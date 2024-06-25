Экс-игрок «Реала» — почти в «Спартаке»! Интересную команду собирают под Станковича

В феврале 2020-го главного тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля достали одним и тем же вопросом. Лучший бомбардир его команды Виллиан Жозе не просто много забивал, но и собирал кучу слухов. Интерес «Атлетико», «Ювентуса», «Барсы» – кого в этом списке только не было. И на каждой пресс-конференции коуч отвечал дежурными фразами. Но однажды сорвался на прямоту: «Если кто-то выложит € 70 млн, тогда хорошо, пусть уходит. Эта история начинает бесить. Он наш игрок, и до конца сезона должен выступать за нас».

В том сезоне Жозе забил 11 мячей. В четвёртый раз подряд пробил отметку в 10+ голов. Весна, когда его так никуда и не отпустили, вышла действительно так себе. Ковид, приостановка чемпионата Испании – слишком много факторов против. Нападающий никуда не ушёл. И с того момента больших денег за него никто не предлагал.

Из глубинки — в «Реал»

Но какая у парня судьба! Есть все атрибуты для документального фильма про восхождение, которое никак не прогнозировалось. Родился в окрестностях Сан-Паулу в бедной семье, дебютировал на профессиональном уровне в 2009-м за «Гремио Пруденти». Через него поехал в Уругвай, где его заприметил «Депортиво Мальдонадо». За этот клуб он так и не сыграл, зато покатался по арендам. Казалось, карьера так и могла закончиться где-то в середняках из Южной Америки. Ведь голевыми способностями Виллиан не особо отличался, а потом – неожиданный ни для кого оффер от «Реала».

Запрос на аренду пришёл в январе 2014-го. Тогда парень временно умчал на помощь «Сантосу». И тут — такое. Сам Жозе явно был в шоке: «Я находился в Бразилии, и мне поступило предложение. Это невероятно! Самый большой клуб, с мировыми звёздами – и я получил шанс тренироваться вместе с ними. Фантастика!»

Сначала бразильца отправили в «Кастилью», где он и правда классно себя проявил. Забивал, играл на команду и получил приглашение поработать с основой. Несколько раз попадал в заявку на матчи Примеры и даже дебютировал в игре с «Сельтой» – 22 минуты, которые он точно запомнил навсегда. Но на этом мадридская сказка закончилась. Контракт Жозе так и не предложили, но Виллиан сделал главное – запомнился испанскому кругу скаутов.

Логично, что пригласить к себе парня, даже если он просто числился в «Реале» – привилегия. Так что следующие две аренды у Жозе были в «Сарагосу» и «Лас-Пальмас». Там он забивал по 10 голов за сезон, но клубы всё равно боялись активировать опцию выкупа. Пока не пришёл «Реал Сосьедад» с € 3 млн. Так и началась его полноценная испанская карьера.

Виллиан Жозе Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Совсем не эгоист

Период в «Сосьедаде» был классным. Альгуасиль знал, как правильно использовать сильные качества игрока – единоборства, способность цепляться за мячи, классную реализацию. И главное – игру на партнёров. Виллиан совсем не эгоист. Такие в Сан-Себастьяне не задерживаются. Неудивительно, что спустя несколько лет бразилец привлёк внимание грандов. Но клуб проспал момент для продажи – теперь это очевидно. Уже следующий сезон (после интереса от топов) у Жозе получился куда слабее, зимой он даже уехал на перезагрузку в Англию. А вернулся уже в «Бетис», который сначала попробовал его в аренде, а потом выплатил € 10 млн.

Сезон-2022/2023 стал для бразильца неудачным. Он выпал из основы, превратился в опцию для усиления со скамейки. И забил всего два гола. Тогда казалось, что с Жозе будут постепенно прощаться. И отдадут в команду более низкого уровня. Но сам Виллиан был с этим не согласен – нашёл мотивацию и прошедший год отыграл на максималках: помог клубу залететь в еврокубки, а по личной статистике выдал 10+5. Очень даже солидно.

Виллиан Жозе Фото: Alex Caparros/Getty Images

И, казалось бы, эту форму можно было перенести на следующий сезон. Но, видимо, в клубе посчитали, что цикл подошёл к концу. А тут и предложение в € 1,5 млн от «Спартака» – о чём информируют телеграм-канал «У Кузьмича» и «СЭ». Они добавляют, что форвард уже согласовал личный договор и скоро переедет в Россию.

Да, Жозе уже 32, а в ноябре исполнится 33. Вероятно, это его последний крупный контракт в карьере. Но если он сохранит мотивацию, из этого может получиться очень интересный союз.