количеству ударов после 90 минут, как минимум ничью сборная Германии заслуживала – 17:4 (из штрафной – 11:1)! Вот только парадокс этой статистики в том, что немцы уступали по попаданиям в створ (2:3). И всё-таки в компенсированное время команда Нагельсмана спасла игру. Хозяева развернули атаку налево, Давид Раум сделал кросс, а Фюллькругу дали ударить головой. Оставлять этого форварда свободным в убойной позиции, значит, подписывать себе приговор. Швейцария подписала.