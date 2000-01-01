5 самых дорогих игроков Кубка Америки
В США с 21 июня проходит Кубок Америки. Transfermarkt составил список самых дорогих игроков турнира. Кто вошёл в пятёрку?
5-е место — Хулиан Альварес
Форвард сборной Аргентины оценивается в € 90 млн.
3-4-е место — Лаутаро Мартинес
Стоимость нападающего сборной Аргентины — € 110 млн.
3-4-е место — Родриго Гоэс
Цена форварда сборной Бразилии также € 110 млн.
2-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник сборной Уругвая оценивается в € 120 млн.
1-е место — Винисиус Жуниор
Стоимость форварда сборной Бразилии — € 180 млн.
5 самых дорогих игроков Кубка Америки
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