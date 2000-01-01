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5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
Параллельно с Евро стартовал и Кубок Америки – второй крупнейший континентальный турнир сборных. Какие национальные команды имеют самые дорогие составы на Копе? Вот топ-5.
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5-е место — Колумбия
5-е место — Колумбия
Колумбийцы привезли на турнир состав, который оценивается в € 283 млн.
4-е место — США
4-е место — США
Стоимость состава хозяев турнира — € 346 млн.
3-е место — Уругвай
3-е место — Уругвай
Игроки сборной Уругвая оцениваются в € 480 млн.
2-е место — Аргентина
2-е место — Аргентина
Действующие чемпионы мира суммарно оцениваются в € 805 млн.
1-е место — Бразилия
1-е место — Бразилия
Бразилия — единственная сборная на Кубке Америки, стоимость состава которой превышает € 1 млрд. Игроки команды оцениваются в € 1,27 млрд.
5 самых дорогих сборных на Кубке Америки — 2024
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