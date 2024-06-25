«Убийство» от Италии и «золотое» достижение Испании. Что творится на чемпионате Европы

Сегодня завершился групповой этап Евро-2024 для группы В. Испания стала первой, Италия заняла второе место, Хорватия – третье, а Албания пакует чемоданы. Детальнее о матчах – в нашем дайджесте.

От плей-офф Евро Хорватию отделила минута. Теперь многое в руках Англии

Как же жаль Луку Модрича! Ветеран, казалось, вывел свою сборную в плей-офф Евро-2024 и перечеркнул весь негатив предыдущих туров. Но Маттиа Дзакканьи положил на 90+8-й минуте и сделал выход из группы для хорватов практически невозможным. Для того чтобы балканцам это удалось, нужны три безответных гола от Англии в ворота Словении. Давайте честно: команда Гарета Саутгейта на такое вряд ли способна. Ей один-то мяч даётся с трудом, а тут три.

Что же касается итальянцев, то они спокойно вышли в плей-офф со второго места. Для них ничего не меняется. При этом нельзя сказать, что команда Лучано Спаллетти выглядит уверенно: четыре очка, одно из которых добыто в самый последний момент, мягко говоря, не идеальный результат. Но очки не пахнут!

Испания повторила результат 2008-го. Что тогда было, вы сами знаете

Даже вторым составом сборная Испании побеждает! И снова без пропущенных мячей. Гол албанцам забил Ферран Торрес, который пока не проходит в основной состав команды Луиса де ла Фуэнте. Испанцы завершили групповой этап со 100-процентным показателем набранных очков. Последний раз такое было на Евро-2008, который стал для этой сборной триумфальным. Замахнулись на третью победу на чемпионате Европы за 16 лет? Сильно!

Албанцы же финишировали на последнем месте. Но не разочаровали: сражались, бились, эпизодами были очень хороши. Местами не хватило исполнительского мастерства. И, как сказал главный тренер Силвиньо, важно остаться живым в «группе смерти». Несмотря на позицию и необходимость собирать чемоданы, сборная Албании покидает турнир «живой». Это было впечатляюще.