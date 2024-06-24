Лучший гол Копы-2024! Игрок Уругвая закрутил мяч в девятку по удивительной траектории

Его автором стал Хавьер Араухо. Дарвин Нуньес тоже забил красивый мяч, но до этого загубил кучу моментов (да, опять).

Первый тур Копы-2024 в самом разгаре. Аргентина, один из главных фаворитов турнира, буднично разобралась с Канадой (2:0), Бразилия свой матч сыграет следующей ночью. А вернувший высокие позиции Уругвай Бьелсы встретился с Панамой — сборной-участницей легендарного матча с Тунисом в Саранске шесть лет назад. Для центрально-американцев этот розыгрыш турнира всего второй в истории.

Матч начался без предварительной разведки: Уругвай уже на первой минуте забросил мяч на Факундо Пельистри, тот отдал пас на де Арраскаету — опасный удар. Панама через минуту ответила своей быстрой атакой. В первые семь минут матча команды суммарно подали пять угловых — следствие быстрых атак Панамы и постоянных подач номинальных хозяев.

Уругвай старался атаковать быстро: частые забросы на фланг, последующая борьба и нацеленность на подачу в штрафную или дальний удар. Панамцы, несмотря на статус андердога, не робели: первые минуты голкипер даже разыгрывал мяч накоротке, а полевые не отдавали мяч без боя и не играли на отбой. Рискованная игра, с одной стороны, давала попытки провести хорошую атаку, но с другой – оголяла тылы и делала оборону уязвимой. Играть так против прессингующего и динамичного Уругвая — очень смело. Особенно в сравнении с Боливией, которая несколько часов назад боялась выйти в атаку в игре с США.

И всё же уругвайцы наказывали: активно прессинговали и нередко накрывали в переходных фазах. На 11-й минуте, после быстрой атаки и заброса на Нуньеса, тот упал в штрафной после выхода голкипера панамцев. Судья сначала чётко не назначил пенальти, затем переговорил с ассистентом, сказал тому «Perfecto» и, кивнув на Нуньеса, оставил решение в силе. Судя по повтору, Орландо Москера успел убрать руки, а Дарвин дорисовал падение в этом моменте сам.

Падение Нуньеса Фото: Rich Storry/Getty Images

Панамцы сбавили пыл и уже не успевали убегать — команда Бьелсы очень быстро возвращалась. Малейшее послабление — Уругвай забил: на 16-й минуте мяч спиной принял Хавьер Араухо, успел развернуться и прицелиться, пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Закинул словно рукой – с нереальной подкруткой.

Уже спустя три минуты «небесно-голубые» провели ещё одну мощную атаку — по воротам Москеры прилетел сразу град ударов: сначала де Арраскаета, потом Нуньес. Голкипер спас.

Спустя десять минут — ещё одна атака — в упор расстреливал Нуньес (и пробил во вратаря). На 35-й минуте Панама во второй раз обрезалась в матче — потеряла владение на своей половине. Но Нуньес мало того, что пробил мимо после выхода 2 в 1, так ещё и чуть-чуть залез в офсайд. На 45-й минуте повторилась подобная ситуация, но уже сам Дарвин отдал в никуда. Уругвай был ближе ко второму голу, чем соперник к первому, но так и не забил — 1:0 после первого тайма.

Дарвин Нуньес Фото: Rich Storry/Getty Images

Ко второй половине матча Марсело Бьелса провёл замену: вместо Рональда Араухо на поле вышел Хосе Хименес. Ранее защитник «Барселоны» столкнулся с нападающим Панамы и, возможно, получил повреждение. Уругвай, уже не в новинку, начал тайм динамично — с удара Дарвина Нуньеса. Уругваец снова потрясающе открылся под подачу, но снова пробил мимо. Панама, к слову, часто не успевала накрывать набегающих в штрафную игроков, и касается это не только Нуньеса, но и де Арраскаеты.

Следующие 10-15 минут Уругвай (внезапно) выглядел выхолощенным — инициативу взяли панамцы, словно осознавшие, что уступают в счёте. Особенно выделился центральный нападающий Хосе Фахардо: ещё в первом тайме он опасно пробил издали, а во второй половине добавил в копилку ещё два подобных выстрела. Панама не могла зайти в штрафную, но активно напрягала дальними ударами.

Вдобавок к Фахардо, активно выглядели Эдгар Барсенас (вингер) и Адальберто Карраскилья (центральный полузащитник). Первый много боролся впереди и цеплял оппонентов даже когда те избавлялись от мяча, второй — тащил мяч вперед и играл роль диспетчера. Альберто действовал очень здорово: выигрывал для команды время и пространство, вовремя убирая мяч от прессингующих.

К 60-й минуте пик панамского футбола сменился успокаивающим латиноамериканским ритмом: перекаты мяча туда-сюда и разовые забеги вперед. В основном уже от Уругвая. Панама только в последнюю десятиминутку стала менять состав, но каких-то вау-эффектов не произошло — Уругвай первоклассно подсушил игру. А на 85-й минуте Нуньес закрыл свой гештальт — наконец-то попал по воротам: после подачи и заблокированного удара Хавьера Араухо, красиво положил с левой в ближний угол. Марсело Бьелса второй раз за матч радостно вскочил со своего ведра — напряжения больше нет.

Дарвин Нуньес после гола Фото: Megan Briggs/Getty Images

Но на этом ещё не всё — команды выдали яркую концовку: в компенсированное время обменялись голами. Сначала третий гол Уругвая оформил Винья — замкнул подачу со стартанда. И уже в последней атаке панамцы подсластили себе жизнь: Микаэль Мурильо ворвался в штрафную, убрал на замахе Хавьера Араухо – и положил в дальний угол красивый мяч.

Уверенная победа и три набранных очка — хорошая заявка Уругвая и первый шаг на пути к трофею. А Панаме — респект за красивый футбол.