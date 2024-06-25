Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…

К последнему туру ситуация в группе B получилась такой, что Хорватии фактически нужна была только победа, а для Италии с турнирной точки зрения не было разницы между победой и ничьей (и так, и так второе место в группе). При определённом раскладе в других группах Италия прошла бы дальше и уступив, но тут уже был риск пролететь мимо плей-офф. Да и перспектива получить более сложного соперника не особо радовала, так что проигрывать команде Лучано Спаллетти явно не хотелось.

Вопреки расстановкам, которые рисовали за час до матча, Италия вышла в пять защитников (Джованни Ди Лоренцо, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко). При этом на мяче фланговые защитники поднимались высоко. Тем не менее первый момент создали хорваты – Лука Сучич хорошо приложился из-за штрафной. Джанлуиджи Доннарумме пришлось тащить уже на пятой минуте. У него словно и не заканчивался матч с испанцами.

Правда, затем итальянцы перехватили инициативу. Точнее, владение чуть больше оставалось за хорватами, но моменты стали возникать уже у противоположных ворот. Наибольшую опасность таили навесы и удары головой. Сначала мяч просвистел рядом с девяткой после удара Матео Ретеги. А затем уже Бастони без сопротивления бил практически с линии вратарской, однако Доминик Ливакович успел встать и сделать крутой сейв.

Удар Алессандро Бастони Фото: Кадр трансляции

По такой игре можно было ожидать замен скорее от хорватов, но в перерыве на перестановки пошли оба тренера. У итальянцев вместо Лоренцо Пеллегрини вышел Давиде Фраттези, а у соперника появился Анте Будимир вместо Марио Пашалича. И именно вышедший в перерыве Фраттези «привёз» пенальти в свои ворота. Он отставил руку в сторону при ударе Андрея Крамарича, и как раз в неё и попал мяч. Главный судья этого не заметил, но VAR подсказал.

Мяч попадает в руку Фраттези Фото: Кадр трансляции

Пенальти пошёл исполнять Лука Модрич и вроде пробил неплохо, но Доннарумма потащил! Итальянский вратарь делает всё, чтобы лучшим вратарём турнира признали его, а не Георгия Мамардашвили. Вот только Италия умудрилась пропустить в следующей же атаке после сейва с пенальти.

Причём Доннарумма снова потащил в непростой ситуации! Но Модрич оказался первым на добивании и всё-таки забил свой гол. При праздновании гола 38-летний хорват прикрыл лицо руками, чтобы скрыть свои эмоции. Теперь Модрич – самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы.

Эмоции Луки Модрича Фото: Кадр трансляции

И вот после этого итальянцы заиграли по-настоящему. Тут, конечно, напрашивается вопрос: что им мешало с такой интенсивностью играть с начала матча? Видимо, счёт.

Бастони упустил ещё одну шикарную возможность забить головой — с нескольких метров без сопротивления он не попал по воротам. Затем итальянцы заработали несколько опасных штрафных, но не смогли их использовать. А на 75-й минуте вышел нападающий Джанлука Скамакка. Хорватам приходилось обильно фолить, чтобы сбить и конкретные атаки, и вообще темп игры. Жёлтые получили Модрич, Лука Иванушец, Марин Понграчич, Йосип Станишич и Марсело Брозович.

Хорваты делали всё, чтобы удержать преимущество в один мяч, однако им это не удалось. Судья добавил восемь минут к матчу, и как раз на 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи положил в девяточку после потрясающего прохода Калафьори. Благодаря этому Италия вышла со второго места, а хорваты с огромной вероятностью поедут домой. Должно случиться чудо, чтобы у них получилось пройти в 1/8 финала с третьего места с двумя очками.

Лука Модрич на скамейке Фото: Кадр трансляции

На Модрича в этот момент было больно смотреть. Очень больно.