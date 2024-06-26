Кем удивил Евро-2024. Игроки из Южной Кореи, Ирана и даже третьей лиги Англии

На поле вышли не все, но как эти люди вообще попали на большой турнир?

Чемпионат Европы – это сцена для лучших европейских игроков, выступающих в больших чемпионатах. На турнир приехали звёзды из АПЛ, Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1. Есть футболисты из других достаточно сильных лиг второго эшелона, в том числе из РПЛ. Разумеется, присутствуют в составах сборных игроки и из чемпионатов тех стран, которые они представляют на Евро-2024. Сегодня не удивляет даже высадка большого десанта футболистов топ-уровня из чемпионата Саудовской Аравии, превратившегося в один из самых богатых в мире.

Однако в заявках команд можно найти и людей из совсем уж экзотических для такого крупного турнира, как чемпионат Европы, лиг. Оказывается, попасть в сборную, выступающую на Евро-2024, можно из Ирана, Южной Кореи, ОАЭ, Азербайджана и… третьего дивизиона Англии! Эти герои заслуживают отдельного рассказа.

Георгий Гвелесиани, сборная Грузии и чемпионат Ирана

Георгий Гвелесиани Фото: Dan Mullan/Getty Images

Чемпионат Ирана, очевидно, не тот турнир, в который стремятся попасть игроки европейских сборных. Скорее сами иранцы готовы ехать куда-то, чтобы расти, в том числе в РПЛ. Однако 33-летний защитник Гвелесиани – редкое исключение. До 2017 года он играл в Грузии за тбилисское «Динамо», а потом решился на переезд в Иран. И вот уже семь сезонов выступает в местной лиге, сменив четыре клуба – «Зоб Ахан», «Нассаджи», «Сепахан» и «Персеполис». Последние два сезона выигрывал чемпионский титул с «Персеполисом». За сборную Грузии Георгий провёл до Евро-2024 лишь один товарищеский матч в июне. Тем не менее французский тренер Вилли Саньоль включил в заявку его, а не, например, Сабу Сазонова из «Торино». И во 2-м туре выпустил на замену с Чехией.

У Гвелесиани оригинальное отношение к режиму: «Я не суперпрофессионал. Иногда сплю по два-три часа, ем всё, что хочу, и просыпаюсь, когда хочу. Не думаю, что футбол как-то связан с этим. Игра зависит от твоей личности – вот что самое главное. Мой секрет в том, что я всегда выкладываюсь на поле на 100%».

Лука Гугешашвили, сборная Грузии и чемпионат Азербайджана

Лука Гугешашвили Фото: Pat Elmont/Getty Images

25-летний вратарь сборной Грузии сидел в этом сезоне на скамейке запасных под Андреем Лунёвым в «Карабахе». Иногда подменял россиянина, которому требовались паузы после всех его травм. Гугешашвили сыграл лишь 13 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и выдал пять «сухарей». В азербайджанском клубе он с января 2022 года, завоевал с «Карабахом» уже три чемпионских титула. До этого немного выступал за границей в третьей польской лиге за «Подляшье» и в третьей испанской – за «Рекреативо». За сборную Грузии у Луки всего один матч: в 2023 году сыграл «на ноль» целый тайм в спарринге с загадочной сборной Монголии. Гугешашвили – сменщик основного голкипера национальной команды Георгия Мамардашвили.

Вернон Де Марко, сборная Словакии и чемпионат ОАЭ

Вернон Де Марко Фото: Christian Hofer/Getty Images

Защитника сборной Словакии занесло в Эмираты. Для кого-то чемпионат ОАЭ всё равно что «первенство водокачки», а Де Марко, видимо, неплохо себя там чувствовал, так как держал уровень игрока национальной команды. Словак с капитанской повязкой бился за цвета клуба «Хатта», который подписал его летом 2023 года. Правда, результаты не радовали: «Хатта» заняла последнее место, одержав одну победу за весь чемпионат, и вылетела. Контракт Вернона завершается, поэтому 31-летний игрок станет с июля свободным агентом.

Вообще, Де Марко – настоящий человек мира. Родился в Аргентине, вырос в Испании, а гражданство Словакии получил после девяти лет выступлений за «Земплин» и «Слован» из Братиславы. Владеет шестью языками. За сборную Словакии сыграл 10 матчей и забил один гол, но на Евро-2024 оставался в запасе в первых двух турах.

Таульянт Сефери, сборная Албании и чемпионат ОАЭ

Таульянт Сефери Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

В Эмиратах отыграл последний сезон и 27-летний Сефери (известный также как Сулейманов). Нападающий сборной Албании год назад перешёл в «Бани Яс» из «Ворсклы» на правах аренды за € 250 тыс. Таульянт забил 11 мячей в чемпионате ОАЭ и помог своей новой команде сохранить место в высшем дивизионе.

Сефери родился в Македонии, выступал за юношеские и молодёжную сборные этой страны. Более того, в 2014 году провёл пару товарищеских матчей за главную команду. Тогда ему было 17 лет, и он стал самым юным футболистом в истории сборной Северной Македонии. Но спустя три года после отъезда в Швейцарию Таульянт вдруг решил играть за Албанию. Сначала вызывался в молодёжку, а в 2019-м дебютировал в первой команде. В «Янг Бойз» Сефери не раскрылся, ушёл в албанскую «Тирану», а оттуда – в «Ворсклу».

За сборную Албании у Сефери 21 матч и три гола. На Евро-2024 форвард вышел в основе с Италией и на замену с Хорватией. Пока результативных действий от звезды чемпионата ОАЭ не дождались.

Ясир Асани, сборная Албании и чемпионат Южной Кореи

Ясир Асани Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ещё один игрок албанской сборной из неожиданной лиги – 29-летний Асани. В январе 2023 года вингер отправился на заработки в Южную Корею и подписал двухлетний контракт с «Кванджу». В прошлом сезоне команда Ясира стала третьей, а в сезоне-2024 идёт на шестом месте.

Сам Асани в нынешнем сезоне почти не играл за «Кванджу», и тем удивительнее, что он поехал на Евро-2024. В Европе пиком карьеры Ясира были выступления за венгерскую «Кишварду». Ещё вингер выигрывал золото в Македонии с «Вардаром» и в Албании с «Партизани».

Асани, как и Сефери, родился в Македонии, выступал за молодёжку этой страны, а потом получил албанский паспорт и поменял национальную команду. В сборной Албании он с 2023 года. Сыграл 16 матчей и набрал 4+5. На Евро-2024 выходил в основе во всех трёх матчах группового этапа. Во встрече с Хорватией сделал голевую передачу.

Мартин Адам, сборная Венгрии и чемпионат Южной Кореи

Мартин Адам Фото: Carl Recine/Getty Images

Этот 29-летний нападающий сборной Венгрии превратился в один из главных мемов Евро-2024 из-за своей комплекции. Когда Адам вышел на поле в первом матче со Швейцарией, многие подумали, что у него большой лишний вес. Сам Мартин объяснил: «Я родился таким, у меня такая фигура. Не говорю, что был настолько крупным, когда родился, но у меня есть базовые физические данные, генетика, и я не могу этого изменить».

Адам играет в Южной Корее за «Ульсан Хёндэ» с 2022 года. До этого он выступал только в чемпионате Венгрии и как раз перед отъездом в Азию стал лучшим бомбардиром лиги, наколотив 31 мяч. В два раза больше, чем ближайший преследователь! Поэтому «Пакш» неплохо по местным меркам заработал на трансфере Мартина – € 1,2 млн. С «Ульсан Хёндэ» Адам два сезона подряд выигрывал чемпионский титул, хотя забивал не так много – 24 мяча в 67 матчах.

В сборной Венгрии центрфорвард тоже с 2022 года, в 25 играх набрал 3+3. На Евро-2024 не совершал результативных действий, выходя на замены со Швейцарией, Германией и Шотландией.

Каллум Стайлз, сборная Венгрии и третья лига Англии

Каллум Стайлз Фото: Richard Sellers/Getty Images

Дополним удивительный список игроком из чемпионата Англии. Представитель Чемпионшипа в сборной уровня Евро-2024 – это ещё ничего, а вот встретить игрока из третьего дивизиона (Лиги 1) на таком турнире – удивительно. Тем более если это венгр с именем Каллум Стайлз!

24-летний атакующий полузащитник родился и вырос в Англии, но благодаря венгерским корням бабушки смог выступать за сборную другой страны. На самом деле Стайлз провёл четыре сезона во втором английском дивизионе, а вот по ходу завершившегося выступал и в Лиге 1 за «Барнсли», которому принадлежит, и в Чемпионшипе за «Сандерленд». Сейчас Каллум вернулся в «Барнсли», но наверняка надеялся, что чемпионат Европы поможет ему с хорошим трансфером.

За сборную Венгрии парень играет с 2022 года. В 23 матчах сделал только одну голевую передачу. На Евро-2024 в первых двух турах не выходил, а вот с Шотландией появился в основе. Видимо, тренер надеялся на его знание британского футбола. Каллум отыграл час.

«Честно говоря, я только в 2020 году узнал, что моя бабушка из Венгрии, – признался после своего дебюта Стайлз. – Я знал, что она из какой-то другой страны, но не представлял, где эта страна находится. Во время карантина из-за коронавируса захотел узнать побольше, и мама мне всё рассказала».