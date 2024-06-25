Топ-игра Нидерландов и «матч жизни» для Сербии! Развязка в группах Евро-2024. LIVE

Всем привет! На групповом этапе чемпионата Европы по футболу происходит самое интересное — развязка. Подключайтесь к этому онлайну, где мы будем следить за двумя встречами.

Первый матч стартует в 19:00 мск. В нём встретятся Нидерланды и Австрия. Плей-офф достойны обе команды, и, вполне вероятно, австрийцы окажутся там вслед за нидерландцами. Но не всё так просто. Если Нидерланды возглавляют группу и в первую очередь хотят удержаться на вершине, то австрийцам желательно набирать очки, чтобы точно пройти дальше, ведь пока у них всего три балла.

А следом, в 22:00 мск, начнут играть Дания и Сербия. Их группа — одна из самых запутанных. Посудите сами: англичане единолично возглавляют квартет, но последняя команда — как раз сербы — по-прежнему претендуют на место в топ-2. Собственно, выбора у Сербии нет — надо побеждать Данию и пробиваться в плей-офф. Сами датчане тоже не чувствуют себя уверенно с двумя очками и будут биться. Огонь!

Трансляция матча Дания – Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Следите за развязкой группового этапа вместе с нами и ничего не пропустите!

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