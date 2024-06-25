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Евро-2024: результаты 24 июня, обзор матчей, календарь, таблица группы B, Хорватия – Италия, Албания – Испания

«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы
Константин Кринский
Что творится на чемпионате Европы
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Албания едет домой, а Хорватия — пока нет.

Сегодня завершился групповой этап Евро-2024 для группы В. Испания стала первой, Италия заняла второе место, Хорватия – третье, а Албания пакует чемоданы. Детальнее о матчах – в нашем дайджесте.

От плей-офф Евро Хорватию отделила минута. Теперь многое в руках Англии

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Как же жаль Луку Модрича! Ветеран, казалось, вывел свою сборную в плей-офф Евро-2024 и перечеркнул весь негатив предыдущих туров. Но Маттиа Дзакканьи положил на 90+8-й минуте и сделал выход из группы для хорватов практически невозможным. Для того чтобы балканцам это удалось, нужны три безответных гола от Англии в ворота Словении. Давайте честно: команда Гарета Саутгейта на такое вряд ли способна. Ей один-то мяч даётся с трудом, а тут три.

Что же касается итальянцев, то они спокойно вышли в плей-офф со второго места. Для них ничего не меняется. При этом нельзя сказать, что команда Лучано Спаллетти выглядит уверенно: четыре очка, одно из которых добыто в самый последний момент, мягко говоря, не идеальный результат. Но очки не пахнут!

Подробности встречи
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…
Модрич забил исторический гол на Евро! Но Италия…

Испания повторила результат 2008-го. Что тогда было, вы сами знаете

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    

Даже вторым составом сборная Испании побеждает! И снова без пропущенных мячей. Гол албанцам забил Ферран Торрес, который пока не проходит в основной состав команды Луиса де ла Фуэнте. Испанцы завершили групповой этап со 100-процентным показателем набранных очков. Последний раз такое было на Евро-2008, который стал для этой сборной триумфальным. Замахнулись на третью победу на чемпионате Европы за 16 лет? Сильно!

Албанцы же финишировали на последнем месте. Но не разочаровали: сражались, бились, эпизодами были очень хороши. Местами не хватило исполнительского мастерства. И, как сказал главный тренер Силвиньо, важно остаться живым в «группе смерти». Несмотря на позицию и необходимость собирать чемоданы, сборная Албании покидает турнир «живой». Это было впечатляюще.

Фиксируем произошедшее
Испания идеально прошла групповой этап Евро. Такого не было 16 лет
Испания идеально прошла групповой этап Евро. Такого не было 16 лет
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