Важнейшие матчи фаворитов Евро! На кого выйдут Англия и Франция? LIVE

Польша уже обречена, а вот Словения будет биться до последнего.

Друзья, всем привет! 3-й, решающий тур группового этапа чемпионата Европы продолжается. В этом онлайн-материале будем следить за двумя матчами.

Первой начнёт сборная Франции, которой в 19:00 мск предстоит сыграть с Польшей. Фавориты Евро после развязки в группе В уже обеспечили себе место в плей-офф, в то время как соперник официально лишился шансов на продолжение борьбы в турнире ещё по итогам 2-го тура. Остаётся лишь один вопрос: с какого места французы выйдут из группы? Ведь с Нидерландами пока равенство по очкам, и осечка грозит второй, а то и третьей строчкой.

А в 22:00 мск стартует матч Англия — Словения. Здесь всё ещё интереснее. Англичане — первые в своей группе и тоже обеспечили себе место в плей-офф, но очки терять нежелательно, поскольку сегодняшний соперник, как и датчане, отстает всего на два очка. Победа — гарантия выхода с первого места, а вот другие результаты могут привести к неприятным последствиям. Вряд ли Англия хочет упасть с первой строчки.

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