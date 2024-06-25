Кек — удивительный. Не пустил Россию на ЧМ и спустя 14 лет ведёт сборную к истории на Евро

Матьяж Кек – имя-синоним одной из главных драм российского футбола. Именно под его руководством сборная Словении обыграла Россию в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года. На родине Кек – настоящая легенда. Сначала он вывел Словению на ЧМ в ЮАР, а затем вернулся на почётную работу, чтобы отобраться на Евро-2024. Рассказываем о пути тренера с мемной фамилией.

Игровая карьера Кека завершилась в 1999 году в «Мариборе». Интересно, что за этот же клуб выступал отец Матьяжа – Франк. А затем за «Марибор» играл Матьяж Кек-младший. Вот такая вот преемственность. По окончании игровой карьеры, наш герой вошёл в штаб «Марибора» в роли ассистента (1999-2000). В 2000-м Матьяж сменил Бояна Прашникара по ходу сезона в статусе и. о. Однако летом «Марибор» возглавил Иво Шушак, который не нашёл место в штабе Кеку. Но уже в 2001 году Прашникар вновь возглавил клуб и первым делом пригласил Матьяжа.

Что произошло дальше? Правильно: Прашникара снова уволили, и уже Кек стал главным тренером (без приставки и. о.) Вместе с «Марибором» он выиграл чемпионат и Кубок Словении. Причём золото лиги клуб взял, по ходу сезона отыграв 11-очковое отставание от «Олимпии». Но перед стартом сезона-2004/2005 специалист покинул «Марибор» по собственной инициативе. Дело в том, что в только что закончившемся тогда чемпионате команда заняла лишь третье место, из-за чего руководство не препятствовало отставке.

Матьяж Кек Фото: Ryan Pierse/Getty Images

До 2006-го Кек отдыхал, пока его не позвали в сборную Словении U16. А уже в начале 2007 года Матьяж возглавил главную команду. И провалил задачу отобраться на Евро-2008: в квалификационной группе словенцы заняли предпоследнее, шестое место. Но Федерация футбола Словении не уволила Кека, а доверила ему команду в квалификации ЧМ-2010. Тогда и случился один из главных тренерских успехов Матьяжа. Словенцы заняли второе место в группе после Словакии (опередив, например, Чехию и Польшу) и попали в стыках на сборную России. В нашей стране жеребьёвку восприняли позитивно. Казалось, мощная российская команда с Гусом Хиддинком легко разберётся с соперником.

«В любом случае выход в стыки – успех для нас. Игра с Россией — своеобразный вызов для всего словенского футбола. Мы посмотрели матчи с участием россиян, поразились игре, которую показывали ваши футболисты на Евро-2008. Но у нас есть противоядие», – отмечал Кек перед первым матчем в Москве. Россия выиграла его 2:1 благодаря дублю Динияра Билялетдинова. Но вот гол Нейца Печника на 87-й минуте уже тогда посеял тревогу.

Словения получила шанс перед ответной домашней игрой. «Конечно, итоговым результатом я недоволен, однако думаю, что лучше быть раненым, чем убитым. Несмотря на поражение, у нас есть шанс выйти на чемпионат мира. Сегодня мы играли с командой мирового уровня. Понятно, что было нелегко, но сегодняшний матч показал: нам под силу попасть в ЮАР», – заявил после матча Кек.

Матьяж Кек в 2009 году Фото: РИА Новости

А ответный матч… фантомная боль для российских болельщиков. Россия уступила в гостях Словении (0:1), пропустив команду Кека на ЧМ-2010. Хотя у нашей сборной был отличный состав, способный выйти как минимум в плей-офф. Да, встреча в Мариборе прошла не без судейского скандала (у России удалили Александра Кержакова и Юрия Жиркова). Но россияне в тот день выглядели слабо: на поле будто вышла серая тень наших футболистов. А вот словенцы победили и своего восторга не скрывали.

Матьяж Кек главный тренер сборной Словении «Сегодня Словения исполнила мечту. Хочу поздравить всех моих парней, всех, кто в нас верил. Эта история началась, когда никто не думал, что мы сможем поехать в ЮАР. Но эта сказка с хеппи-эндом. Мы смогли поставить сборную России на колени и сделать счастливыми наших болельщиков. Спасибо. Ничего не могу сказать по поводу удаления Кержакова. От эпизода меня отделяли десятки метров и спины игроков. Но вне зависимости от этого у меня было чёткое ощущение, что исход матча правомерен – мы были сильнее в первом тайме и ничуть не уступили после перерыва».

Словения попала в непростую группу на ЧМ-2010 вместе с Англией, США и Алжиром. И выступила достойно для дебютанта, набрав четыре очка. Словенцы одержали победу над Алжиром (1:0), сыграли вничью с США (2:2), но в решающем туре уступили Англии (0:1). И финишировали третьими в группе. Комплименты за турнир Словения и Кек тогда заслужили.

«Мы уже стали национальными героями в Словении после того, как вышли на ЧМ. Задумайтесь, ведь мы самая маленькая нация, представленная здесь. У нас население – всего 2 млн человек. Конечно, люди счастливы, что мы набрали столько очков. Думаю, и игра с Англией не оставила их равнодушными. Да, англичане играли здорово. Но, даже несмотря на это, мы могли вырвать ничью. По-прежнему считаю, что Англия – фаворит чемпионата мира, и буду болеть за неё на этом турнире», – заявил тренер словенцев.

Сборная Словении на ЧМ-2010 Фото: Clive Mason/Getty Images

Словения поднялась на 15-е место в рейтинге ФИФА (рекордное в своей истории), а Кек, естественно, сохранил работу. Но в конце октября 2011-го Федерация футбола уволила Матьяжа. Команда провалила задачу по выходу на Евро-2012. В отборочной группе словенцы заняли четвёртое место. Тогда всех удивила Эстония, забравшаяся на вторую строчку и попавшая в стыки. На месте эстонцев, как считали словенские футбольные боссы, должна была находиться их команда.

Затем Кек отправился в Саудовскую Аравию – до того, как это стало мейнстримом. Он возглавил «Аль-Иттихад», за который сейчас выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте. В аэропорту Джидды в декабре 2011-го его встречали с цветами, но уже через два месяца уволили. «Аль-Иттихад» одержал всего три победы за 11 матчей под руководством словенца.

А в 2013-м Кек возглавил хорватскую «Риеку». Назначение словенского тренера в Хорватии восприняли со скептицизмом. Но Матьяж изменил мнение о себе. В сезонах-2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 «Риека» становилась второй, а в сезоне-2016/2017 впервые в истории стала чемпионом. «Чудеса иногда случаются. «Риека» ждала этого долгое время. Мы посвящаем трофей всем, у кого наша команда в сердцах. Многие страдали на протяжении многих лет, но верили, что однажды «Риека» станет чемпионом. У нас был отличный соперник – загребское «Динамо». Поверьте мне, я самый счастливый человек на свете», – делился эмоциями Кек.

Матьяж Кек в «Риеке» Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон-2018/2019 «Риека» начала неудачно, после чего Матьяж покинул клуб в октябре 2018-го. А уже в ноябре состоялось эпохальное возвращение в сборную Словении. «Это необыкновенная честь, но в то же время удовлетворение и радость, что мне доверили должность тренера сборной моей страны. Это предмет гордости и огромная мотивация. Я здесь, чтобы сделать что-то хорошее для словенского футбола. Задача — объединить все усилия, чтобы добиться результата. Цель – пройти квалификацию на большой турнир. Только ставя высокую планку, можно повышать качество», – рассуждал Кек после назначения.

На Евро-2020 не попали: Словения финишировала четвёртой в квалификации, пропустив вперёд Польшу, Австрию и Северную Македонию. ЧМ-2022 – тоже мимо. Словенцы находились в одной группе с Россией, которой дважды уступили по 1:2. Команда Валерия Карпина в октябре 2021 года взяла мини-реванш в Мариборе за поражение россиян в стыках ЧМ-2010. «Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учётом того, что в начале матча у нас всё получалось. Хочу поздравить российскую команду», – сказал расстроенный Кек после игры.

А вот на Евро-2024 Словения пробилась. У команды Кека была весёлая отборочная группа с Данией, Финляндией и Казахстаном. Именно с казахстанской сборной Словения рубилась в последнем туре за прямую путёвку на Евро. В Любляне хозяева одержали победу (2:1), а победный мяч Беньямин Вербич забил на 86-й минуте.

Матьяж Кек главный тренер сборной Словении «Парни сделали себе более чем заслуженный, лучший подарок. Энергия стадиона, всей Словении… Было непросто, но я счастлив и горжусь ими! Считаю, Словения заслуженно вышла на Евро. История была долгой и трудной. Но ребята показали характер и что они другие, чем были 14 лет назад. Они вернули болельщикам Словению! У нас была цель, и у меня было ощущение, что сегодня мы были едины».

На чемпионате Европы словенцы провели два классных матча. Команду считали аутсайдером группы С. А Словения взяла и дважды сыграла вничью с Данией (1:1) и Сербией (1:1). С сербами команда находилась в одном угловом от победы, но Лука Йович на 90+5-й минуте сравнял счёт. А могли набрать четыре очка и на 99% забронировать место в плей-офф! Теперь же нужен результат (минимум ничья) во встрече с Англией. Словения – аутсайдер? Да. Но эта команда точно даст серьёзный бой англичанам.

Матч Словения — Сербия на Евро-2024 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен. Есть много игроков, которые прошли через юношеские сборные и сейчас являются стабильными игроками взрослой команды. Яка Бийол вырос в фантастического игрока, как и Адам Черин. Это наводит на мысли, что нам не придётся ждать ещё 24 года для попадания на следующий крупный турнир. Даже 12-13 лет будут чересчур долгим сроком. Уверен, что Словения не будет туристом на Евро-2024. Мы едем сражаться. Хочу, чтобы ребята показали себя. И они дадут бой. Почему бы нам не задуматься о выходе из группы?» – отмечал Кек перед стартом турнира в интервью официальному сайту УЕФА.

Словения игрой подтверждает слова тренера. До исторического достижения – один шаг.