Модрич ещё может сыграть в 1/8 финала Евро. Даже с двумя очками в группе!

В плей-офф Евро за день вышли 4 команды! Какие изменения в раскладах и шансы у Хорватии?

Третий тур Евро-2024 теперь завершён и в группе B. Состоялось два матча: Испания обыграла Албанию 1:0, а Италии сыграла с Хорватией 1:1. Безумная концовка от итальянцев вывела их из группы со второго места, а Хорватия, очень вероятно, едет домой. Но изменений сегодня было много! Давайте во всём разбираться.

Сначала – финальный итог группы B: Испания, Италия, Хорватия, Албания.

Что теперь с парами плей-офф?

Пока на 100% понятна лишь одна пара: Италия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в 19.00 мск.

Теперь к сопернику Испании: вот с кем и с какой вероятностью она сыграет в плей-офф на момент публикации текста (по данным Football meets data):

Словакия – 30%

Украина – 30%;

Румыния – 15%;

Турция – 12%;

Бельгия – 8%;

Грузия – 3%;

Нидерланды и Австрия – 1%.

Положение команд в группах прямо сейчас.

А вот рейтинг сборных на третьих местах:

Что нужно Хорватии?

Теперь к Хорватии. Шансы у неё есть, но всё ОЧЕНЬ сложно. Оцениваются в 2%. Вот что надо сборной Модрича, чтобы выйти с двумя очками в плей-офф:

Победа Англии над Словенией 3:0/4:0 или крупнее. Если разница будет в три мяча, то устраивает только 3:0.

Победа Дании над Сербией ИЛИ победа Сербии над Данией 3:0 или в четыре мяча и больше при крупном поражении Словении.

Поражение Грузии от Португалии.

Поражение Чехии от Турции.

Модрич и Далич ещё могут выйти в плей-офф Евро Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что ещё известно?

Изменений много!

Франция точно вышла из группы.

Англия точно вышла из группы.

Нидерланды точно вышли из группы.

Испания, скорее всего (83%), сыграет с третьей командой группы E – там выступают Бельгия, Словакия, Румыния и Украина.

Практически вышла в плей-офф третья команда из группы D: вероятность такого исхода – 99,9%. Скорее всего это будет Австрия.

От ничьей Хорватии выиграла Венгрия – шансы на её выход из группы выросли до 87%. В 1/8 финала венгров ждёт Португалия (вероятность такой пары – 85%).

Ну что, верите, что Хорватия выйдет с двумя очками? И какую пару больше всего ждёте в плей-офф? Пишите в комментарии!