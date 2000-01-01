Самые милые болельщики сборной Шотландии на Евро-2024. Видео

Самые милые болельщики Шотландии на Евро

Сборная Шотландии завершила своё выступление на Евро-2024. Команда заняла последнее место в группе A и осталась без плей-офф турнира. Но вы только посмотрите, какие милые пожилые болельщики поддерживали эту сборную!