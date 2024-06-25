ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Нидерланды — Австрия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 25 июня 2024, Дания — Сербия

Топ-игра Нидерландов и «матч жизни» для Сербии! Развязка в группах Евро-2024. LIVE
Георгий Илющенко Константин Кринский
,
Игра Нидерландов и «матч жизни» для Сербии! LIVE
Комментарии
Австрия и Дания тоже претендуют на плей-офф.

Всем привет! На групповом этапе чемпионата Европы по футболу происходит самое интересное — развязка. Подключайтесь к этому онлайну, где мы будем следить за двумя встречами.

Первый матч стартует в 19:00 мск. В нём встретятся Нидерланды и Австрия. Плей-офф достойны обе команды, и, вполне вероятно, австрийцы окажутся там вслед за нидерландцами. Но не всё так просто. Если Нидерланды возглавляют группу и в первую очередь хотят удержаться на вершине, то австрийцам желательно набирать очки, чтобы точно пройти дальше, ведь пока у них всего три балла.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А следом, в 22:00 мск, начнут играть Дания и Сербия. Их группа — одна из самых запутанных. Посудите сами: англичане единолично возглавляют квартет, но последняя команда — как раз сербы — по-прежнему претендуют на место в топ-2. Собственно, выбора у Сербии нет — надо побеждать Данию и пробиваться в плей-офф. Сами датчане тоже не чувствуют себя уверенно с двумя очками и будут биться. Огонь!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Дания – Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Следите за развязкой группового этапа вместе с нами и ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android