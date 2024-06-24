«Надеюсь, не буду в 50 закапывать игроков на шоу». Кейн жёстко ответил на критику Линекера

Перед стартом Евро-2024 сборная Англии называлась в числе первых, когда речь шла о фаворитах турнирах. Мощный (и самый дорогой) состав с яркими именами, лучшие из лучших, Гарет Саутгейт, который уже давно работает в сборной и точно знает, что ей нужно — всё это в совокупности создало некую ауру успешности вокруг сборной Англии. Ожидания, как, впрочем, и перед каждым турниром, были высокие, но уже после первого матча с сербами (1:0) риторика резко сменилась: несмотря на победу, англичан начали критиковать. В социальных сетях штамповали мемы, а болельщики обсуждали осторожную игру Саутгейта и неправильное использование футболистов. Когда же он после встречи с Данией сказал про сложности из-за отсутствия Калвина Филлипса, над тренером откровенно начали смеяться.

В критике себе не отказывают ни пользователи социальных сетей, ни бывшие игроки, которые теперь выступают на телевидении в роли экспертов. Рой Кин раскритиковал Саутгейта за эксперимент с Трентом Александер-Арнольдом в полузащите: «Наверное, нам придётся переложить ответственность за это на Гарета. Поставить защитника в центр поля — это огромная авантюра. И это не против французов или испанцев, с которыми тяжелее играть впереди. Это были матчи с двумя командами, с которыми, как мы думали, Англия будет чувствовать себя достаточно комфортно и будет хорошо владеть мячом».

Алан Ширер тоже не промолчал: «Гарету Саутгейту стоит задать серьёзные вопросы. То, как Англия прессингует в данный момент, заставляет меня думать, что они вообще над этим не работали. Когда нападающие прессингуют, полузащитники стоят в 18 метрах позади них, но этого недостаточно. Вы не можете просто играть двойками и тройками — вам нужно задействовать всю команду. Это турнир, и наша работа — анализировать, что пошло не так, и здесь много о чём можно сказать. Никакой энергии, никакой хитрости. Я бы не сказал, что усилий не хватает, однако от этих игроков можно добиться гораздо большего».

Жёстче всех выступает Гари Линекер — он проходится по сборной в телеэфирах, но ещё больше позволяет себе в своём подкасте. И вот там бывший футболист сборной Англии вообще не стал себя сдерживать: назвал игру против Дании «дерьмовой» и наехал на Саутгейта. «Думаю, мы должны пояснить настроение нации, — сказал он. — Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из англичан получил удовольствие от этого выступления, потому что оно было вялым. Если хотите, можете придумать всякие слова и ругательства, но это было дерьмово. Футболисты всегда отдают всё. Но знаете, что им нужно? Они должны точно знать, в чём заключается их работа. Я вам гарантирую, игроки скажут: «Нам нужно руководство сверху и нужно говорить, как играть». Футболисты потеряны тактически. Боюсь, это исходит от тренера. Это действительно так. Он должен заставить сборную Англии играть выше на поле, как единое целое. Потому что на данный момент это не команда».

Гари Линекер Фото: Tom Dulat/Getty Images

Игроки сборной Англии всё это время молчали, но, кажется, уровень критики достиг пика — и к журналистам с ответами вышел Гарри Кейн. Капитан сборной Англии говорил 40 минут.

«Бывшие игроки должны понимать, что сейчас очень трудно не слушать эту критику, особенно тем, кто к этому не привык, — начал он. — Я всегда думаю, что на них [бывших игроках] лежит ответственность. Я знаю, что они должны быть честными и высказывать своё мнение, однако они также несут ответственность как бывшие игроки сборной Англии, на которых равнялись многие футболисты. Людей заботит то, что они говорят, их слушают. У каждого есть своё мнение, но суть в том, что мы как нация ничего не выигрывали в течение долгого времени, и многие из этих игроков тоже были частью этого, поэтому они знают, насколько это тяжело.

Это просто реальность: они знают, что тяжело играть на крупных турнирах, тяжело играть за Англию. Я бы никогда не проявил неуважения ни к одному игроку. Всё, что я хотел бы сказать: помните, каково это — носить футболку сборной Англии. К вашим словам прислушиваются. И вы это знаете.

Мы все хотим выиграть крупный турнир. Быть полезными, насколько это возможно. И вселять в ребят уверенность — гораздо лучше. Я не говорю людям не делать свою работу, их работа — анализировать матчи и футболистов. Возможно, когда мне будет 40 или 50, я тоже буду участвовать в одном из этих шоу, пытаясь закопать игроков. Но надеюсь, что нет».

Гарри Кейн Фото: Alex Grimm/Getty Images

Деклан Райс тоже решил высказаться — и его посыл очень схож с тем, что все услышали от Кейна.

«Они имеют право на своё мнение, — сказал он. — Однако прежде чем что-то говорить, они должны подумать, что сами были там, где сейчас я, но не добивались хороших результатов на турнирах. Я не понимаю, почему все считают, что Англия так плоха. Можно подумать, что мы вылетаем, хотя на самом деле мы находимся на первом месте в группе. Нужно сохранять позитивный настрой. Давайте лучше скажем футболистам вроде Беллингема, Саки и Фодена, что они лучшие в мире. Это лучше, чем если они будут читать негативные комментарии и держать их в голове, думая, что они не в состоянии играть определённым образом».

Деклан Райс Фото: Stu Forster/Getty Images

Джордан Пикфорд выступил в защиту Саутгейта: по словам голкипера, все игроки в команде его поддерживают.

«Всё, что мы делаем на тренировках и во встречах, он блестяще до нас доносит, даёт нам правильный план игры. Мы не были идеальны против Дании, но это хорошее ощущение, потому что мы знаем, что можем лучше. Мы знаем, что можем больше отдаваться в каждой игре, поэтому иметь четыре очка и ожидать большого прогресса в будущем — неплохое чувство».

Джаррод Боуэн напомнил всем критикам, что у сборной Англии вообще-то четыре очка, а шума столько, будто они вылетают. «Реальность такова, что мы находимся на вершине таблицы и с большой уверенностью подходим к последней групповой игре и знаем, что нам нужна победа», — сказал вингер.

Джаррод Боуэн Фото: Alex Grimm/Getty Images

После этого шквала ответов из стана сборной Англии на критику Линекера легенда английского футбола и телевидения снова выступил — и обвинил во всём журналистов, которые задавали вопросы Кейну.

«Это случалось со мной на протяжении многих лет, — решил вспомнить былые времена Линекер. — Ты сидишь на базе, и вот подходит твоя очередь встретиться с прессой. В какой-то момент журналист говорит: «Такой-то критиковал тебя!» И ты знаешь, что они на самом деле этого не слышали. Мы уже говорили в подкасте, что журналисты недостаточно смелы, чтобы задавать свои вопросы. Я гарантирую: тот, кто спросил об этом, сам был критически настроен. Думаю, они сделали это потому, что, во-первых, хотят дестабилизировать ситуацию и, во-вторых, слишком напуганы, чтобы задавать свои вопросы».

Гари такой Гари.