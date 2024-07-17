Клуб Роналдо, чемпион АПЛ и экс-звезда «Барсы». Всё о новичках в топ-лигах Европы

Евро позади, и теперь нас снова ждёт долгий клубный сезон. Топ-5 европейских чемпионатов стартуют в обновлённом составе! Каковы окончательные результаты во вторых лигах Англии, Испании, Германии, Италии и Франции? Кто поднялся в элиту? Смотрим.

АПЛ

«Лестер», «Ипсвич», «Саутгемптон»

«Лестер» вылетел из АПЛ в 2023 году, но успешно вернулся спустя сезон. «Лисы» заняли первое место в Чемпионшипе, хотя в концовке заставили болельщиков понервничать. «Лестер» уступил трижды в последних шести турах, но сохранил лидерство. Джейми Варди снова в АПЛ – кайф!

«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе Фото: Alex Pantling/Getty Images

Впервые с 2002 года в элите сыграет «Ипсвич Таун». Перед стартом сезона команду не считали фаворитом на повышение. Но тренер Киран Маккенна поставил крутой футбол, принёсший результат. Не зря 38-летним специалистом интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Теперь интересно посмотреть, как изменится игра «Ипсвича» в АПЛ.

А третьим новичком стал «Саутгемптон». «Святые», как и «Лестер», вернулись в АПЛ спустя год. Сезон в Чемпионшипе команда закончила четвёртой и попала в плей-офф за повышение. Сначала «Саутгемптон» обыграл «Вест Бромвич» (0:0, 3:1), а в финале оказался сильнее «Лидса» (1:0).

Примера

«Леганес», «Вальядолид», «Эспаньол»

Три старых знакомых команды вернулись в Примеру. «Леганес» (любимый клуб Лионеля Месси) оказался в испанской элите впервые с 2020 года. Команда из пригорода Мадрида заняла первое место в Сегунде.

Всего на два очка отстал «Вальядолид». Клуб, президентом которого является легендарный Роналдо, вернулся в Примеру спустя сезон. Теперь мы будем видеть Зубастика чаще на трансляциях матчей чемпионата Испании.

Президентом «Вальядолида» является Роналдо Фото: David Ramos/Getty Images

Целый сезон Примера жила без классического дерби Каталонии «Барселона» – «Эспаньол». Но оно снова состоится! Команда финишировала четвёртой в Сегунде, попала в плей-офф за повышение и выиграла его. Сначала «Эспаньол» прошёл «Спортинг» из Хихона: команды забили всего один гол за два матча (0:0, 1:0). Но главное – каталонцы вышли в финал. Там они в двухматчевом противостоянии оказались сильнее «Реала Овьедо» (0:1, 2:0).

Бундеслига

«Санкт-Паули», «Хольштайн» Киль

Первая Бундеслига ждёт только двух новичков. «Фортуна» из Дюссельдорфа уступила в плей-офф «Бохуму». Причём получился максимально эпичный сюжет. В первом матче «Фортуна» выиграла в гостях – 3:0. Казалось бы, что может пойти не так? Но в ответной встрече уже «Бохум» разнёс соперника в Дюссельдорфе со счётом 4:0. Невероятный сценарий!

«Санкт-Паули» забронировал место в Первой Бундеслиге с запасом Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

А вот «Санкт-Паули» и «Хольштайн» Киль забронировали место в Первой Бундеслиге с запасом. «Пираты» оказались в элитном дивизионе всего лишь в девятый раз в истории, последний до того – в сезоне-2010/2011. А «Хольштайн» Киль сыграет в Первой Бундеслиге впервые за 113 лет существования клуба! Нет сомнений, что на каждом матче сезона в Киле будут переполненные трибуны.

Серия А

«Парма», «Комо», «Венеция»

В Серию А возвратилась важная для итальянского футбола команда – «Парма». Жёлто-синие покинули элиту в 2021-м и вернулись спустя три года. «Парму» в Серию А вывел тренер Фабио Пеккья, за спиной у которого есть опыт работы ассистентом в штабе Рафаэля Бенитеса в «Наполи» и мадридском «Реале».

На второй строчке сезон завершил «Комо». Команда впервые с 2003 года сыграет в Серии А. А её тренер – Сеск Фабрегас! Хотя номинально «Комо» возглавляет Осиан Робертс, так как у экс-игрока «Барселоны» и «Арсенала» ещё нет нужной лицензии. Интересно, что Фабрегас обещал свозить игроков «Комо» на Ибицу, если они выйдут в элиту. И свои слова Сеск, конечно, сдержал.

А третьим счастливчиком стала «Венеция». Команда заняла третье место: ей пришлось выбираться в Серию А через плей-офф. Сначала венецианцы обыграли «Палермо» (1:0, 2:1), а затем – «Кремонезе» (0:0, 1:0). В элиту «Венецию» вывел экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, а в её составе числился россиянин Денис Черышев. Хотя в следующем сезоне мы не увидим в клубе обоих. Ваноли возглавил «Торино», а Черышев покинул «Венецию» на правах свободного агента.

Паоло Ваноли (слева) Фото: Photo Agency/Getty Images

Лига 1

«Осер», «Анже», «Сент-Этьен»

Далер Кузяев вместе с «Гавром» сохранили место в Лиге 1. В следующем сезоне чемпионата Франции он сыграет с «Осером», «Анже» и «Сент-Этьеном». Первые вернулись в Лигу 1 спустя год. Тогда «Осер» стал жертвой сокращения чемпионата с 20 до 18 команд. Бургундцы финишировали 17-ми и в любой другой год ранее сохранились бы в Лиге 1. Но всего один сезон понадобился чемпиону Франции-1996 на камбэк.

«Осеру» понадобился один сезон на камбэк Фото: Stephanie Grossetete/IMAGO/ТАСС

«Анже» также оказался в Лиге 1 спустя год после вылета. В 2023-м команда стала 20-й, а теперь финишировала второй в Лиге 2.

Ещё один новичок – «Сент-Этьен» – один из самых титулованных клубов Франции (10 чемпионств, больше только у «ПСЖ» – 12). В сезоне-2021/2022 команда покинула Лигу 1, уступив в стыках «Осеру». А теперь переходные матчи стали для «Сент-Этьена» счастливыми. Сначала «зелёные» выбили «Родез» (2:0), а в финале оказались сильнее «Метца» из Лиги 1 (2:1, 2:2). В чемпионате Франции возвращается жаркое дерби «Сент-Этьен» – «Лион»!