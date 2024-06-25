Первая сенсация Копы-2024! Бразилия бездарно провалилась против аутсайдера

На Кубке Америки — 2024 стартовый матч провёл один из двух главных фаворитов — Бразилия. Команда Доривала Жуниора встречалась с Коста-Рикой. Не самый сложный соперник. Об уровне этой сборной многое говорит тот факт, что одна из её главных звёзд — форвард «Спартака» Манфред Угальде. Но в итоге Коста-Рика доставила Бразилии огромные проблемы!

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Если бы до матча вас спросили, какой план на игру выберут Бразилия и Коста-Рика, то вы наверняка сказали бы: бразильцы пойдут в атаку, а костариканцы — «запаркуют автобус». Бинго! Уже с первых минут так и произошло. Бразилия владела мячом и постоянно атаковала, а Коста-Рика терпела в обороне. Состав команды Доривала Жуниора позволял держать соперника в напряжении: в старте появились и Винисиус Жуниор, и Родриго, и Рафинья. Первый опасный момент создал именно вингер «Барселоны». Рафинья классно пошёл в дриблинг и пробил по воротам. Но голкипер Коста-Рики Патрик Секейра спас команду.

Самым активным в атаке был Родриго. Он создал несколько опасных моментов, один из которых привёл к голу! Правда, не его, а защитника Маркиньоса. На 31-й минуте Родриго после подачи со стандарта совершил скидку на партнёра. А Маркиньос переправил мяч в ворота с близкого расстояния. Бразильцы отпраздновали гол, устроили мини-карнавал, как и их болельщики на трибунах стадиона «Соу-Фай». Но настроение испортил судья Сесар Артуро Рамос. Он пообщался с VAR и отменил гол. Рамос объявил на весь стадион, что Маркиньос находился в офсайде. Повтор показал, что судья прав.

Позже, уже в концовке тайма, он принял ещё одно спорное решение. Мяч, вероятно, попал в руку защитника сборной Коста-Рики в его штрафной. Но Рамос даже не хотел слушать претензии бразильцев и несколько раз указал на угловой. А уже в добавленное к первому тайму время Родриго классно пробил по воротам костариканцев, но мяч пролетел над перекладиной.

Винисиус явно был недоволен ходом игры Фото: Buda Mendes/Getty Images

План сборной Коста-Рики работал: команда отбивалась от Бразилии, которой не хватало точного решающего удара. Будто мешало отсутствие ярко выраженного центрфорварда. Эндрик оказался в запасе, а больше классических «девяток» у Доривала Жуниора и нет. Также слабый матч проводил Винисиус. Лидер мадридского «Реала» действовал не очень успешно, костариканцы успешно справлялись с ним на левом фланге.

Во втором тайме рисунок встречи не изменился. Коста-Рика редко владела мячом, сидела в обороне, а Бразилия шла вперёд. Проблема для пятикратных чемпионов мира состояла в дефиците действительно опасных моментов. На 63-й минуте Лукас Пакета зарядил издали в штангу. А больше убойных шансов и не было. Частенько всё сваливалось к забросам и навесам. Наблюдавший за своей командой с трибун Неймар грустил.

Неймар (слева) наблюдает за игрой Бразилии Фото: Buda Mendes/Getty Images

Винисиуса сняли с поля на 70-й минуте: вместо него появился Эндрик. Та самая классическая «девятка». И это магическим образом почти принесло Бразилии гол. В одном из эпизодов мяч полетел в ворота Коста-Рики от собственного защитника — голкипер Секейра с трудом справился с угрозой.

Бразилия с каждой минутой всё сильнее давила на ворота Коста-Рики. Но команда паниковала. Бразильцы часто принимали неверные решения в моментах, когда стоило сыграть проще. Доривал Жуниор кидал в бой атакующих игроков, но это не помогало. Концовку встречи Бразилия проводила в схеме 4-2-4 с Савио, Габриэлом Мартинелли, Эндриком и Родриго в атаке.

Бразильский карнавал кружил вокруг штрафной Коста-Рики. Соперник тоже нервничал: например, голкипер зачем-то выбегал из ворот, хотя Родриго в том моменте оказался в невыгодной для удара позиции. У Бразилии негодование вызвало падение Родриго в штрафной Коста-Рики. Они считали, что судья Рамос был обязан назначить пенальти. Арбитр же будто специально весь матч принимал решения в пользу Коста-Рики во всех спорных эпизодах. Но больших претензий к мексиканскому судье быть не должно.

А вот самим себе бразильцы обязаны задать пару вопросов. Очевидно, что Коста-Рика будет сидеть низко в обороне весь матч. Почему же Бразилия не придумала ничего, кроме как надеяться на индивидуальные навыки игроков атаки? Да и в конце лучший шанс упустил Бруно Гимарайнс, пробивший выше ворот. Момент, родившийся хаотично. Никакой идеи.

Бразилия так и не смогла забить. Коста-Рика — герои. Команда выдержала 99 минут (с учётом добавленного времени) в матче с фаворитом группы. Да, бразильцам не повезло. На один гол команда всё же наиграла. Но соперника уровня нынешней Коста-Рики «пентакампеоны» обязаны разносить с разницей в 3+ мяча. А на деле — 0:0. Если Бразилия рассчитывает на победу на Кубке Америки, то Доривалу Жуниору нужен план, что делать против «автобусов». Да и нельзя слепо полагаться на талант футболистов атаки. Пока что бразильцы оставили неприятное впечатление.