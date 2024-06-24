Огненное дерби 2DROTS — «Амкал» и гол «Броуков» с центра поля. Обзор 1/4 финала Медиалиги

Накануне завершился этап четвертьфиналов Медиалиги. По итогам двухматчевых противостояний определились полуфиналисты пятого сезона. Украшением этой стадии плей-офф стало главное дерби медиафутбола 2DROTS — «Амкал». А «Броуки», похоже, забили лучший гол сезона.

2DROTS продлили доминацию над «Амкалом»

Дерби родоначальников медиафутбола традиционно подарило море эмоций. Не обошлось и без драматичной развязки. В первом матче победу забрали 2DROTS (2:1). «Самураи» ещё до перерыва забили два гола, а во втором тайме отдали инициативу сопернику. «Амкал» имел шансы переломить ход встречи, но команду хватило лишь на один мяч.

В ответной игре (которая, к слову, прошла в Нижнем Новгороде) мотивация «Амкала» зашкаливала. Клуб Германа Попкова не обыгрывал 2DROTS с 2021 года, что сильно било по амбициям футболистов и президента. «Амкал» забил быстрый гол, но удержать преимущество не смог — «самураи» сравняли в концовке первого тайма. После перерыва «Амкал» вновь вышел вперёд и довёл дело до победы — 2:1. Таким образом, общий счёт в двухматчевом противостоянии сравнялся — 3:3.

Обладатель путёвки в полуфинал был определён в серии буллитальти. Хладнокровнее и удачливее оказались 2DROTS, а решающий удар в составе «Амкала» не реализовал «старичок» команды Арсений Лешук. «Дроты» стали первыми полуфиналистами Медиалиги-5.

Игроки 2DROTS празднуют Фото: vk.com/media.league

«БроукБойз» — «Родина Медиа»: а это точно не РПЛ?

«Броуки» и «Родина» чем-то похожи. У клубов есть яркие медийные хедлайнеры (Дмитрий Егоров, Артём Райзен, Саша T-Killah, Володя XXL, Прокоп) и крутые футбольные исполнители. В один момент даже казалось, что мы смотрим матч РПЛ, ведь за «Родину» бегали Дмитрий Тарасов и Евгений Макеев, а за «Броуков» — Павел Яковлев и Антон Соснин.

Дмитрий Тарасов Фото: vk.com/media.league

В первом матче футбол был интенсивным, но нерезультативным. Основное время завершилось со счётом 0:0. По новым правилам игра перешла в серию буллитальти, победитель которой получил преимущество в один гол перед ответным матчем. Удачливее в серии оказалась «Родина», поэтому счёт в двухматчевом противостоянии стал 1:0 в её пользу.

Ответная встреча этих соперников также прошла в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном для ЧМ-2018. В матче было больше эмоций, чем футбола. Игроки устраивали потасовки, дело доходило до рукоприкладства. Но единственный гол перебил все негативные моменты — Алишер Рахимов из «Броуков» решился на удар с центра поля и забил потрясающий мяч. Вероятно, именно этот выстрел будет признан лучшим голом сезона.

Права на видео принадлежат MFL. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Медиалиги.

Счёт по итогам двух матчей сравнялся — 1:1, поэтому и тут полуфиналист был определён в серии буллитальти. Её выиграли «Броуки», которые отправляются в 1/2 финала.

Действующий чемпион выбил дерзкого новичка из турнира

Исход в четвертьфинальной паре «Титан» — D Media изначально казался предрешённым. «Титан» — действующий чемпион Медиалиги, а D Media — белорусский новичок, который резво начал, но потом с трудом вышел из группы.

Первый матч получился весьма закрытым и завершился минимальной победой «Титана» — 1:0.

В ответной встрече преимущество «титановых» было более явным. Они отгрузили в ворота соперника четыре гола. D Media забила гол престижа, реализовав пенальти. Однако белорусская команда вряд ли расценивает это как повод для гордости. «Титан» выходит в полуфинал, а D Media отправляется домой.

Игрок «Титана» Фото: vk.com/media.league

Бойцовский характер помог Fight Nights переиграть «Тандем»

«Тандем» и Fight Nights выдали крутую битву равных соперников. Футбол получился не самым результативным, но достаточно качественным. За «Тандем» играли Сергей Давыдов, Ника Пилиев, Геогрий Тигиев, Виталий Дьяков (все ранее выступали в РПЛ).

В первом матче «Тандем» вышел вперёд на 21-й минуте, а Fight Nights проявили бойцовский характер и сравняли счёт в концовке. Игра перешла в серию буллитальти, где удача была на стороне команды Камила Гаджиева. По итогам первого матча Fight Nights получили задел в один мяч.

В ответной игре команды также бодались до последнего. Сначала «Тандем» вышел вперёд, а потом Fight Nights ответил двумя голами. Как итог: команда Камила Гаджиева добыла две победы на характере и вышла в полуфинал Медиалиги.

Камил Гаджиев Фото: vk.com/media.league

Турнирные расклады на полуфинал Медиалиги-5

По итогам 1/4 финала Медиалиги сформировались следующие полуфинальные пары:

«БроукБойз» — Fight Nights;

2DROTS — «Титан».

Матчи 1/2 финала Медиалиги пройдут в Екатеринбурге 29 и 30 июня. Фаворитов выделить сложно, но по масштабу вывески ярче всего выглядел бы финал «Броуки» — 2DROTS.