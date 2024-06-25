«Из «Зенита» легче уехать в Европу». Первый тренер Глушенкова — о топ-трансфере лета в РПЛ

Максим Глушенков — самый обсуждаемый персонаж российского летнего межсезонья-2024. Виной тому победа в гонке ассистентов, громкий трансфер из Москвы в Петербург и мифический «миллиард» от «Зенита». При этом о самом футболисте известно не очень много. Глушенков по натуре достаточно закрытый человек и редко даёт интервью.

Мы разыскали в Смоленске его первого тренера Сергея Пучкова и расспросили о детстве Макса, неустроенности в «Спартаке» и переходе в «Зенит».

— Каким был Глушенков в детстве?

— Сосредоточенным, спокойным и уравновешенным. Он начал заниматься у меня с пяти лет и уже тогда всего себя посвящал футболу. Он как будто знал, что всегда будет с футболом и это суть его жизни. С малых лет спокойно ездил на все сборы и соревнования без родителей и уже тогда показывал уровень, забивал и выгодно отличался от других своей левой ногой, спокойствием и уверенностью. У него не было капризов и требований, поэтому мне всегда было легко с ним. Он просто трудился и уходил в футбол с горящими глазами. Вспоминается один показательный момент.

— Какой?

— Мы часто ездили в Беларусь на турниры. Идти по улице города нужно было километр, несколько кварталов, на светофорах переходя дороги. Ребятам по восемь-девять лет, и их больше 20 человек. Мы идём группой, а Глушенков уходит один вперёд. Быстрым шагом проходит квартал, уходит ото всех, но останавливается на светофоре или перед переходом дороги и ждёт остальных. Пересекли все вместе дорогу, и он опять широким шагом уходит вперёд. Все о чём-то болтают, а он сама сосредоточенность. Для него футбол – это хлеб родной.

Друзья и знакомые футболисты из других команд уважали его. Все его знали, он со всеми дружил и был всегда без всяких закидонов. Ну и я чувствовал, что он играет сильнее всех остальных. Так что спокоен за него. Он знает себя и знает свою цель, поэтому на поле выдаёт хорошие вещи. Он же сам прошёл все юношеские сборные, где доказывал. Сам прошёл все ступени и должен расти дальше.

Максим Глушенков в детстве Фото: Из личного архива Максима Глушенкова

— Из какой он семьи?

— У него отец бывший профессиональный футболист, поэтому по-другому у него не могло сложиться. Если Макс мог себе позволить какую-то расслабленность, отец его поправлял, он был строгим в этом плане. Отец многое сделал для того, чтобы у Макса было будущее. Как он без поддержки семьи мог уехать в академию в Москву? Всё было согласовано с родителями, которые помогали.

— Были интересные истории с его участием?

— Макс приезжал в Смоленск, когда уже достиг РПЛ. Приходил к моим ребятам, часто помогал на турнирах малышей. Рассказывал, как нужно действовать в разных ситуациях. Он своей левой ногой мини-футбольный мяч забивал в баскетбольное кольцо. Чувствовалось, насколько он талант.

— И часто он приезжал?

— Раньше был посвободнее, но сейчас сложнее. Тут его родители, это его родной город. Он приходил ко мне на тренировки, возился с ребятами, когда было свободное время. Было такое, что Макс помогал с формой, мячиками и бутсами для детей.

— Почему Глушенкову не удалось закрепиться в «Спартаке»?

— Он попал в клуб в тот период, когда «Спартаку» исполнялось 100 лет, были иностранный тренер и легионеры. А Макс только начинал, был молодым, и там оказалось не до него. Глушенкова нужно было вскармливать, давать ему больше игрового времени. У тренера не было задачи протолкнуть Макса в состав, чтобы он развивался. У него были другие цели: любым способом взять чемпионство на 100-летие.

Максим Глушенков в «Спартаке» Фото: РИА Новости

— Почему Макс раскрылся в «Крыльях Советов»?

— В Самаре собралось много чертановских ребят, которые чувствовали его лучше. Чтобы ассистировать и самому забивать, нужно принимать решения за доли секунды. Чтобы игроки тонко чувствовали друг друга, необходимы особые отношения между игроками. Они вместе играли и дружили. Плюс в «Крыльях» был Осинькин, который знал его ещё с Академии Коноплёва.

— Прошедший сезон — лучший в карьере Глушенкова?

— Наверное, да. Но что сейчас считается главным показателем? Он хорошо играл в разных сборных. У него и раньше были неплохие сезоны. Сейчас какая планка? Он стал лучшим ассистентом в этом чемпионате. Поэтому тут без вариантов.

— В чём он прибавил?

— Он лучше читает тактически игру и стал чаще менять позицию во время матча. Также он стал лучше чувствовать партнёров по команде, отсюда больше голевых передач. Но он не только ассистирует и играет в подыгрыше, а сам разгоняет атаки, врывается, и на нём строится вся игра.

— Почему Глушенков никак не заиграет в первой сборной России?

— Когда его вызвали в первый раз, у него была травма. Я считаю, что всё связано со здоровьем на фоне травм или усталости. Тем более это товарищеские матчи, а не турнир. Поэтому не стали им рисковать.

— Прошла информация, что Глушенков может заработать в «Зените» за четыре года до миллиарда рублей. Не испортят его деньги?

— У Глушенкова футбол всегда был на первом месте. Максим неизбалованный, поэтому больше шансов, что всё будет хорошо.

Но у меня есть ещё одна позиция по деньгам, я на собственной шкуре это знаю. Поэтому у меня инвалидность. Вот завтра вас перелопатят, будут переломы или что-то со связками, и вы вылетите. О каких деньгах будете говорить? Кому нужен будет человек? Корреспондентам? Тренерам? Зарубежным клубам? «Локомотиву»? Это может случиться в любой игре и в любом туре, в Кубке или в чемпионате, а также в товарищеской игре или на тренировке. Завтра любой игрок сломается — и он никто, никому не нужен будет. Я просто через это прошёл и понимаю, что говорю.

Максим Глушенков в сборной Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для Максима переход в «Зенит» — шаг вперёд?

— Я думаю, да. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. Всё, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу. Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Максим бросил вызов, но он уже зрелый, ему скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался — настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошёл медкомиссию.

Но сейчас в «Зените» у него будет трудный этап, так как непонятно, какие будут взаимоотношения с партнёрами. Больше зависит от того, как его подведёт тренер. Вот в «Спартаке» не получилось, там категория игроков была другая. Сейчас же у него больше опыта и он взрослей, поэтому, надеюсь, что всё получится. Теперь придётся болеть за «Зенит».

— Правильно он сделал, что перешёл в «Зенит», а не рассмотрел уход в Европу?

— Не знаю ни о каких вариантах в Европе. Я думаю, что, если он справится в «Зените» и будет играть на этом уровне, оттуда легче уехать в Европу. Если он составит конкуренцию легионерам и покажет свой уровень, то тем более будет ясно, что у него есть шанс в Европе.

P.S. К сожалению, рассказать о своей жизни и условиях работы на периферии первый тренер одного из ярчайших игроков РПЛ не захотел.