Лидеры каждой сборной на Копе-2024. От нападающего «Спартака» до звезды «Баварии»

На Копа Америка приехали сразу 16 сборных. Есть переполненные топ-игроками Аргентина и Бразилия, а есть и те команды, которые почти целиком состоят из футболистов местных чемпионатов. У нас получилось найти лидера в каждой из них.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Перу — Джанлука Лападула

Джанлука Лападула Фото: Sam Hodde/Getty Images

Лападула родился в Турине и всю жизнь выступал в итальянском чемпионате. За свои успехи в «Милане» он даже был кандидатом на вызов в «Скуадра адзурра», но в итоге не дождался его и решил выступать за сборную Перу. Чтобы почтить свои перуанские корни, Лападула набил себе татуировку с изображением индейца, но вызвал этим лишь волну критики, потому что индеец получился не перуанским, а североамериканским. Впрочем, это в прошлом, ведь сейчас Лападула — главная надежда сборной на Копе. Невысокий нападающий просто великолепно играет головой, поэтому перуанской сборной стоит сделать большой акцент на стандарты. Правда, на этой Копе Лападула не блеснул. Три матча, ни одного гола, всего одно очко у Перу и вылет с турнира.

Альтернативная звезда: вратарь Педро Гальесе много лет выступает за «Орландо» из МЛС и хорошо знаком с американскими полями. К тому же ворота своей сборной он защищает уже много лет и особенно хорошо проявил себя на Копе-2019.

Чили — Алексис Санчес

Алексис Санчес Фото: Sam Hodde/Getty Images

В последнее время дела у Санчеса совсем не клеятся. Закрепиться в основе «Интера» у чилийца не получилось, и летом он будет искать себе новый клуб. Копа, казалось, станет отличной возможностью для 35-летнего нападающего вновь заявить о себе. Но не получилось. За сборную Санчес не забивает уже 14 игр, однако это проблема всех чилийцев, которые с такой игрой не только провалились на Копе, но и рискуют не отобраться на будущий чемпионат мира. Возможно, для Санчеса этот Кубок Америки вообще стал последним международным турниром. Его печальный итог: ни одного результативного действия в трёх матчах. А для сборной: два очка, третье место и никакого плей-офф.

Альтернативная звезда: Эдуардо Варгас выступает за сборную ещё дольше, чем Санчес, и ему нужно всего три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром Копы за всю историю. Его конкурент в борьбе за этот рекорд — Лионель Месси. Видимо, биться за достижение Варгасу придётся в другой раз.

Канада — Альфонсо Дэвис

Альфонсо Дэвис Фото: Jose Breton/Getty Images

Звезда канадской сборной — ещё один игрок, который может сменить прописку летом. «Бавария» и Дэвис пока не договорились о новом контракте, а за ситуацией пристально следит мадридский «Реал». Благодаря хорошо развитым атакующим навыкам Дэвису часто доверяли в сборной роль крайнего полузащитника. Именно на этой позиции он играл в Катаре и забил первый гол на чемпионате мира в истории Канады. Учитывая наличие на левом фланге Лиама Миллара, по позиции Альфонсо порой возникают вопросы. Как бы то ни было, даже слева в защите Дэвис остаётся главной звездой в своей сборной. На этой Копе он пока без голов и ассистов, но все матчи играет с первой до последней минуты и тащит команду без голевых действий. Канада, кстати, набрала четыре очка и запрыгнула в плей-офф со второго места.

Альтернативная звезда: Джонатан Дэвид из «Лилля», который провёл выдающийся сезон в Лиге 1 с 19 забитыми мячами. Джонатан также очень хорошо отрабатывает в обороне, что предстоит частенько делать канадцам в плей-офф этого турнира. На Копе забил важнейший мяч в игре с Перу – гол принёс Канаде победу и выход из группы.

Мексика — Сантьяго Хименес

Сантьяго Хименес Фото: Omar Vega/Getty Images

Возможно, кто-то всё ещё считает, что главной звездой сборной Мексики будет Чичарито. Но он не вызывался в сборную уже очень давно, поэтому давайте обратим внимание на кого-нибудь другого. Например, на молодого нападающего Сантьяго Хименеса. Цепкий и неуступчивый форвард «Фейеноорда» в последнее время раззабивался в Эредивизии. Правда, у Хименеса хромает реализация пенальти, поэтому на 119-й минуте его лучше заменить. Хотя на этой Копе Сантьяго не дождался ни пенальти, ни голов с игры. Его сборная уступила по дополнительным показателям Эквадору и осталась без плей-офф.

Альтернативная звезда: Эдсон Альварес — как главный страж мексиканской обороны, капитан и лидер команды. Неслучайно «Вест Хэм» отдал за него € 35 млн в прошлом году.

Венесуэла — Саломон Рондон

Саломон Рондон Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Сборной Венесуэлы совсем не хватает топ-звёзд, зато есть старый добрый Саломон Рондон. В прошлом году стал чемпионом Аргентины с «Ривер Плейт», а в этом выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской «Пачукой». В финале Рондон оформил дубль. За Венесуэлу нападающий тоже забивает стабильно и уже давно удерживает титул лучшего бомбардира сборной за всю историю. А на этой Копе продолжает в том же духе: три матча в группе, два гола (один — с пенальти) и бонус в виде ассиста. Венесуэла выиграла группу и уверенно шагнула в плей-офф.

Альтернативная звезда: Янхель Эррера — один из важнейших игроков «Жироны», которая в этом году смогла навязать конкуренцию «Реалу» и «Барсе» в Ла Лиге. У Эрреры почти нет слабых мест: он отлично созидает в атаке и так же отлично перекрывает весь центр поля. На счету Янхеля уже есть ассист на Копе.

Эквадор — Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Некоторые болельщики «Челси» считают Кайседо наследником Макелеле и Канте. Дебютный сезон для эквадорца прошёл не так хорошо, как хотелось бы, но здесь больше вопросов к его партнёрам и тренерскому штабу. У Кайседо хотя бы остаётся шанс закончить сезон на мажорной ноте — успехом на Кубке Америки. Причём сам футболист смело заявляет, что Эквадор собирается именно выиграть турнир. Победить будет сложно, но из группы выйти уже получилось. А Кайседо свои три матча без замен на правах лидера отыграл.

Альтернативная звезда: Пьеро Мартин Инкапье точно знает, что такое побеждать, ведь он игрок «Байера». Ещё год назад эта фраза прозвучала бы как сарказм. Защитник не всегда выходил за немецкий клуб в основе, но в центре защиты Эквадора ему точно нет альтернативы. Три матча без замен, как у Кайседо, — подтверждение.

Ямайка — Майкл Антонио

Майкл Антонио Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Судьба Майкла Антонио очень похожа на судьбу Джанлуки Лападулы. Майкл родился в Англии и собирался выступать именно за неё, но к 30 годам так и не получил свой шанс и стал выступать за Ямайку. За «Вест Хэм» Антонио забил так много, что в итоге стал одним из лучших бомбардиров клуба за всю историю. Установить такой же рекорд в сборной у него уже не получится. За «регги-парней» Антонио сыграл 16 матчей и забил всего три гола. На Копе статистику поправить не получилось, но вряд ли мы многого ждали от Ямайки.

Альтернативная звезда: Бобби де Кордова-Рид тоже родился в Англии, но сделал выбор в пользу Ямайки на пару лет раньше Антонио. Он обладает теми же качествами, что и Майкл, разве что играет на позиции атакующего полузащитника.

США — Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич Фото: Omar Vega/Getty Images

После неудачного сезона за «Челси» Пулишич отправился заново искать себя в «Милане» — и нашёл. На счету Кристиана 15 голов и 10 ассистов. На родине ему давно не нужно ничего доказывать, ведь он настоящая икона американского футбола. Пулишич давно капитанил за сборную и приводил её сразу к нескольким трофеям КОНКАКАФ. Он четырежды завоёвывал приз лучшего футболиста страны. Столько же у Лэндона Донована, а больше — ни у кого. На Копе Кристиан забил в ворота Боливии, но в целом сборная провалилась – не смогла выйти из группы, пропустив вперёд Уругвай (ожидаемо) и Панаму (сенсационно). Панаме американцы вообще проиграли.

Альтернативная звезда: Тимоти Веа мог тоже выступать за сборную Ямайки, ведь там родилась его мать. А ещё мог выступать за сборную Либерии, ведь за неё играл его знаменитый отец, который успел побыть президентом страны! Но Веа выбрал США. Сыграть много на Копе не получилось: 86 минут в победном матче с Боливией, и лишь 18 – с Панамой. Дальше – удаление, поражение от Панамы, и бесславный вылет с турнира.

Уругвай — Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес Фото: Clive Mason/Getty Images

После неудачи на ЧМ-2022 сборная Уругвая неудержима, а Дарвин — её безусловный лидер и главная атакующая сила. За последний год Нуньес забивал как Аргентине, так и Бразилии, а перед стартом турнира настолько раззабивался в товарищеских матчах, что теперь может считаться главным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира. На Копе Дарвин начал с гола — забил Панаме. Потом – Боливии. В ворота США забить не получилось, но там Уругваю это было и не очень нужно. Помимо голов, Нуньес проделывает впечатляющую черновую работу — доигрывает все эпизоды до конца, не выключается из прессинга и совсем не щадит себя.

Альтернативная звезда: Федерико Вальверде, действующий победитель Лиги чемпионов, такой же футболист-работяга. Он с капитанской повязкой выгрызает центр поля и напрягает вратарей своими мощными ударами со скоростью почти 200 км/ч.

Панама — Адальберто Карраскилья

Адальберто Карраскилья Фото: Rich Storry/Getty Images

25-летний игрок со сложным именем и фамилией — один из лидеров «Динамо Хьюстон» и востребованный футболист для всех команд Северной Америки. Своими финтами и передачами панамец очень напоминает Роналдиньо. На Золотом кубке КОНКАКАФ 2023 года он настолько вскружил голову соперникам, что был признан лучшим на турнире. Панама сенсационно вышла из группы, обогнав США, а Адальберто запомнился пока лишь красной в игре с американцами. Но шанс проявить себя у него будет в плей-офф.

Альтернативная звезда: Амир Мурильо — один из немногих представителей больших клубов в панамской сборной. В прошлом году он перешёл из «Андерлехта» в «Марсель». Мурильо играет на позиции правого защитника, но хорошо умеет прорываться в штрафную соперника, и на турнире ему отведён весь правый фланг. С него он и забил свой единственный (пока) гол на Копе – в ворота Уругвая.

Боливия — Роберто Фернандес

Роберто Фернандес Фото: Javier Mamani/Getty Images

В этом году Фернандес провёл очень самоотверженный сезон за «Балтику» и вошёл в символическую сборную Кубка России. А уж как впечатлены сами боливийцы! У них наконец появился футболист, который смог спуститься с высоты 3000 метров и продолжить играть так же хорошо, как и на высоте! Фернандес — достаточно техничный и неуступчивый футболист. В следующем сезоне он планирует продолжить карьеру в Европе, но уже в другом чемпионате. Копа Америка может помочь боливийцу взбудоражить интерес у многих европейских команд. Хотя выделяться в сборной Боливии – задача сложная. Три матча, ноль очков. Фернандес отыграл на Копе 75 минут с США (0:2) и 46 – с Уругваем (0:5). На матч с Панамой не вышел.

Альтернативная звезда: Рамиро Вака не смог закрепиться в Европе, но в своей сборной он безусловный лидер. Ему 25 лет, и для него это была третья Копа.

Колумбия — Луис Диас

Луис Диас Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Помните, как сложился Кубок Америки для Диаса в 2021 году? В первой игре он остался на лавке, а во второй вышел на замену и получил красную карточку. Только настоящий боец после такого удручающего начала сможет сохранить самообладание и забить целых четыре мяча. Диас подходил к турниру как перспективный футболист, которому очень не хватало стабильности. Сейчас же он звезда «Ливерпуля» и провёл за него свой лучший сезон. На Копе Колумбия уже точно вышла из группы, правда, непонятно, с первого места или со второго. Первое выведет в 1/4 финала на Панаму. Разыграют это место колумбийцы ближайшей ночью – в игре с Бразилией. А у Диаса на турнире уже есть забитый мяч и голевой пас – отличная статистика.

Альтернативная звезда: Джон Арьяс в прошлом году выиграл с «Флуминенсе» Кубок Либертадорес, а в этом сезоне блещет в первую очередь за сборную, забивая в каждом матче подряд. Забил он и на Копе, а ещё сделал ассист.

Коста-Рика — Манфред Угальде

Манфред Угальде Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Болельщики «Спартака» не совсем довольны Угальде, ведь за полгода в клубе он забил всего один гол. Однако до этого Манфред успешно выступал за «Твенте» и привлекал внимание многих других европейских клубов. Угальде — очень быстрый и ловкий футболист с хорошим голевым чутьём, а также отлично играет без мяча. В сборной Коста-Рики — 100-процентный игрок основного состава. За неё в этом году Угальде уже забивал Аргентине и Гренаде. На Копе забить не получилось – 0:0 с Бразилией (там сборная отбивалась), 0:3 от Колумбии. В третьем матче с Парагваем Угальде не сыграет – получил на турнире две карточки.

Альтернативная звезда: Франсиско Кальво повидал многое, успев поиграть в Турции, Дании, США и Мексике. Неслучайно опытный футболист стал обладателем капитанской повязки в сборной. На Копе отыграл два полных матча.

Парагвай — Мигель Альмирон

Мигель Альмирон Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

За пять лет в «Ньюкасле» Мигель Альмирон успел сыграть на всех возможных атакующих позициях. Самые популярные из них — правый вингер и атакующий полузащитник. Жаль, Альмирон не успел набраться опыта и в качестве защитника, ведь группа у Парагвая на этой Копе очень тяжёлая. И эту группу сборная провалила – два матча, ноль оков. Правда, и играла команда с Колумбией и Бразилией – шансов тут было немного.

Альтернативная звезда: Хулио Энсисо, который чуть больше года назад забил гол сезона в английской Премьер-лиге. Ему всего 20 лет. На Копе у парня получилось забить в ворота Колумбии, но сборной это не помогло.