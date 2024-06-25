В плей-офф Евро за день вышли 4 команды! Какие изменения в раскладах и шансы у Хорватии?

Третий тур Евро-2024 теперь завершён и в группе B. Состоялось два матча: Испания обыграла Албанию 1:0, а Италии сыграла с Хорватией 1:1. Безумная концовка от итальянцев вывела их из группы со второго места, а Хорватия, очень вероятно, едет домой. Но изменений сегодня было много! Давайте во всём разбираться.
Сначала – финальный итог группы B: Испания, Италия, Хорватия, Албания.
Что теперь с парами плей-офф?
Пока на 100% понятна лишь одна пара: Италия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в 19.00 мск.
Теперь к сопернику Испании: вот с кем и с какой вероятностью она сыграет в плей-офф на момент публикации текста (по данным Football meets data):
- Словакия – 30%
- Украина – 30%;
- Румыния – 15%;
- Турция – 12%;
- Бельгия – 8%;
- Грузия – 3%;
- Нидерланды и Австрия – 1%.
Положение команд в группах прямо сейчас.
А вот рейтинг сборных на третьих местах:
Что нужно Хорватии?
Теперь к Хорватии. Шансы у неё есть, но всё ОЧЕНЬ сложно. Оцениваются в 2%. Вот что надо сборной Модрича, чтобы выйти с двумя очками в плей-офф:
- Победа Англии над Словенией 3:0/4:0 или крупнее. Если разница будет в три мяча, то устраивает только 3:0.
- Победа Дании над Сербией ИЛИ победа Сербии над Данией 3:0 или в четыре мяча и больше при крупном поражении Словении.
- Поражение Грузии от Португалии.
- Поражение Чехии от Турции.
Модрич и Далич ещё могут выйти в плей-офф Евро
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Что ещё известно?
Изменений много!
- Франция точно вышла из группы.
- Англия точно вышла из группы.
- Нидерланды точно вышли из группы.
- Испания, скорее всего (83%), сыграет с третьей командой группы E – там выступают Бельгия, Словакия, Румыния и Украина.
- Практически вышла в плей-офф третья команда из группы D: вероятность такого исхода – 99,9%. Скорее всего это будет Австрия.
- От ничьей Хорватии выиграла Венгрия – шансы на её выход из группы выросли до 87%. В 1/8 финала венгров ждёт Португалия (вероятность такой пары – 85%).
Ну что, верите, что Хорватия выйдет с двумя очками? И какую пару больше всего ждёте в плей-офф? Пишите в комментарии!