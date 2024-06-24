Жуткая травма затмила самый поздний гол в истории ЧЕ. Игрока уносили в кислородной маске

Момент напомнил то, что произошло с Эриксеном три года назад. А венгры, кажется, вырвали эту победу именно для Варги – он пришёл в сознание.

При нынешнем формате Евро с третьего места в группе обычно проходят дальше команды с четырьмя и даже тремя очками — во втором случае, если разница мячей не слишком минусовая. Так что шансы были и у шотландцев, и у венгров. Только первым благодаря ничьей со Швейцарией хватило бы просто победы, а вторым в идеале был нужен разгром, ну или хотя бы просто победа – и надежда на благоприятные исходы игр в других группах.

Несмотря на это, Венгрия сразу же окопалась на своей половине поля, лишь изредка выбегая вперёд. 26% владения мячом к 25-й минуте — странная тактика выжидания, когда вам нужно забивать уйму голов. Шотландия тоже была «великолепна»: не привыкла действовать первым номером и долго не могла ничего создать у ворот Петера Гулачи. Спойлер — за первую половину матча у неё 0 ударов. Просто блеск.

Не впечатляли впереди и венгры. Стоит ли отмечать дальнюю попытку Бендегуза Боллы, которую статистический портал Sofascore оценил в 0,01 xG. Да. Просто это единственное, что сообразили на двоих соперники за бóльшую часть тайма. Зато фолов было хоть отбавляй: девять — у Шотландии и восемь (на три жёлтые) — у Венгрии. Таким цифрам позавидуют даже многие клубы из низших британских лиг.

Складывалось впечатление, что Okko перепутал трансляции и зачем-то вместо футбола показывал регби. Венгры осмелели, чуть поправили статистику владения, ещё несколько раз приложились издали и даже приплюсовали невероятные 0,15 xG. Спасибо закидушке Доминика Собослаи со штрафного, после которой Вилли Орбан пробил головой выше ворот. И на этом всё. Не игра, а идеальная альтернатива снотворному.

Шотландия – Венгрия Фото: Carl Recine/Getty Images

Изменилось ли что-то во втором тайме? В основное время — нет. На 53-й минуте Че Адамс стал автором первого удара шотландцев — запустил мяч куда-то в космос. Карточку получил Скотт Мактоминей. Продолжился град фолов. Мартон Дардаи повторил за Орбаном и не лучшим образом кивнул головой.

До 69-й минуты ничего интересного не происходило. Но лучше бы не случалось и дольше. Собослаи забросил мяч в штрафную, и Барнабаш Варга жесточайше столкнулся с Ангусом Ганном, неумышленно попав по нему локтем. Сразу же стало понятно, что с Барнабашем что-то серьёзное — он забился в судорогах и быстро потерял сознание. Не дожидаясь выхода медиков, партнёры сами стали оказывать ему помощь. А потом его закрыли занавеской от посторонних глаз.

Столкновение Барнабаша Варги с Ангусом Ганном Фото: Andrew Milligan/Getty Images

Зрители на трибунах застыли от ужаса. Моментально появились флэшбеки имени Кристиана Эриксена. Врачи надели на игрока кислородную маску и на носилках унесли в подтрибунку. Трибуны оценили действия врачей овациями.

Шотландия – Венгрия Фото: Marijan Murat/Getty Images

Футбол был далеко не самым ярким, а после такого быстро раскрылся. Шотландцы едва не заработали пенальти после столкновения Стюарта Армстронга с Орбаном, но аргентинский арбитр Факундо Тельо не увидел там нарушения. Ганн отразил выстрел Собослаи с близкого расстояния. В штангу пальнул Кевин Чобот.

Шотландия устроила огромный навал на последних минутах, коих добавили аж 10. Шикарные возможности не использовали Мактоминей и Грант Хэнли. А затем венгры улетели в контратаку, и Чобот вслед за скидкой Роланда Шаллаи в касание перевёл мяч точно в угол и на 90+10-й минуте (99.32) всё-таки открыл счёт. Это самый поздний гол в истории Евро без учета овертаймов.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Шотландцы финишировали последними. Венгрия с тремя очками и разницей мячей -3 стала третьей. Но и такой результат может вывести её в плей-офф. Что касается Враги, то Венгерская футбольная федерация сообщила, что он пришёл в состояние – его состояние стабильно.