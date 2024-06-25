Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все хейтят тренера сборной Англии Саутгейта?

«Вокруг много шума, много негодования, как будто бы мы дважды проиграли», – говорит вингер сборной Англии Джаррод Боуэн. Эти слова лучше всего передают настроение, царящее вокруг команды. Вроде ничего плохого не случилось. Сборная Англии идёт на первом месте в группе и с огромной вероятностью выйдет в плей-офф с первого места. В последнем туре играть со Словенией – самой слабой командой в группе. По крайней мере, она в топ-3 С конца среди всех участников Евро-2024 по стоимости состава. Аналитики Opta тоже давали Словению в числе трёх самых слабых команд турнира. То есть у англичан нет повода переживать. Ничья с Данией была приемлемым результатом. Но дело явно не в нём.

Таблица группы С

Основная претензия к сборной Англии – это сам футбол. Можно по-разному побеждать со счётом 1:0. Испанцы просто разорвали итальянцев, которые не получили разгром только благодаря удаче и Джанлуиджи Доннарумме. А вот англичане свою победу над Сербией скорее вымучили. Уже после матча пошла очередная волна недовольства. А ничья с Данией добавила оснований для критики. Матч во Франкфурте завершился под свист трибун, и было понятно, какой из сборных он адресован.

Главным объектом возмущения остаётся главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Прежде всего настораживает парадокс: с таким созвездием атакующих футболистов команда играет осторожно от обороны. Прессинг едва обозначается, и команда садится в низкий блок. Уже это само по себе отталкивает. А ещё многие футболисты в сборной играют на непривычных позициях. Речь про Кирана Триппьера, Фила Фодена и Трента Александер-Арнольда. Последний имеет опыт игры в середине поля, но это точно не его базовая позиция (тем более при обороне).

Трент Александер-Арнольд играет на непривычной позиции Фото: Matthias Hangst/Getty Images

По информации The Athletic, Саутгейт в следующем матче выпустит в основе Конора Галлахера, а не Трента. На это косвенно указывало высказывание тренера после матча с датчанами. Гарет заявил, что в команде нет естественной замены Калвину Филлипсу. Эти слова вызвали много насмешек, однако в какой-то степени специалиста понять можно. Он годами наигрывал именно этого опорника.

А тут ещё Мортен Юльманн забил с дальней дистанции – очевидная ошибка Джордана Пикфорда. Но и странно, что никто не блокировал удар бьющего. Все футболисты сборной Англии были на своей трети, однако настолько прижались к своим воротам, что у датчанина были слишком комфортные условия для удара. Получилось, что Трент оказался одним из четырёх англичан, которые держат двух нападающих. Вероятно, он должен был действовать выше.

Гол Мортена Юльманна Фото: Кадр трансляции

Нужно помнить, что Саутгейт отказался не только от Филлипса, но и от Джордана Хендерсона. Тот хотя бы имел игровую практику, пускай и в «Аль-Иттифаке»/«Аяксе». А ещё остался важным человеком для раздевалки и помогал разрешать деликатные ситуации. Например, именно Хендерсон погасил конфликт между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом на сборах. Хотя даже больше удивил не финальный список тех, кто едет на Евро-2024, а то, кто выходит в основе.

Даже во втором матче на поле не появился Коул Палмер – лидер сезона АПЛ по системе «гол+пас» (22+11). Как правило, лучшим в чемпионате Англии по этому показателю становится не англичанин. Казалось бы, кого выпускать на замену, как не его? Тем более что Коул наигрывался в основе в обоих товарищеских матчах перед Евро-2024. Отсутствие Палмера – 1 из 12 претензий Уэйна Руни к главному тренеру сборной Англии (весь список тут).

Коул Палмер – лидер сезона АПЛ по системе «гол пас» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вот и получается, что Саутгейт сохранил имидж человека, который не решает проблемы, а создаёт их. Принято считать, что сборная Англии добивается успехов не благодаря, а вопреки тренеру. То, что происходит с Саутгейтом на Евро-2024 – это все его восемь лет в миниатюре. Неплохие результаты (полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022), но при этом унылый футбол. Для больших команд только титул может оправдать невзрачную игру.

Это уже четвёртая попытка Саутгейта. По всей видимости, последняя.