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Расписание матчей Евро-2024 на 25 июня, расклады на выход в плей-офф, Франция – Польша, Нидерланды – Австрия, Англия – Словения

Заключительный матч Сербии в группе на Евро. Как ей попасть в 1/8 финала?
Кирилл Закатченко
Расписание матчей Евро-2024 на 25 июня
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Расклады в группах С и D.

25 июня — день, когда на чемпионате Европы пройдут сразу четыре матча. Такого на турнире ещё не было. К концу дня мы узнаем итоговое положение в группах С и D. После вчерашних матчей Нидерланды, как и Франция с Англией, уже точно вышли в плей-офф.

Нидерланды — Австрия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов возглавляет таблицу группы D. Она набрала столько же очков, что и Франция (по четыре), но опережает соперника по дополнительным показателям.

Сначала команда Рональда Кумана одержала волевую победу в матче с Польшей — 2:1, потом — сгоняла по нулям с Францией. А что австрийцы? Команда Ральфа Рангника стартовала с поражения в игре с французами — 0:1. Обидно для Австрии, что единственный мяч Вëбер забил в свои ворота. После этого команда исправилась и обыграла Польшу — 3:1. Сейчас австрийцы располагаются на третьей строчке в квартете. Букмекеры считают Нидерланды фаворитами матча. Коэффициент на их победу составляет 2.20, на победу Австрии — 3.85.

Сборная Нидерландов набрала четыре очка в двух матчах

Сборная Нидерландов набрала четыре очка в двух матчах

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что нужно Нидерландам?

Нидерланды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала. Чтобы остаться на первой строчке, нужно сыграть не хуже Франции (и не проиграть при этом Австрии). Если у команд будет одинаковое количество очков, придётся считать разницу мячей. Сейчас она у них одинаковая (+1), но Нидерланды выше, поскольку у них больше забитых мячей (два против одного). Так что если команда Кумана не проиграет, то сохранит шансы на первое место.

Предыдущий матч Нидерландов на Евро разочаровал всех:
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Франция и Нидерланды разочаровали. Такого результата на Евро-2024 ещё не было

Что нужно Австрии для выхода в плей-офф?

Победа гарантирует Австрии место в 1/8 финала. При таком сценарии команда Рангника точно не опустится ниже второго места в квартете и у неё будут шансы на первую строчку. Если австрийцы сыграют вничью, то не поднимутся выше третьей строчки. Но четырёх очков им со 100-процентной вероятностью хватит для выхода в 1/8 финала. А что будет, если Австрия проиграет? Она займёт третье место. Дальше всё будет зависеть от разницы мячей, и пока у команды всё хорошо. Даже если австрийцы проиграют со счётом 0:4, то выйдут в 1/8 финала. В таком случае разница мячей у команды Рангника будет -3 (3:6), как и у Венгрии (2:5) сейчас, но за Австрию сыграет большее количество забитых мячей.

Франция — Польша

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи с участием французов пока что получаются скупыми на забитые мячи. Сначала команда Дидье Дешама одолела Австрию 1:0 благодаря тому, что соперник отметился автоголом. После этого вице-чемпионы мира встретились с Нидерландами — зрители вообще не увидели голов. Сейчас Франция занимает второе место в группе, но уступают лучшей команде группы только по количеству забитых мячей. А вот для Польши заключительный матч в группе не имеет никакого турнирного значения. Два матча, два поражения, последнее место в группе. Ситуация сложилась таким образом, что поляки первыми лишились шансов на выход в 1/8 финала. Команда точно не поднимется с последнего места в квартете. Букмекеры совсем не верят в Польшу. Коэффициент на победу команды в матче составляет 11.00, на победу Франции — 1.30.

Французы одержали единственную победу на Евро в матче с Австрией

Французы одержали единственную победу на Евро в матче с Австрией

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что нужно Франции?

После того как хорваты упустили победу в концовке матча с Италией (1:1), а албанцы уступили Испании (0:1), французы гарантировали себе место в плей-офф. Они пройдут туда даже в случае поражения в заключительном туре. Если Франция обыграет Польшу, то сохранит шансы на первое место в группе, которые останутся и в случае ничьей, но нужно, чтобы Нидерланды сыграли вничью с Австрией. В таком случае придётся считать забитые мячи.

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Англия — Словения

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Англии возглавляет таблицу группу С, хотя к игре команды Гарета Саутгейта немало вопросов. Сначала она обыграла сербов — 1:0, а потом поделила очки с датчанами — 1:1. Словенцы, в свою очередь, дважды сыграли вничью и дважды — со счётом 1:1. Сначала команда Матьяжа Кека поделила очки с датчанами, а потом упустила победу во встрече сербами. Сейчас Словения занимает третье место в группе и уступает Дании по дополнительным показателям. 1.35 — коэффициент на победу сборной Англии в предстоящем матче, 10.50 — на победу словенцев.

Что нужно Англии?

Англичане точно сыграют в плей-офф. У них четыре очка — этого хватит для попадания в 1/8 финала даже с третьего места. Если же Англия обыграет Словению, то гарантирует себе первое место в группе. В случае ничьей англичане точно не опустятся ниже второй строчки.

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Что нужно Словении для выхода в плей-офф?

Если Словения набирает три очка в заключительном туре, то точно проходит в 1/8 финала. При таком варианте развития событий она не опустится ниже второго места. В случае ничьей словенцы пройдут в плей-офф, поскольку не опустятся ниже третьего места, а их показатели будут лучше, чем у Венгрии и Хорватии (эти сборные заняли третьи места в группах А и B соответственно). А вот в случае поражения Словения рискует пролететь мимо 1/8 финала.

Матч Словения — Сербия на Евро-2024

Матч Словения — Сербия на Евро-2024

Фото: Clive Mason/Getty Images

Дания — Сербия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бронзовые призёры Евро-2020 не одержали ни одной победы на нынешнем турнире. С другой стороны, датчане пока и не проигрывали. Оба матча с их участием завершились со счётом 1:1. Сначала они поделили очки со словенцами, а потом — с англичанами. Дания находится на втором месте в группе, а Сербия — на последнем. Команда Драгана Стойковича проиграла англичанам — 0:1, а потом ушла от поражения на последних минутах во встрече со словенцами — 1:1. Букмекеры отдают предпочтение датчанам. Коэффициент на их победу составляет 2.25, на победу сербов — 3.25.

Датчане празднуют гол в матче со сборной Англии

Датчане празднуют гол в матче со сборной Англии

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что нужно Дании для выхода в плей-офф?

Датчане гарантированно пройдут в 1/8 финала, если обыграют соперника. При таком раскладе они не опустятся ниже второго места. Полуфиналисты Евро-2020 пройдут в 1/8 финала и в случае ничейного результата, поскольку, даже если окажутся третьими в группе, опередят венгров и хорватов по дополнительным показателям.

Что нужно Сербии для выхода в плей-офф?

Только победа. Любой другой результат оставит сербских футболистов без 1/8 финала. В случае победы команда Стойковича наберёт четыре очка, и этого будет достаточно для выхода в плей-офф.

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