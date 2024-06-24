Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы

В воскресенье, 23 июня, стартовал 3-й тур группового этапа Евро-2024. Мы узнали ещё одну команду-участницу 1/8 финала. А также стали свидетелями ужасного эпизода с форвардом сборной Венгрии. Разбираемся во всех деталях игрового дня.

Германия была в двух минутах от проблем. Её спас Фюллькруг

Германия обеспечила себе место в плей-офф ещё после 2-го тура. Однако за первое место команда Юлиана Нагельсмана рубилась со Швейцарией только в третьей встрече. Тренер немцев не стал ротировать состав: появились все те же, что и в матчах с Шотландией и Венгрией. Но, возможно, Нагельсману нужно было встряхнуть команду. Например, Германия испытывала проблемы с реализацией. В первом тайме команда могла забить парочку мячей, а закончила его с «нулём». Хотя на 17-й минуте Роберт Андрих отличился, пробив издали по воротам Яна Зоммера. Но судья Даниэле Орсато после помощи от VAR отменил гол из-за фола Джамала Мусиалы несколькими секундами ранее. Обидно. А вот Швейцария воспользовалась своим единственным моментом за тайм! На 31-й минуте Дан Ндой замкнул прострел Ремо Фройлера. Форвард швейцарцев находился на грани офсайда, однако повтор показал, что мяч засчитан верно.

Во втором тайме Германия преимущественно атаковала, но всё тщетно. Дело шло к поражению, откату на второе место и к потенциальной встрече с Италией/Хорватией в 1/8 финала. Но Германию спас Никлас Фюллькруг! 31-летний форвард-мем вышел на поле на 76-й минуте, а уже в добавленное время сравнял счёт. Он выпрыгнул выше всех в штрафной Швейцарии после подачи от Раума, замкнув её головой. 1:1 – счастье, радость, ликование.

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Германия в итоге заняла первое место в группе, а Швейцария забронировала вторую строчку. В 1/8 финала немцы сыграют со второй командой группы С (пока что это Дания), а швейцарцы – со вторым местом квартета В (Италия/Хорватия/Албания).

Венгрия вырвала победу на 90+10-й (!) минуте. Но матч запомнится страшной травмой

Венгрия проиграла в первых двух встречах на Евро-2024: Швейцарии (1:3) и Германии (0:2). Для того чтобы надеяться на плей-офф, команде Марко Росси было необходимо побеждать Шотландию. Британцы уступили немцам (1:5) в матче открытия, а затем сыграли вничью со швейцарцами (1:1). Для прямого выхода в плей-офф Шотландия ждала совпадения результатов. Нужна была крупная победа Германии над Швейцарией плюс собственный успех в матче с венграми. Почему так? При потенциальном равенстве очков со швейцарцами всё решала бы разница мячей, так как между собой они сыграли вничью. У Шотландии она составляла «-4», у Швейцарии – «+2». Просто же победа гарантировала шотландцам только третью строчку.

Тяжело что-то сказать о матче. Он получился скучным: преобладала борьба, команды исполнили много стандартов, а на двоих набрали 29 фолов. Но всё же Венгрия вырвала победу. На 90+10-й минуте шотландцы исполняли угловой, после которого штурмовали штрафную венгров. Однако команда Росси перехватила мяч, убежала в быструю атаку, результатом которой стал гол Кевина Чобота. Как же ликовали сборная Венгрии и её болельщики! А на фанатов шотландцев было больно смотреть. Интересный факт от Opta: Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов (99.32).

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Венгрия выгрызла третье место, набрав три очка. Теперь всё зависит от результатов в других группах. Только четыре лучшие сборные с третьих мест выйдут в плей-офф. Уже сейчас выше венгров располагаются Австрия и Словакия, не сыгравшие в 3-м туре. Да, шансы на успешный исход у Венгрии есть, но уже радоваться выходу в 1/8 финала преждевременно.

Стоп. Венгрия забила на 90+10-й минуте. А из-за чего же судья Факундо Тельо столько добавил? Всё дело в ужасном событии на 70-й минуте, которым наверняка запомнится матч. В результате столкновения в штрафной Шотландии с голкипером Ангусом Ганном форвард Венгрии Барнабаш Варга рухнул на газон и потерял сознание. На поле тут же выбежали медики, а игроку дали кислородную маску. Также стюарды закрыли Варгу от зрителей специальными тентами (подобное происходило на Евро-2020 с Кристианом Эриксеном).

Столкновение Барнабаша Варги с Ангусом Ганном Фото: Andrew Milligan/Getty Images

Барнабашу очень долго оказывали помощь, после чего унесли на носилках. Страшнейший эпизод. К счастью, пресс-служба сборной Венгрии уже сообщила, что Варга находился в сознании и стабильном состоянии в больнице Штутгарта! Его же партнёры отметили забитый мяч, а затем и победу вместе с игровой футболкой Барнабаша.