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Расклады на Евро-2024: кто вышел из группы и на кого, кто с кем сыграет в плей-офф

В плей-офф Евро за день вышли 4 команды! Какие изменения в раскладах и шансы у Хорватии?
Максим Пахомов
Расклады плей-офф Евро
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Модрич ещё может сыграть в 1/8 финала Евро. Даже с двумя очками в группе!

Третий тур Евро-2024 теперь завершён и в группе B. Состоялось два матча: Испания обыграла Албанию 1:0, а Италии сыграла с Хорватией 1:1. Безумная концовка от итальянцев вывела их из группы со второго места, а Хорватия, очень вероятно, едет домой. Но изменений сегодня было много! Давайте во всём разбираться.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Сначала – финальный итог группы B: Испания, Италия, Хорватия, Албания.

Что теперь с парами плей-офф?

Пока на 100% понятна лишь одна пара: Италия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в 19.00 мск.

Теперь к сопернику Испании: вот с кем и с какой вероятностью она сыграет в плей-офф на момент публикации текста (по данным Football meets data):

  • Словакия – 30%
  • Украина – 30%;
  • Румыния – 15%;
  • Турция – 12%;
  • Бельгия – 8%;
  • Грузия – 3%;
  • Нидерланды и Австрия – 1%.

Положение команд в группах прямо сейчас.

А вот рейтинг сборных на третьих местах:

Что нужно Хорватии?

Теперь к Хорватии. Шансы у неё есть, но всё ОЧЕНЬ сложно. Оцениваются в 2%. Вот что надо сборной Модрича, чтобы выйти с двумя очками в плей-офф:

  • Победа Англии над Словенией 3:0/4:0 или крупнее. Если разница будет в три мяча, то устраивает только 3:0.
  • Победа Дании над Сербией ИЛИ победа Сербии над Данией 3:0 или в четыре мяча и больше при крупном поражении Словении.
  • Поражение Грузии от Португалии.
  • Поражение Чехии от Турции.
Модрич и Далич ещё могут выйти в плей-офф Евро

Модрич и Далич ещё могут выйти в плей-офф Евро

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Что ещё известно?

Изменений много!

  • Франция точно вышла из группы.
  • Англия точно вышла из группы.
  • Нидерланды точно вышли из группы.
  • Испания, скорее всего (83%), сыграет с третьей командой группы E – там выступают Бельгия, Словакия, Румыния и Украина.
  • Практически вышла в плей-офф третья команда из группы D: вероятность такого исхода – 99,9%. Скорее всего это будет Австрия.
  • От ничьей Хорватии выиграла Венгрия – шансы на её выход из группы выросли до 87%. В 1/8 финала венгров ждёт Португалия (вероятность такой пары – 85%).

Ну что, верите, что Хорватия выйдет с двумя очками? И какую пару больше всего ждёте в плей-офф? Пишите в комментарии!

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