Фристайл с шестью стаканами пива на голове на Евро
Болельщик сборной Германии удивил всех своими навыками. Мохаммед, работающий волонтёром на Евро-2024, выдал небольшой фристайл, удерживая на голове шесть стаканов пива!
Болельщик выдал фристайл, удерживая шесть стаканов пива на голове. Видео
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