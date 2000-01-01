Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт, поздравляя клуб с выходом в Сегунду. Видео

Фанаты «Малаги» заполонили весь аэропорт. Видео

«Малага» вырвала ничью на 120+1-й минуте в матче с «Химнастиком» (2:2) и вышла в Сегунду по сумме двух встреч (4:3). Болельщики, встречая команду, заполонили весь местный аэропорт. Вот это мощь!